El modelo del Ala-X de "Star Wars" que saldrá a subasta. (Crédito: Heritage Auctions)

(CNN) -- Un modelo perdido hace mucho tiempo de un caza Ala-X, utilizado en la película original de "Star Wars" (1977) saldrá a subasta, con un precio de salida de US$ 400.000.

Utilizado en el rodaje de la batalla final de "Star Wars: Episodio IV - A New Hope", en la que la Alianza Rebelde lucha contra el Imperio sobre la Estrella de la Muerte, el modelo "representa la cumbre de los artefactos de 'Star Wars' que nunca habían llegado al mercado", según la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas.

Las dos alas superiores del caza están pintadas con una única franja roja, que lo identifica como el "Líder Rojo" del escuadrón.

El modelo forma parte de una colección que perteneció al difunto Greg Jein, un fabricante de miniaturas nominado al Oscar y al Emmy, conocido por su trabajo en "Star Trek" y "Close Encounters of the Third Kind", y se subastará los días 14 y 15 de octubre.

Conocido desde hace tiempo como "el Ala-X desaparecido", fue descubierto por un equipo de expertos en efectos visuales, entre ellos Gene Kozicki ("Face/Off" y "Flight of the Phoenix"), mientras ayudaban a la familia de Jein a rebuscar en su colección, según declaró Kozicki a Hollywood Reporter.

"Este modelo no se ha expuesto ni modificado desde que salió de ILM (la empresa de efectos visuales Industrial Light & Magic)", dijo Kozicki. "Para los que crecimos en los años 70 u 80, y los que trabajamos en efectos visuales, este modelo es un hallazgo tan significativo como las zapatillas rojas de rubí o el Halcón Maltés".

La miniatura a 1:24 fue uno de los cuatro modelos "héroes" construidos para filmar primeros planos en momentos clave durante la batalla espacial, incluidas las tomas durante la carrera de trincheras mientras la flota rebelde intenta destruir la Estrella de la Muerte.

También se construyeron varios modelos "pirotécnicos" con un diseño mucho más sencillo, que luego podían volarse, mientras que los cuatro modelos "héroes" presentaban una pintura intrincada, alas que se abrían en "posición de ataque", un piloto en miniatura, cableado interno para alimentar las luces del interior de la nave espacial, así como detalles minuciosos como marcas de explosiones y quemaduras por calor alrededor de las toberas de escape.

Fueron diseñados por el equipo Industrial Light & Magic, ganador de un Oscar, siguiendo las especificaciones básicas del director George Lucas, que quería crear formas distintas para la batalla culminante, de modo que el público pudiera distinguir entre la Alianza Rebelde y el Imperio.

Kozicki declaró a Hollywood Reporter que no está claro cómo Jein llegó a poseer este modelo, especulando con que a veces obtenía objetos para cambiarlos por otra cosa más adelante.

"La película 'Close Encounters of the Third Kind' (de Steven Spielberg) y 'Star Wars' se estaban haciendo más o menos al mismo tiempo, y con un grupo de personas que se solapaban", dijo Kozicki. "Y en aquel momento nadie, ni siquiera Steven Spielberg y George Lucas, podía prever el impacto que estas películas tendrían en la industria o en el espíritu cultural".