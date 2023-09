Las experiencias cercanas a la muerte están relacionadas con la actividad cerebral después de la muerte, según un estudio

Millones de personas han experimentado experiencias cercanas a la muerte desde que los médicos desarrollaron una forma de reiniciar el corazón. (Crédito: Marco_Piunti/E+/Getty Images)

(CNN) -- Los cirujanos estaban a punto de cortar el pecho de Aubrey Osteen, de 80 años, después de un ataque cardíaco, en diciembre de 2020, cuando de repente recobró el conocimiento.

“Dije: 'Esperen un minuto aquí antes de continuar. Pónganme un poco más de anestesia', ¿saben? Bueno, me tomó un minuto darme cuenta de que no estaba en la misma dimensión en la que ellos estaban, así que no podían oírme de todos modos”.

Osteen luego observó cómo su cuerpo “atravesaba la caja torácica” y flotaba sobre la mesa de operaciones mientras el equipo quirúrgico le abría el pecho, extraía el corazón y comenzaba a reparar el daño. Pronto escuchó a alguien decir: "riñones".

“Ambos riñones dejaron de funcionar al mismo tiempo; supe que ya no estaba. Y fue entonces cuando pasé al siguiente nivel”, dijo Osteen. “Cuando llegué allí, estaba en la presencia de Dios, una presencia poderosa, con una luz brillando detrás de él. La luz era más brillante que cualquier cosa que haya experimentado aquí en la Tierra, pero no cegadora.

“Y estaba el ángel más dulce que me consoló y me dijo 'Relájate. Todo va a estar bien' y que iba a tener que regresar”, dijo Osteen, ahora de 82 años.

“Ahora sé que me enviaron de regreso para contarles a otros mi experiencia”, aseguró.

Experiencias cercanas a la muerte

Lo que le pasó a Osteen ese día de invierno es lo que los expertos llaman una “experiencia cercana a la muerte". Puede ocurrir cuando los médicos devuelven la vida a una persona después de que el corazón se detiene y la respiración se detiene, lo que sucede cuando una persona muere por cualquier motivo, no solo durante un ataque cardíaco.

Millones de personas han informado de experiencias cercanas a la muerte desde que se inventó la reanimación cardiopulmonar, más conocida como RCP, en 1960, dijo el Dr. Sam Parnia, médico de Cuidados Intensivos de NYU Langone Health, que ha investigado este fenómeno durante décadas.

Parnia es el autor principal de un nuevo estudio diseñado para descubrir lo que él llama la “conciencia oculta” de la muerte midiendo la actividad eléctrica en el cerebro cuando el corazón se detiene y la respiración cesa.

“Muchas personas cuentan la misma experiencia. Su conciencia se volvió más intensa y más vívida, y su pensamiento se volvió más nítido y claro mientras médicos como yo intentamos reanimarlos, pensando que estaban muertos”, dijo Parnia, profesor asociado de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York.

“Tienen la sensación de que se han separado del cuerpo y pueden ver y oír a los médicos y enfermeras, y pudieron informar lo que los médicos les estaban haciendo en una forma de 360 grados que les resulta inexplicable”, añadió.

Además, las personas a menudo revisan toda su vida, recuerdan pensamientos, sentimientos y eventos que normalmente no podrían y comienzan a evaluarse a sí mismas basándose en principios de moralidad y ética. Es una "comprensión global de su comportamiento a lo largo de la vida en la que ya no pueden engañarse a sí mismos", dijo Parnia.

Las personas también informan haber visto un ser parecido a Dios. Según Parnia, se puede interpretar de diferentes maneras: “Si eres cristiano, dices: 'Vi a Jesús' y si eres ateo, dices: 'Yo vi este increíble ser de amor y compasión.' Todo esto se viene informando desde hace más de 60 años”.

Grabación de ondas cerebrales mientras se realiza RCP

En el estudio, publicado este jueves en la revista Resuscitation, equipos de personal capacitado en 25 hospitales de Estados Unidos, el Reino Unido y Bulgaria siguieron a los médicos hasta habitaciones donde los pacientes estaban “codificando” o estaban “técnicamente” muertos”, dijo Parnia.

Mientras los médicos realizaban RCP, los equipos de investigación colocaron dispositivos que medían el oxígeno y la actividad eléctrica en la cabeza de la persona moribunda. El intento de reanimación promedio duró entre 23 y 26 minutos. Sin embargo, algunos médicos continuaron realizando la RCP durante hasta una hora, encontró el estudio.

“La reanimación es una circunstancia muy tensa y desafiante. Es de muy alta intensidad”, dijo. "Nadie había hecho esto antes, pero nuestros equipos de investigación independientes lograron llevar a cabo los procedimientos sin interferir en la atención médica de los pacientes".

La actividad cerebral se midió en intervalos de dos o tres minutos, cuando los médicos tenían que detener las compresiones torácicas o las descargas eléctricas para ver si el corazón del paciente se reiniciaba, dijo Parnia.

“No hubo movimiento. Fue un silencio. Entonces es cuando tomaríamos medidas para ver qué estaba pasando. Descubrimos que los cerebros de las personas que están pasando por la muerte se han estancado, que es lo que cabría esperar”, dijo Parnia.

“Pero, curiosamente, incluso hasta una hora después de la reanimación, vimos picos: la aparición de actividad eléctrica cerebral, la misma que tengo cuando hablo o me concentro profundamente”, añadió.

Esos picos incluyeron ondas gamma, delta, theta, alfa y beta, según el estudio.

Desafortunadamente, solo 53 personas de las 567 personas en el estudio, o el 10 %, volvieron a la vida. De ellos, se entrevistó a 28 personas sobre lo que podían recordar de la experiencia. Solo 11 pacientes informaron estar conscientes durante la RCP y solo seis informaron una experiencia cercana a la muerte.

Sin embargo, esas experiencias se clasificaron junto con los testimonios de 126 supervivientes de un paro cardíaco que no estaban en el estudio, y “pudimos demostrar muy claramente que la experiencia de muerte registrada: una sensación de separación, una revisión de la vida , ir a un lugar que te hace sentir como en casa y luego reconocer que necesitas regresar, fueron muy consistentes entre personas de todo el mundo”, dijo Parnia.

Además, el estudio tomó las señales cerebrales registradas y las comparó con las señales cerebrales realizadas por otros estudios sobre alucinaciones, delirios e ilusiones y descubrió que eran muy diferentes, añadió.

“Pudimos concluir que la experiencia recordada de la muerte es real. Ocurre con la muerte y hay un marcador cerebral que hemos identificado. Estas señales eléctricas no se producen como un truco de un cerebro moribundo, como han dicho muchos críticos”.

¿Este estudio midió realmente el nivel de conciencia?

Algunos expertos en el campo se mostraron menos convencidos de las conclusiones del estudio, que se presentaron por primera vez en sesiones científicas en noviembre de 2022 y fueron ampliamente cubiertas por los medios.

“Los medios de comunicación han exagerado desproporcionadamente este último informe sobre ondas cerebrales persistentes después de un paro cardíaco. De hecho, su equipo no mostró ninguna asociación entre estas ondas cerebrales y la actividad consciente”, afirmó el Dr. Bruce Greyson, profesor emérito Carlson de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia en Charlottesville.

“Es decir, aquellos pacientes que tuvieron experiencias cercanas a la muerte no mostraron las ondas cerebrales reportadas, y aquellos que sí mostraron las ondas cerebrales reportadas no reportaron experiencias cercanas a la muerte”, dijo Greyson a CNN por correo electrónico.

Greyson, que no participó en el nuevo estudio, es coeditor de "El manual de experiencias cercanas a la muerte: 30 años de investigación". Él y el cardiólogo Dr. Pim van Lommel, un investigador y escritor neerlandés sobre experiencias cercanas a la muerte, enviaron comentarios a la revista para publicarlos junto con el nuevo estudio. Señalaron la afirmación del estudio de que "dos de los 28 sujetos entrevistados tenían datos de EEG, pero no estaban entre aquellos con recuerdo cognitivo explícito".

“Todo lo que [el estudio] ha demostrado es que en algunos pacientes hay actividad eléctrica continua en la cabeza que ocurre durante el mismo período en que otros pacientes informan haber tenido ECM (experiencias cercanas a la muerte)”, dijo Greyson.

Es cierto que el estudio no pudo relacionar la actividad eléctrica con una experiencia cercana a la muerte en el mismo paciente, dijo Parnia.

“El tamaño de nuestra muestra no fue lo suficientemente grande. La mayoría de nuestra gente no sobrevivió, por lo que no tuvimos cientos de supervivientes. Esa es la realidad”, dijo. "De los que vivieron y tenían electrocardiogramas legibles, el 40 % mostró que sus ondas cerebrales pasaron de ser planas a mostrar signos normales de lucidez".

Además, dijo Parnia, las personas que sobreviven a menudo tienen recuerdos fragmentados u olvidan lo que experimentaron debido a la sedación intensa en cuidados intensivos.

“La ausencia de registros no significa que haya ausencia de conciencia”, dijo Parnia. “En última instancia, lo que decimos es: 'Esta es la gran incógnita. Estamos en territorio inexplorado. Y la clave es que no se trata de alucinaciones. Estas son una experiencia real que surge con la muerte”.