Fenómenos meteorológicos extremos. Trump parece admitir algo sobre las elecciones de 2020. Los regalos de Kim Jong Un. La semana laboral reducida. Neptuno en oposición. Además, los Crocs de Shrek. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Un septiembre cargado de fenómenos meteorológicos extremos

Diez países y territorios sufrieron graves inundaciones en tan sólo 12 días. Desde un tifón en Hong Kong a las lluvias torrenciales en Brasil y la tormenta que asoló parte de Europa y mató a miles de personas en Libia. En estos fenómenos extremos, impulsados por la crisis climática, cambian las precipitaciones en términos de frecuencia, intensidad y duración, según los expertos. Lo que ha pasado este mes podría ser un vistazo de la nueva realidad que está por venir.

2. Trump sobre anular las elecciones de 2020: “Fue mi decisión”

El expresidente de EE.UU. Donald Trump dijo en "Meet the Press" de NBC que recibió consejos de numerosas personas poco después de las elecciones de 2020, pero que fue su decisión impulsar el falso reclamo de que ganó la presidencia y tratar de anular los resultados. El exmandatario aseguró que no escuchó a sus abogados, que le dijeron que había perdido las elecciones, porque no los respetaba.

3. Los regalos que recibió Kim Jong Un en Rusia

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, finalizó su visita de varios días a Rusia en donde visitó instalaciones militares y se reunió con el presidente Vladimir Putin. El líder norcoreano recibió un chaleco antibalas, drones y hasta ropa especial “invisible” a las cámaras térmicas.

4. Paraguay dejó de vender energía a Argentina. ¿Por qué?

Santiago Peña, presidente de Paraguay, habló con CNN en Español y explicó las razones por las que su nación dejó de vender energía a Argentina, un asunto que coincide en el contexto de la polémica generada por el cobro del peaje por parte de Argentina en la hidrovía Paraná-Paraguay, pero que, según Peña, no tiene nada que ver.

5. Vuelve a sonar la semana laboral de 4 días por huelga del sector automotriz

Además de pedir un aumento salarial del 36% y una mayor seguridad laboral, los miembros del sindicato UAW quieren una semana laboral de 32 horas y cuatro días sin recortes salariales. El senador estadounidense Bernie Sanders ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de una semana laboral más corta, y esto fue lo que dijo en medio de la huelga que continúa esta semana.

A la hora del café

Neptuno en oposición será visible desde la Tierra: ¿cuándo y cómo verlo?

El octavo planeta del sistema solar será visible desde la Tierra con un brillo que no tiene muy a menudo y septiembre es el mes para presenciarlo fácilmente.

Cómo el rucking puede darle un impulso a tu rutina de caminata

El rucking es caminar con peso sobre la espalda y es una forma de ejercicio cada vez más popular.

Comienza la nueva temporada de la Champions League

La edición 2023-2024 de la UEFA Champions League está a punto de comenzar y repasamos algunas curiosidades de la máxima competición de clubes europeos.

8 fugas de prisión increíbles que parecen de película (o las inspiraron)

Prisiones rodeadas por agua. Túneles de kilómetros. Uso de helicópteros. La primera mujer incluida entre los 10 terroristas más buscados del FBI. Esta es la lista.

La BBC investiga las cuestiones planteadas en el documental sobre Russell Brand

La cadena británica dijo que "investiga urgentemente" las cuestiones planteadas en el documental de Channel 4 sobre Russell Brand, que incluía acusaciones de agresión sexual.

La cifra del día

US$ 59,99

Es el precio de una particular colaboración entre el zapato feo favorito de muchos y DreamWorks: los Crocs de Shrek. Sí, así como se oye, así lucen.

La cita del día

“Debemos prepararnos para una larga guerra en Ucrania"

Lo dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el periódico alemán Berliner Morgenpost y publicada el domingo.

Y para terminar...

Atrapar a un amigo peludo es tarea difícil para estos policías de Missouri

Dos agentes fueron requeridos por reportes sobre un lémur en medio de una carretera en Springfield. Tras una difícil y breve persecución que requirió ayuda adicional, consiguieron atrapar al animal y ponerlo a salvo.