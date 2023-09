Última hora de la guerra de Rusia en Ucrania, en vivo

Zelensky insta a Trump a compartir el plan de paz para Ucrania, pero dice que no cederá territorio a Rusia

Volodymyr Zelensky instó a Donald Trump a compartir públicamente sus planes de paz si el expresidente estadounidense tiene una manera de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de Ucrania advirtió en una entrevista este martes que cualquier plan de paz en el que Ucrania cediera territorio sería inaceptable.

"Ahora puede compartir públicamente su idea, sin perder el tiempo, sin perder gente, y decir: 'Mi fórmula es detener la guerra y detener toda esta tragedia y detener la agresión rusa'", dijo Zelensky a Wolf Blitzer de CNN, después de su discurso de este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Y dijo, cómo lo ve, cómo expulsar a los rusos de nuestra tierra. De lo contrario, no estará presentando la idea global de paz”.

El presidente de Ucrania añadió: “Entonces (si) la idea es cómo tomar parte de nuestro territorio y entregárselo a Putin, esa no es la fórmula de paz”.

Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, afirmó que podría llegar a un acuerdo con Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Cuando se le preguntó el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC si el acuerdo permitiría a Putin conservar las tierras que ha tomado, Trump dijo: “No, no. Haría un trato justo para todos. No, lo haría justo”.

Cuando se le preguntó en ese momento si sería una victoria para Putin, Trump dijo: “Sabes, eso es algo que podría haberse negociado. Porque había ciertas partes, Crimea y otras partes del país, en las que mucha gente esperaba que sucediera. Podrías haber hecho un trato. Así que, para ser honesto, podrían haber llegado a un acuerdo en el que en este momento hay menos territorio del que Rusia ya ha tomado”.

