(CNN) -- Cuando el líder norcoreano, Kim Jong Un, se sentó a firmar el libro de visitas en un centro espacial ruso, la semana pasada, como parte de su trascendental reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una joven se inclinó casualmente sobre su hombro para leer el mensaje.

Entre la variedad de funcionarios, en su mayoría hombres, rígidamente agrupados alrededor de los líderes mundiales, ella se destacó de inmediato. La mujer era Kim Yo Jong, hermana menor del líder norcoreano y una de las asesoras políticas más importantes del país.

Desde que saltó al centro de la atención internacional, en 2018, con una visita histórica a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, en Corea del Sur, (fue el primer miembro de su familia desde el final de la guerra de Corea en poner un pie en el Sur), Kim Yo Jong se convirtió en una portavoz clave del régimen.

Y una portavoz con lengua afilada. Como escribe Sung-Yoon Lee, miembro del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson en su nuevo libro, “La Hermana”, Kim Yo Jong es la “censora principal, portavoz, burladora y dispensadora de amenazas y malicia” de su nación.

CNN Opinión entrevistó a Sung-Yoon Lee sobre el notable ascenso de Kim Yo Jong en la sociedad altamente patriarcal de Corea del Norte y cuánto poder realmente ejerce más allá de las palabras duras. Las opiniones expresadas aquí son suyas. Para leer más artículos de opinión de CNNEE.com aquí.

CNN: De todos los miembros de la dinastía Kim, ¿por qué elegiste centrarte en Kim Yo Jong en tu libro?

Sung-Yoon Lee: Kim Yo Jong es la primera figura femenina preeminente y poderosa que emerge en el brutal panorama político dominado por los hombres de Corea del Norte, gobernado por la familia Kim durante 75 años.

Desde 2020, ha gobernado como la realeza número dos de facto de la dinastía, solo superada por su hermano, Kim Jong Un.

Joven, fotogénica, inteligente y mordaz, Kim parece ejercer un poder real, con un giro verbal injurioso. Es propensa a amenazar con ataques nucleares contra el Sur y es, sin duda, la mujer más poderosa en Corea del Norte en la actualidad.

CNN: ¿Qué sabemos sobre los primeros años de vida de Kim Yo Jong y su relación con su hermano?

Sung-Yoon Lee: Es la menor de los siete hijos de Kim Jong Il, el anterior líder supremo. Sus padres la han adorado desde que nació. Según los informes, tanto mamá como papá la llamaban "Dulce Princesa". Y su papá la hacía sentarse a su lado en cada comida familiar, según un excocinero de la familia.

Pasó cuatro años de su infancia, desde los nueve hasta los 13, viviendo con sus dos hermanos en Suiza (Kim Jong Un y Kim Jong Chol), tiempo durante el cual formó un estrecho vínculo con Jong Un, el futuro líder.

En imágenes de video de Corea del Norte, los hermanos Kim a menudo se sonríen el uno al otro como si estuvieran reafirmando su vínculo. Incluso durante los eventos formales de su hermano, ella atiende despreocupadamente sus propios intereses en segundo plano, mientras todos los demás altos funcionarios permanecen rígidos ante su hermano. Claramente, ella ocupa una posición única en la jerarquía de su nación.

CNN: ¿Cómo empezó la dinastía Kim?

Sung-Yoon Lee: En la historia oficial de la dinastía Kim, Kim Il Sung, fundador del Estado y abuelo de los hermanos Kim, prácticamente sin ayuda de nadie liberó a la nación coreana del dominio colonial japonés, en 1945. ¿Cómo? Librando una guerra de independencia desde las estribaciones del monte Paektu, una majestuosa montaña que se extiende a ambos lados de la frontera del Norte con China y, en la mitología coreana, es la cuna de la nación étnica coreana.

Es una afirmación tremendamente exagerada, ya que Kim Il Sung no era más que un oficial subalterno del Ejército soviético que, tras la rendición de Japón, principalmente gracias a Estados Unidos, fue designado por Stalin como líder del Norte comunista.

Corea del Norte se ha apropiado políticamente de esta mitología para convertirla en la fuente misma de legitimidad de la dinastía Kim; es decir, tejió una narrativa ficticia de que Kim Il Sung es el salvador y que su descendencia también está dotada de poderes sobrenaturales.

CNN: En 2018, Kim Yo Jong asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur con un mensaje de paz. ¿Cómo ha cambiado su lenguaje desde entonces?

Sung-Yoon Lee: Después de haber cautivado a gran parte de Corea del Sur como debutante en el escenario internacional de los Juegos de Invierno de Pyeongchang, en febrero de 2018, ha pasado por una metamorfosis de carácter; es decir, ha pasado dramáticamente de ser una princesa altiva, pero no descortés de Pyongyang, a una líder a veces vulgar de la brutal monarquía absoluta de estilo medieval que es su dinastía.

Ha ridiculizado a la oficina presidencial de Seúl (comparándola de diversas maneras con un “perro asustado que ladra” o “idiotas” que repiten como loros a Estados Unidos) y llamó a Joe Biden “senil”. Estos contrastes y el poder casi absoluto que parece ejercer la convierten en una figura política contemporánea fascinante.

CNN: ¿Pero ella tiene poder real? ¿Cuáles son algunos ejemplos del poder que ejerce?

Sung-Yoon Lee: En junio de 2020, emitió una declaración escrita pidiendo a Corea del Sur que aprobara una nueva ley que criminalice el envío de folletos, dinero, medicinas, pasta de dientes, etc., a través de la frontera hacia el Norte. (Durante décadas, los desertores y otros activistas de derechos humanos han enviado los materiales al Norte, generalmente en globos.)

Horas después de la directiva de Kim, Corea del Sur dijo que cumpliría. La nueva ley fue aprobada en diciembre ante las crecientes críticas de grupos cívicos del Sur y de organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas.

Lord David Alton, un miembro de alto rango del Parlamento británico, calificó la nueva legislación del Sur como una “ley mordaza”. Sin embargo, la entonces administración surcoreana, que disfrutaba de una supermayoría en su Parlamento, siguió adelante. Es el primer caso exitoso en el que el Norte extiende su asfixiante censura a través de la frontera hacia el Sur, una hazaña que ni siquiera el abuelo, el padre o el hermano de Kim pudieron lograr.

Ese junio, también amenazó con volar la Oficina de Enlace Conjunta Norte-Sur, ubicada justo al norte de la frontera intercoreana y construida enteramente con fondos surcoreanos. Días después, quedó derribado. Escribo sobre ambos episodios con cierta extensión en el libro.

CNN: Es muy difícil recopilar información sobre la familia. ¿Cómo fue la investigación de tu libro?

Sung-Yoon Lee: He estudiado y enseñado sobre Corea del Norte durante 20 años. He leído prácticamente todo lo que se ha publicado sobre Kim Yo Jong y su familia en coreano (incluidas fuentes norcoreanas), chino e inglés. He visto cientos de horas de imágenes de Corea del Norte y leído miles de artículos y declaraciones de Corea del Norte al escribir este libro.

Y he entrevistado a personas que conocieron a Kim Yo Jong y también a ex altos funcionarios norcoreanos que desertaron.

CNN: ¿Qué le deparará el futuro a Kim Yo Jong? ¿Pasa inevitablemente el poder a la siguiente generación después de su hermano?

Sung-Yoo Lee: Por convención, el poder debería pasar a uno de los hijos de Kim Jong Un en lugar de a su hermana. Pero Kim Yo Jong, como la audaz y asertiva hermana del líder supremo, es una novedad. ¿Qué le espera en el futuro? ¿Asumirá alguna vez el máximo liderazgo? Es una pregunta para la que no puede haber una respuesta firme. Pero tampoco es del todo irrazonable.

Los recuerdos del iracundo invierno de 2013, cuando los hermanos Kim humillaron y ejecutaron públicamente a su tío, Jang Song Thaek, subrayan la crueldad del régimen.

Su dinastía, después de todo, es la más extraña del mundo.