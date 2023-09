La madre de Angus Cloud revela las últimas palabras que él le dijo

Angus Cloud, estrella de "Euphoria", murió a los 25 años 0:41

(CNN) -- Las últimas palabras de Angus Cloud, estrella de "Euphoria", a su madre estuvieron llenas de amor.

"Te quiero, mamá. Eres la mejor", le dijo el difunto actor a Lisa Cloud, su madre, la noche de su muerte, según le relató ella a la revisa People. "Te veré en la mañana", añadió él.

Lisa Cloud, y otras personas cercanas a él hablaron con la publicación sobre sus últimos días.

Cloud murió en julio de una sobredosis accidental. Tenía 25 años.

Cloud, a quien su familia y amigos de la infancia conocían como "Conor", fue encontrado inconsciente por su madre en su casa del norte de California. A pesar de intentar resucitar a su hijo, Lisa Cloud dijo que no pudo lograr que respondiera.

"Estaba llamando entre gritos a mi vecino porque no quería dejarlo solo mientras llamaba al 911, y seguí así hasta que se lo llevaron", recordó. "Yo lo extraño mucho. Era el amor de mi vida".

Cloud murió por una combinación letal de fentanilo, cocaína, metanfetamina y benzodiazepina, según el forense del condado de Alameda.

"Comenzó a ralentizar su corazón y su respiración", explicó Lisa Cloud a People. "Se cansó de la falta de oxígeno. Todo se ralentizó y, finalmente, su corazón se detuvo y se quedó dormido. Pero no se suicidó".

Angus Cloud luchó contra el abuso de sustancias. El creador de "Euphoria", el programa que lo convirtió en estrella, dijo que ayudó al actor a obtener tratamiento por abuso de sustancias.

"Lo miré a los ojos y supe que no estaba bien", dijo a People Sam Levinson. "Al mismo tiempo, he estado en estas situaciones antes en las que intentas ayudar a alguien a dejar las drogas. Y simplemente le dije: 'Me encanta trabajar contigo y tenemos planeada esta increíble temporada y esas cosas, pero necesito que dejes consumir porque tengo que poder confiar en ti'".

Un amigo de Cloud, Daniel Aguilera, estuvo con él en la última noche de su vida, que coincidió con el sexto aniversario de la pérdida de un amigo cercano en común, quien murió por una sobredosis de fentanilo.

"Perdí a dos de mis mejores amigos básicamente el mismo día a causa del fentanilo. Me siento maldecido", dijo Aguilera. "Debería haberme quedado con Conor. No sé cómo vivir conmigo mismo. Pero tengo la suerte de haberlos tenido a ambos en mi vida".