(CNN) -- Como si el mundo de las citas en línea no fuera lo suficientemente confuso para cualquiera que se haya sumergido un poco (o más) en él, ya no solo hay banderas verdes y rojas. Esas señales claras para acelerar o frenar una relación tienen ahora una prima de tonos neutros.

Te presentamos a la bandera beige.



El término que se hizo viral a principios de este año en TikTok como #beigeflag sigue vigente, con más de 1.300 millones de visualizaciones en alza. Entre los rasgos de personalidad que se perciben de forma muy individualizada y que se comparten en las redes sociales, se incluyen poner temporizadores en lugar de alarmas y no tener traumas.

El hecho de que estos rasgos no sean ni de aquí ni de allá hace que las banderas beige sean aún más confusas.

"Cuando pienso en banderas beige, pienso en cosas que en general son de neutras a buenas, que la mayoría de la gente consideraría razonables, poco llamativas, o quizá extravagantes pero no activamente dañinas", dice Jennifer McGillan, de 48 años, de Starkville, Mississippi. La primera vez que oyó hablar de las banderas beige fue en X (antes conocido como Twitter), en el contexto de "discusiones entre fans sobre las banderas beige de los miembros de BTS y las banderas beige de otros grupos de K-pop", explica.

La charla en las redes sociales hizo reflexionar a McGillan, que tiene pareja, sobre qué sería para ella una bandera beige y dijo que concluyó en que se trata de "alguien que tenga opiniones sobre la regla del infield fly".

"No tengo sentimientos fuertes sobre lo que alguien piensa acerca de la regla del infield fly. Entiendo que es un tema candente entre los aficionados al béisbol, así que no es una bandera beige para todo el mundo, pero sí lo es para mí", dijo McGillan, quién se desempeña como archivista.

Otras banderas beige para McGillan podrían ser alguien que "organiza los libros por colores", lo que según ella es "divertido pero también haría que me picara el cerebro".

Si todo esto te parece muy subjetivo, eso es exactamente lo que es una bandera beige.

¿Qué es una bandera "beige"?

Las banderas beige se acuñaron en el léxico de las citas en los últimos tiempos como una "forma fácil de describir aspectos de las citas que pueden no ser banderas rojas, pero algo que la persona (que las recibe) puede considerar con cautela para seguir adelante", dice Alyssa Mairanz, fundadora de Empower Your Mind Therapy, con sede en Nueva York, una consulta especializada en asesoramiento de parejas y relaciones.

Aunque no son necesariamente un factor decisivo, las banderas beige pueden representar algo un poco inusual, explicó.

"La idea de banderas de color beige, o comprometerse frente a conformarse, así como puntos de ruptura en una relación surgen bastante cuando se habla de citas. Tener términos como este puede ser útil para que las personas describan con mayor precisión situaciones o sentimientos de los que no están seguros", dijo Mairanz a través de correo electrónico.

Mientras que las banderas rojas y verdes son más claras en lo que transmiten, Mairanz dijo que es importante reconocer que todo el concepto de lo que funciona con las citas, así como las banderas a buscar: verde, rojo, rosa (como en no del todo rojo), beige y otros, son completamente subjetivas e individualizadas.

Las banderas "beige" y tu perfil de citas

Para Blaine Anderson, que dirige un sitio web de coaching para hombres heterosexuales llamado Dating By Blaine, elaborar estrategias con los clientes para eliminar las banderas beige de sus conversaciones y perfiles de citas es esencial para ayudarles a destacar en un enorme grupo de pretendientes, sobre todo en Internet.

Una de las banderas beige más comunes en los perfiles de citas es la frase "Me encanta viajar".

"¿A quién no le gusta viajar? afirma Anderson. "Efectivamente, no es descriptivo".

Señala la especificidad como la solución para las banderas beige.

"Ayudo a mis clientes a contar historias únicas, evocadoras y personales que se dirijan a las mujeres concretas a las que intentan atraer, tanto si se comunican en línea como en persona", explica Anderson por correo electrónico.

En lugar de decir que te encanta viajar, por ejemplo, recomienda hablar de un momento: de la vez que empezó a llover mientras explorabas los canales de Venecia, por ejemplo, o de algún otro recuerdo de viaje significativo.

Más allá de la bandera "beige"

Tener un poco de consideración con las banderas beige puede ser de gran ayuda.

Las personas que son objeto de estas banderas quizá no deberían apresurarse a clasificarlas, afirma Sharin Shafer, directora de operaciones del servicio londinense de búsqueda de pareja Bond, The Agency.

"A veces las cosas se consideran banderas beige porque convencionalmente son sinónimo de comportamientos benignos", escribió en un correo electrónico a CNN, poniendo ejemplos como sentarse solo mirando hacia delante en un tren o comer siempre pizza los viernes.

Es fácil calificar estos comportamientos de banderas beige si te parecen extraños o inusuales, dijo, pero también puedes optar por interpretarlos como alguien que "vive sus preferencias".

Si las banderas beige y las rarezas no son ni muy importantes para ti ni irritantes, ¿por qué no verlas como que tu posible pareja es lo suficientemente segura de sí misma como para conocer su propia mente y lo que le gusta y lo que no?

Las señales de alarma, por otra parte, nunca deben minimizarse, afirma. "Nos alejan de situaciones peligrosas o de relaciones tóxicas que podrían causarnos daño o perjuicio, o ambas cosas".

La comunicación en la vida real es clave

Aunque el concepto de banderas beige cobró fuerza como tendencia en las redes sociales, es importante llevar el tema al mundo real con una pareja potencial si está en tu mente, y pasar tiempo reflexionando sobre ello por tu cuenta (fuera de línea).

La gente suele confundirse sobre lo que es un comportamiento aceptable o tolerable y busca respuestas en Internet, dice Clarissa Silva, científica del comportamiento y coach de relaciones con sede en Nueva York.

"Suelo aconsejar a mis clientes que se imaginen lo que es aceptable y tolerable y lo reproduzcan en el futuro de la relación. A veces, esos hábitos extravagantes se convierten en banderas verdes. Otras veces son rojas", explica.

Entre las banderas beige más comunes que han observado sus clientes, según Silva, se incluyen las quejas de las mujeres sobre la falta de iniciativa en la planificación por parte de sus parejas masculinas, algo que puede convertirse en una bandera roja o verde.

"Esto puede convertirse en una fuente de resentimiento cuando la mujer se siente sobrecargada y aprovechada", explica. Por el contrario, si la planificación queda en sus manos, la mujer puede sentirse capacitada para crear y satisfacer sus deseos sin la "interferencia" de otra persona.

Las banderas beige que ha recibido de los hombres incluyen comentarios sobre el exceso de comunicación de sus parejas, lo que puede significar repetir información más de una vez, compartir en exceso detalles de la vida de un amigo o celebrar pequeños acontecimientos a lo largo del día. "Puede percibirse como una posible insistencia en el futuro", afirma Silva.

Shafer advierte de que no hay que leer demasiado las banderas beige.

"Si descartas a alguien simplemente porque tiene una peculiaridad que no encaja con la idea que tienes de tu alma gemela perfecta, podrías estar perdiendo grandes oportunidades de conocer a alguien con quien podrías tener una relación significativa y con quien podrías ser muy feliz a largo plazo", afirma.

A menos que la bandera beige vaya en contra de tus valores o creencias arraigados, intenta dejarla en un segundo plano.

"Conozca a la persona y vea si puede descartar la bandera por completo en lugar de fijarse en ella antes de haber llegado a conocer realmente a su posible pareja", dice Shafer.

-- Terry Ward es una periodista de Florida cuya bandera beige es que le encanta viajar.