La FDA planea proponer una prohibición a químicos de alisadores de cabello vinculados a riesgos para la salud

(CNN) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) planea proponer una prohibición a ciertos productos de alisadores de cabello, como los químicos y los productos de planchado, que se han relacionado con riesgos para la salud, según una publicación en la Agenda Unificada, que enumera las acciones que las agencias administrativas planean emitir.

La agencia trabaja en una propuesta de norma que prohibiría específicamente los productos alisadores del cabello que contengan formaldehído y otras sustancias químicas que liberan formaldehído, como el metileno o el glicol.

Si se emite tal propuesta, la FDA recibirá comentarios públicos sobre la propuesta. Una vez analizados los comentarios, la agencia decidirá si es necesario adoptar nuevas medidas, según explicó el viernes su portavoz, Courtney Rhodes.

"En función de los comentarios, podríamos decidir poner fin al proceso de elaboración de normas, publicar una nueva propuesta de norma o promulgar una norma definitiva. Si decidimos emitir una norma definitiva, la publicaremos en el Registro Federal", señala la FDA en su sitio web.

Los científicos llevan tiempo identificando la relación entre el uso de productos químicos para alisar el cabello y un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer relacionados con las hormonas, como el de ovarios, el de mama y el de útero, sobre todo entre las mujeres negras y latinas. Según la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, las investigaciones sugieren que alrededor del 50% de los productos que se publicitan para las mujeres negras contienen este tipo de sustancias químicas, frente al 7% que se publicitan para las mujeres blancas.

publicidad

La norma propuesta por la FDA señala que este tipo de productos químicos para alisar el cabello también están "relacionados con efectos adversos para la salud a corto plazo, como reacciones alérgicas y problemas respiratorios" y que "estas sustancias químicas se utilizan en determinados productos cosméticos que se aplican al cabello humano como parte de una combinación de tratamiento químico con herramientas térmicas, destinado a alisar o alisar el cabello."

En marzo, dos legisladoras —Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, y Shontel Brown, demócrata de Ohio— escribieron una carta al comisario de la FDA, el Dr. Robert Califf, instando a la agencia a llevar a cabo una "investigación exhaustiva y transparente" para determinar si los productos químicos para alisar el cabello que se comercializan contienen carcinógenos que conlleven un mayor riesgo de cáncer de útero.

Tanto Pressley como Brown han aplaudido la norma propuesta y han pedido a la agencia que la aplique.

"La propuesta de la FDA de prohibir estas sustancias químicas nocivas en las planchas para el pelo y los alisadores es una victoria para la salud pública, especialmente para la salud de las mujeres negras, que corren un riesgo desproporcionado con estos productos como resultado del racismo sistémico y el rechazo al pelo negro", dijo Pressley en un comunicado de prensa.

"Independientemente de cómo llevemos el cabello, se nos debe permitir mostrarnos al mundo sin poner en riesgo nuestra salud. Aplaudo a la FDA por responder a nuestros llamados y avanzar en una norma que ayudará a evitar que los fabricantes obtengan beneficios a expensas de nuestra salud", señaló. "La Administración debería finalizar esta norma sin demora".

Un estudio publicado el año pasado en el Journal of the National Cancer Institute encontró pruebas de una correlación entre el uso de productos alisadores y el cáncer de útero. Entre casi 34.000 mujeres de Estados Unidos con edades comprendidas entre los 35 y los 74 años, el estudio detectó una mayor incidencia de cáncer de útero entre las que declararon haber utilizado productos químicos para alisar el cabello en los 12 meses anteriores, a diferencia de las que no lo hicieron.

El estudio reveló que, entre las mujeres que utilizaban con frecuencia productos químicos para alisar el cabello, el riesgo de desarrollar cáncer de útero a los 70 años era de alrededor del 4%. En las mujeres que no habían utilizado productos químicos para el alisado del cabello en los 12 meses anteriores, el riesgo de desarrollar cáncer de útero a los 70 años se situaba en torno al 1,6%.

Una mujer de Missouri alegó, en una demanda contra L'Oréal y otras entidades, que su cáncer de útero fue causado por la exposición regular y prolongada a las sustancias químicas presentes en los productos alisadores del cabello de estas empresas. La demanda fue presentada el año pasado en Illinois a nombre de Jenny Mitchell, residente de Missouri, a quien se le diagnosticó cáncer de útero en 2018 y se sometió a una histerectomía completa.

"Nuestra mayor prioridad es la salud, el bienestar y la seguridad de todos nuestros consumidores", dijo L'Oreal en un comunicado posterior de la presentación de la demanda. "Confiamos en la seguridad de nuestros productos y creemos que las recientes demandas presentadas contra nosotros no tienen mérito legal. L'Oréal mantiene los más altos estándares de seguridad para todos sus productos. Nuestros productos están sujetos a una rigurosa evaluación científica de su seguridad por parte de expertos, que también se aseguran de que seguimos estrictamente todas las regulaciones en cada mercado en el que operamos".

CNN se puso en contacto con L'Oréal para que haga comentarios sobre la norma propuesta por la FDA.

En 2022 Mitchell dijo que ella tenía acceso a alisadores de cabello desde tercer grado, cuando tenía unos 8 años de edad. Siguió utilizando productos químicos para alaciar el pelo desde el año 2000 hasta marzo de 2022.

“Como la mayoría de las jóvenes afroamericanas, fuimos introducidas en los alisadores y alisadores químicos a una edad temprana”, dijo. “La sociedad ha convertido en norma verse de cierta manera para sentirse de cierta manera. Y soy la primera de muchas voces por venir que se levantarán, que se enfrentarán a estas empresas y dirán: 'No más'”.