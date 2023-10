Nueva York limitará la estancia de familias inmigrantes en albergues a 60 días, anuncia el alcalde

CNN recorrió un refugio de migrantes en Nueva York y esto encontró 3:10

(CNN) -- Las familias inmigrantes que permanezcan en los refugios de la ciudad de Nueva York deberán abandonar esas instalaciones después de 60 días y solicitar su reubicación, según una nueva regla anunciada este lunes por el alcalde Eric Adams.

La medida es el intento más significativo del gobierno hasta la fecha para reducir los recursos dedicados a los más de 64.000 inmigrantes que se encuentran actualmente en el sistema de albergues de la ciudad.

"Mientras la ciudad sigue buscando apoyo adicional y oportuno de los compañeros federales y estatales, empezará a avisar con 60 días de antelación a las familias con niños solicitantes de asilo para que encuentren un alojamiento alternativo, además de intensificar los servicios de asistencia social para ayudarles a explorar otras opciones de alojamiento y dar los siguientes pasos en sus viajes", agregó en un comunicado sobre el cambio de política.

Un portavoz de Adams dijo a CNN que la nueva norma entrará en vigor la próxima semana y que los avisos se entregarán de forma "continua", empezando por las familias que lleven más tiempo en el sistema.

Más de 126.000 inmigrantes han llegado a Nueva York desde la pasada primavera, y la ciudad calcula que actualmente hay 64.100 inmigrantes a su cargo. Un portavoz del alcalde no respondió cuando se le preguntó cuántas de las más de 64.000 personas actualmente en el sistema son familias con niños.

Posible impacto de la nueva norma

Es probable que esta norma de 60 días desplace a decenas de miles de menores inmigrantes sin hogar que actualmente están matriculados en el sistema escolar público de la ciudad, y también podría crear nuevas dificultades a las familias que se vean obligadas a trasladarse a otro albergue que no esté cerca de la escuela de sus hijos.

Como parte del cambio de política, también se espera que la ciudad abra en las próximas semanas un nuevo centro de acogida en el campo Floyd Bennett, diseñado para atender a unas 500 familias con niños que buscan asilo. El campo Floyd Bennet, que está en Brooklyn, albergará a las familias en un "entorno semicongregado" y proporcionará "separadores de privacidad con cerraduras".

Críticos, preocupados por impacto en aspectos como educación y salud

La Legal Aid Society y la Coalition for the Homeless emitieron un comunicado en el que critican el cambio.

"Esta nueva política, junto con el anuncio de la ciudad de que ubicará a las familias con niños en lugares semicongregados en el campo Floyd Bennett, afectará el acceso a la educación, que ha proporcionado una estabilidad muy necesaria para nuestros vecinos más recientes, y también causará caos para los administradores escolares. También nos preocupa el acceso a la atención médica y a otros servicios vitales", afirman los grupos en un comunicado.

En su lucha por hacer frente a la demanda, la ciudad ha emitido órdenes de emergencia que le permiten eludir varias normas y leyes que rigen la gestión de las poblaciones sin hogar de los albergues y los estándares que deben cumplir, como garantizar el acceso a cocinas y baños privados para las familias, el acceso a sábanas limpias y a camas adecuadamente espaciadas en los centros de acogida.

No se permite alojar a familias en centros de acogida ni se establece un límite de tiempo para que una familia sin hogar pueda permanecer en un albergue municipal.

Los defensores de los derechos de las personas sin hogar advierten que el ayuntamiento está sobrepasando los límites de la legalidad, por lo que dicen que están estudiando la posibilidad de presentar una demanda.

"Además, acoger a familias con niños en cubículos estrechos y abiertos en el campo Floyd Bennett no solo plantea serias cuestiones legales, sino que va en contra de las declaraciones anteriores de este gobierno de proporcionar un refugio seguro y adecuado a esta población extremadamente vulnerable. Se necesitan habitaciones privadas, no cubículos abiertos, para garantizar la seguridad de las familias con niños y reducir la transmisión de enfermedades infecciosas, entre otras razones obvias", señalaron en un comunicado Legal Aid y la Coalition for the Homeless.

No es la primera vez que el gobierno de Adams limita la estancia de inmigrantes en los albergues municipales.

El mes pasado, la ciudad impuso una nueva norma que obliga a los inmigrantes adultos a abandonar el sistema de albergues después de 30 días. Una vez desalojados, los adultos son enviados al hotel Roosevelt de Manhattan, que se ha convertido en el único centro para los inmigrantes que necesitan servicios municipales. Una vez en el hotel, los inmigrantes adultos tienen que volver a solicitar refugio, un proceso complicado que suele ser largo y da lugar a horas de espera, lo que, según los defensores, perjudica a las personas que ya están batallando para establecerse.