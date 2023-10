Jada Pinkett Smith habla sobre la bofetada en los Oscar y la lucha contra la alopecia 2:06

(CNN) -- Will Smith compartió su opinión sobre las nuevas memorias de Jada Pinkett Smith.



La pareja ha sido objeto de múltiples titulares desde que Pinkett Smith reveló la semana pasada que están separados desde 2016.

Es solo una de las revelaciones de sus nuevas memorias, "Worthy".

The New York Times informó el fin de semana que Smith envió por correo electrónico a la publicación una respuesta a su libro.

"Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida", escribió, "se establece una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles".

En el programa "TalkShopLive" del fin de semana, Pinkett Smith apareció con su madre Adrienne Banfield Norris y hablaron de su libro.

Norris dijo que quería aclarar parte del "vitriolo" dirigido a su hija.

"Solo quería decir que cuando decidieron separarse fue una decisión que ambos tomaron", dijo Norris. "Los dos se separaron. No engañaste a Will".

Pinkett Smith y su marido habían aparecido juntos en un episodio de su "Red Table Talk" en julio de 2020 donde ella confirmó que había tenido una relación con el cantante August Alsina durante una mala racha en su matrimonio.

Pinkett Smith confirmó lo dicho por su madre.

"Solo necesito que la gente sepa, ok, que no engañé a Will Smith", dijo. "No importa cuán triste se veía en esa mesa".

Pinkett Smith dijo más tarde que ahora está "en un lugar de paz. Estoy en un lugar de felicidad".

"En cuanto a Will, mi relación con él, ya sabes, pasamos por ese largo período de separación... para que pudiéramos viajar por separado y hacer un viaje juntos", dijo. "Y parece como si hubiéramos llegado a un lugar muy, muy hermoso juntos".

Durante la aparición de Pinkett Smith en el programa "On Purpose with Jay Shetty", que se estrenó este lunes, Shetty leyó una carta que dijo que era de Smith.

"Te aplaudo y te honro. Si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te habría abrazado más", leyó Shetty. "Empezaré ahora. Bienvenida al club de los autores. Te quiero infinitamente. Ahora tómate un Merlot y descansa".

Pinkett Smith se rió diciendo: "Sabe que no puedo tomar Merlot".

"Eso es precioso", le dijo a Shetty. "Por eso no puedo divorciarme de ese bromista".

Al hacer su revelación original de que ella y Smith se habían separado, Pinkett Smith dijo a Hoda Kotb de NBC que todavía están casados lealmente. Dijo que "hizo una promesa" de que nunca habría una razón para que ella y Smith se divorciaran "y simplemente no he podido romper esa promesa".

Smith publicó una foto en su cuenta verificada de Instagram durante el fin de semana, mostrándolo acostado en un barco mientras se escucha una voz en off que dice: "Dato curioso sobre mí: puedo tomar una siesta casi en cualquier lugar" mientras suenan notificaciones.

El pie de foto dice "Notificaciones desactivadas".

Pinkett Smith respondió en los comentarios con emojis de risa.