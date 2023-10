Destitución de McCarthy avergüenza a algunos republicanos 3:02

(CNN) -- Han pasado 14 días desde que ocho republicanos lograron derrocar al expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de la posición más alta en el Congreso y así poner en pausa todos los asuntos legislativos en el Capitolio.

Con McCarthy y su número dos, el representante Steve Scalise de Louisiana en el pasado, se espera que los legisladores voten este martes si dan su respaldo a la tercera opción, el representante Jim Jordan de Ohio, a quien un expresidente republicano una vez etiquetó como parte de un grupo de “terroristas políticos” por la forma en que pensaba que trabajaban para destrozar a Washington. Eso suponiendo que Jordan pueda lograr el truco mágico de conseguir el apoyo de casi todos los republicanos.

He aquí un vistazo a lo que sabemos y lo que podemos esperar:

¿Por qué es importante que no haya presidente?

La Cámara está esencialmente paralizada hasta que se elija a alguien para presidirla. Un sustituto, el representante Patrick McHenry de Carolina del Norte, tiene el poder de convocar a sesiones, pero no se podrá aprobar ninguna norma hasta que esto se resuelva. No hay proyectos de ley de financiación del Gobierno, no hay proyectos de ley en general. En la medida en que el Congreso debe abordar los problemas del país mediante la legislación, eso no está sucediendo.

¿Qué legislación debe aprobarse y cuándo?

En primer lugar, el Gobierno básicamente se quedará sin dinero en un mes, el 17 de noviembre. Un presidente deberá participar en las negociaciones con la Casa Blanca y el Senado, ambos controlados por los demócratas. Hay impulso para un proyecto de ley que brinde más ayuda a Israel después de que Hamas lo atacara este mes. Y se dice que Ucrania se está quedando sin municiones, aunque ha disminuido el apoyo en el Congreso a la continuación de la ayuda a Kyiv.

publicidad

¿Qué pasó con el último presidente?

McCarthy fue uno de los presidentes que menos tiempo estuvo en su cargo en la historia de EE.UU. Para conseguir el puesto en enero, acordó darle a cualquier miembro republicano el poder de solicitar una votación para “sacarlo” del puesto. Esa fue su perdición. Los miembros de extrema derecha estaban frustrados porque McCarthy confió en los demócratas para aprobar un proyecto de ley de gasto a corto plazo y evitar un cierre del Gobierno a fines del mes pasado.

El reemplazo de McCarthy tendrá ahora un mes para abordar el problema mayor de un proyecto de ley de gastos de un año de duración antes de que el Gobierno enfrente nuevamente la perspectiva de una interrupción del financiamiento.

¿Cuenta Jordan con respaldo?

Jordan, presidente de la comisión Judicial de la Cámara de Representantes, fue elegido el viernes como candidato republicano para ser presidente antes de una votación prevista para este martes. Obtuvo el apoyo de la mayoría de los republicanos en una votación secreta, pero 55 republicanos votaron en su contra.

Ahora solo puede permitirse el lujo de perder tres votos republicanos en el pleno, suponiendo que todos voten, dado que el representante de Florida Gus Bilirakis estará fuera del Capitolio durante unas horas el martes hasta que regrese por la noche, dijo su oficina a CNN.

En los últimos días, Jordan ha anunciado avances en su esfuerzo por convencer a algunos de los que se resisten moderadamente a que lo apoyen.

¿Por qué Jordan es controvertido?

Jordan, fundador de la asamblea partidaria de extrema derecha Freedom, se hizo fama por ser una suerte de lanzallamas en el Capitolio. Jordan, escéptico sobre las elecciones de 2020, fue uno de los defensores acérrimos del expresidente Donald Trump en el Congreso, lealtad que Trump recompensó con la Medalla Presidencial de la Libertad en sus últimos días en el cargo.

Que un legislador tan conservador sea candidato al primer puesto de la Cámara dice mucho sobre cómo ha evolucionado el Partido Republicano en la era de Trump. Jordan obtuvo el respaldo de Trump a principios de este mes cuando era una carrera a dos bandas con Scalise. Podría ayudarle a convertirse finalmente en presidente, pero sólo porque Scalise abandonó la carrera.

Jordan también enfrentó un escrutinio por su puesto como entrenador asistente de lucha libre en la Universidad Estatal de Ohio en el momento en que un médico del equipo, Richard Strauss, abusaba sexualmente de estudiantes varones. Algunas de las víctimas de abusos han argumentado públicamente que Jordan escuchó e ignoró sus quejas en la década de 1990. El republicano de Ohio ha negado con vehemencia cualquier irregularidad o conocimiento del abuso. CNN informó sobre el tema en 2020.

¿Quién dijo alguna vez que Jordan era uno de los “terroristas políticos”?

Jordan se encuentra entre los miembros conservadores a quienes un expresidente, el exrepresentante John Boehner, describió como “terroristas políticos” en sus memorias.

“Nunca vi a un tipo que pasara más tiempo destrozando cosas, nunca construyendo nada, nunca juntando nada”, dijo Boehner a CBS News of Jordan en 2021.

Jordan le dijo a Manu Raju de CNN que puede unir al partido.

“Creo que somos un partido conservador de centro derecha. Creo que soy el tipo que puede ayudar a unir eso. Mi política es totalmente consistente con la situación de los conservadores y republicanos en todo el país”, dijo.

Jordan ha utilizado su posición como presidente de la comisión Judicial de la Cámara de Representantes para iniciar investigaciones sobre el fiscal especial Jack Smith y la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quienes están investigando a Trump.

¿Cuáles son los cálculos necesarios?

Hay 221 republicanos y 212 demócratas en la Cámara. Restando dos escaños vacantes y la ausencia de Bilirakis del total normal de 435 miembros, 217 es el umbral actual para una mayoría. Es posible que los miembros republicanos que se oponen a Jordan puedan votar “present” (una forma de abstención), reduciendo así aún más el umbral. Hasta siete republicanos podrían votar “present”, con lo que el total para obtener una mayoría se reduciría a 213. Pero en ese caso, todos los demás republicanos tendrían que votar por la misma persona. Los demócratas están unidos detrás de su líder, el representante Hakeem Jeffries de Nueva York.

¿Qué pasa si ningún candidato obtiene la mayoría?

Vuelven a votar. Y otra vez. Y nuevamente, hasta que uno de los candidatos obtenga la mayoría o haya un receso. Si esto le suena familiar es porque McCarthy necesitó 15 rondas de votación y varios días para conseguir una mayoría republicana en enero.

¿Qué sucede durante la votación?

El secretario de la Cámara golpeará el martillo y convocará un quórum. Los demócratas colocarán el nombre de Jeffries en la nominación y los republicanos nominarán a Jordan.

Luego el secretario pasará lista y cada miembro indicará el nombre de la persona por quien vota. Si nadie reúne la mayoría de los votos emitidos, se procede a una segunda votación.

¿Se requiere que los congresistas voten por Jeffries o Jordan?

No existe ninguna regla de que el presidente sea miembro de la Cámara. Los miembros pueden votar por cualquiera y pueden protestar saltándose la votación o abstenerse votando “present”. La gran mayoría votará por el líder de su partido.

¿Hay una alternativa a Jordan para los republicanos?

Por el momento no, pero es importante señalar que Jordan está lejos de ser su primera opción. Todos los republicanos menos ocho habían apoyado mantener a McCarthy, pero debido a que la mayoría republicana es tan pequeña, perdió su puesto.

Luego, los republicanos nominaron a Scalise, líder de la mayoría de la Cámara. Pero Scalise estaba lejos de ser una elección universal, y en lugar de trabajar para cambiar la opinión de sus escépticos negociando sus votos, el republicano de Louisiana retiró su nombre de la contienda.

Cualquiera enfrentará una tarea difícil para unificar un partido que incluye miembros de extrema derecha como el representante Matt Gaetz, el republicano de Florida que diseñó el derrocamiento de McCarthy, así como 18 miembros que representan distritos que habrían votado por el presidente Joe Biden en 2020 bajo líneas redibujadas.

¿Revisarán los republicanos la regla de la “moción de destitución”?

Fue decisión de McCarthy darle a cualquier republicano el poder de solicitar una votación para destituir al presidente en cualquier momento. Hay voces en ambos partidos que quieren ver ese poder controlado. Una mayoría podría cambiar las reglas que los republicanos adoptaron en enero. Jordan no ha adoptado una posición oficial, pero dejó en claro que la primera orden del día es seleccionar un orador. Pueden reconsiderar si un orador debe ser eliminado en una fecha posterior.

Han pasado 100 años

En los más de 200 años transcurridos desde que se reunió el primer Congreso de dos años en 1789, disputas de este tipo se han producido solo 15 veces en el pleno, según el historiador de la Cámara.

Todas menos dos de esas elecciones de presidentes con múltiples votos tuvieron lugar antes de la Guerra Civil, mientras evolucionaba el sistema bipartidista. En aquel entonces, las peleas en el recinto eran una rutina.

Hasta que McCarthy necesitó 15 votos en enero, una pelea en el pleno había tenido lugar solo una vez desde la Guerra Civil, hace exactamente 100 años, cuando se necesitaron nueve votaciones para que el representante Frederick Gillett de Massachusetts fuera elegido presidente en 1923.

Un récord épico en la disputa por la presidencia de la Cámara

En 1855 y 1856, se necesitaron 133 votaciones para que el representante Nathaniel Banks de Massachusetts fuera elegido, nuevamente por pluralidad y no por mayoría.

El proceso duró más de un mes e incluyó una especie de inquisición en la Cámara de Representantes de los tres contendientes, quienes respondieron preguntas sobre su visión de la expansión de la esclavitud. Lea más en el sitio web de la historia de la Cámara (en inglés).

También es interesante leer sobre Banks; su biografía oficial de la Cámara señala que fue elegido para el cargo como republicano, independiente, miembro del Partido América y como demócrata.