¿Qué pasó en la explosión del hospital en Gaza? Esto sabemos

(CNN Español) -- Los reportes de una explosión mortal en el Hospital Bautista Al-Ahli de Gaza, este martes, parecieron escalar el conflicto entre Israel y Hamas a un nuevo nivel. Las tensiones, que comenzaron el 7 de octubre con una incursión por tierra, aire y mar del grupo extremista Hamas en territorio israelí, y que resultaron en civiles muertos y decenas de ciudadanos secuestrados, podrían ampliarse en intensidad y traspasar las fronteras.

Gaza lleva más de una semana sitiada por Israel en respuesta a la mortífera incursión de Hamas, el grupo extremista islamista que controla el enclave costero, donde viven 2,2 millones de personas. Mientras tanto, los hospitales se esfuerzan por atender a los heridos en todo el territorio, funcionando con escasez de electricidad y agua.

Aunque hay acusaciones cruzadas y pocas certezas sobre lo ocurrido, sus consecuencias y los responsables, aquí elaboramos lo que sabemos hasta el momento de la explosión en el hospital:

Víctimas

Aunque el número de víctimas no puede ser confirmado por CNN de forma independiente, inicialmente se habló de "cientos de muertos" y este miércoles el Ministerio de Salud Palestino, controlado por Hamas, dijo que las víctimas fatales eran 471 y que había más de 300 heridos. Eso incluye pacientes, personal sanitario, y personas que estaban refugiándose en el hospital del centro de la Ciudad de Gaza en medio de los bombardeos israelíes. Además de los muertos contabilizados, el Ministerio de Salud Palestino dijo el martes en un comunicado que muchas víctimas seguían bajo los escombros.

En un comunicado, Hamas, que controla el enclave, dijo que más de 500 personas habían muerto tras el bombardeo.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha culpado a los "bárbaros terroristas de Gaza" de "atacar" el hospital. "Quien asesinó brutalmente a nuestros niños también está asesinando a los suyos", según Netanyahu.

Acusaciones cruzadas

Los funcionarios palestinos culparon a los continuos ataques aéreos israelíes por el letal incidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino describió la explosión como una "masacre a sangre fría" y dijo que "quedará para siempre como una mancha en la conciencia de la humanidad, que ha sido testigo de los horrores cometidos contra el pueblo palestino sin tomar medidas para detenerlo".

Pero las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) negaron "categóricamente" cualquier participación en la explosión en el hospital, culpando en cambio a un "lanzamiento fallido de un cohete" por parte del grupo Yihad Islámica Palestina, un grupo extremista rival de Gaza.

La falta de daños estructurales en el hospital demuestra que los ataques aéreos israelíes no causaron la mortal explosión, según las FDI. Las imágenes posteriores a la explosión no mostraron "cráteres ni daños estructurales en los edificios cercanos", dijo este miércoles el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, en una conferencia de prensa.

"Aquí no hay cráteres. Las paredes permanecen intactas. Esto demuestra que no fue una munición aérea la que impactó en el estacionamiento" del hospital, dijo Hagari.

"No lo atacamos y los reportes de inteligencia que tenemos sugieren que fue un lanzamiento fallido de un cohete por parte de laYJihad Islámica, y quiero agregar, categóricamente, que no atacamos intencionalmente ninguna instalación sensible, ninguna instalación sensible, y definitivamente no atacamos hospitales", había dicho el martes a CNN el teniente coronel Jonathan Conricus.

Por su parte, la Yihad Islámica calificó las acusaciones israelíes de "falsas e infundadas" y afirmó que no utiliza instalaciones públicas como hospitales con fines militares, según una declaración por escrito publicada este miércoles.

Reacciones internacionales

La explosión en el hospital horrorizó al mundo y causó diversas reacciones en la comunidad internacional. Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Iraq condenaron a Israel y acusaron a sus fuerzas de bombardear el hospital.

Además, varios líderes europeos expresaron entre el martes y el miércoles su preocupación y sus condolencias por la explosión en el Hospital Bautista Al-Ahli en Gaza.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que "nada puede justificar el ataque a un hospital. Nada puede justificar atacar a civiles. Francia condena el ataque al hospital árabe Al-Ahli, en Gaza, que tantas víctimas palestinas causó. Nuestros pensamientos están con ellos. Hay que arrojar toda la luz sobre las circunstancias".

"Imágenes dramáticas del hospital de Al-Ahli. El sufrimiento humano es indescriptible. Como dije anoche, es muy importante aclarar las circunstancias. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales para garantizar que la ayuda humanitaria y médica pueda ingresar a Gaza lo más rápido posible", dijo por su parte Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, escribió en sus redes sociales: "Consternado por el trágico ataque al hospital Al-Ahli, en Gaza. No hay ninguna razón concebible para atacar una instalación con civiles y personal médico inocentes. Atacar infraestructura civil no está en consonancia con el derecho internacional. Es imperativo que todos los hechos que rodearon este incidente se investiguen a fondo y que los responsables rindan cuentas. También instamos al acceso inmediato a la ayuda humanitaria en la franja de Gaza para brindar asistencia".

También Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo este miércoles que "es necesario establecer todos los hechos y los responsables deben rendir cuentas".

Protestas en la región

Miles de manifestantes gritando consignas antisraelíes salieron a las calles en la noche de este martes en el Líbano, Iraq, Jordania, Kuwait, Egipto y Túnez. Las protestas también sacudieron la ciudad ocupada de Ramallah en la Ribera Occidental. Mientras tanto, los líderes de los países árabes condenaban a Israel por la mortífera explosión en el hospital.

El martes por la noche, cientos de manifestantes se reunieron cerca de la embajada de Israel en Ammán, Jordania. Las fuerzas de seguridad jordanas también utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, según dos activistas y videos publicados en las redes sociales.

En el Líbano, cientos de manifestantes se reunieron el martes en la plaza que conduce a la embajada de Estados Unidos en el norte de Beirut e intentaron romper las barreras de seguridad, según un equipo de CNN allí. Las escenas "caóticas" se habían calmado en las primeras horas del miércoles, según Ben Wedeman, de CNN. Anteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes una advertencia pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al Líbano.

Los manifestantes también corearon consignas antisraelíes en Bagdad. Funcionarios de seguridad en Bagdad dijeron a CNN que decenas de manifestantes intentaron cruzar un puente que conduce a la Zona Verde –un área que alberga oficinas del Gobierno de Iraq y varias embajadas, incluida la embajada de Estados Unidos– pero las fuerzas de seguridad se los impidieron.

También se llevaron a cabo manifestaciones en Irán frente a las embajadas de Francia y Gran Bretaña en Teherán, la capital del país. Los manifestantes corearon "muerte a Francia, Inglaterra, Estados Unidos y los sionistas", según un video publicado por el noticiero estatal iraní RNA, el miércoles por la mañana. También se llevaron a cabo manifestaciones en otras ciudades, incluidas Isfahán y Qom.

Cientos de personas se manifestaron en varias zonas de Túnez, informó la agencia de noticias estatal TAP. TAP dijo que "el martes por la noche se llevaron a cabo protestas masivas" en varias áreas "en solidaridad con el pueblo palestino" y contra el bombardeo israelí de Gaza.

En Estambul, las fuerzas de seguridad turcas utilizaron cañones de agua y gas pimienta para dispersar a los manifestantes que lograron entrar por la fuerza en un recinto donde se encuentra el consulado israelí.

El viaje de Biden a Israel y la posición de EE.UU. con respecto a la explosión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Israel este miércoles para uno de los viajes diplomáticos más complicados de su presidencia, y desde allí se refirió a la explosión en el hospital de la Ciudad de Gaza que, según dijo, parecía haber sido realizada por "el otro bando".

"Me entristeció e indignó profundamente la explosión de ayer en el hospital de Gaza. Y según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando. Pero hay mucha gente que no está segura. Entonces tenemos que superar muchas cosas", dijo Biden.

El presidente de Estados Unidos no dio más detalles sobre qué evidencia lo llevó a esa conclusión. Antes de partir hacia Israel, según un funcionario estadounidense, el Gobierno aún no había llegado a una conclusión sobre el origen del ataque con cohetes contra el hospital. Biden había dado instrucciones a su equipo de Seguridad Nacional para que continuara evaluando la información. Los funcionarios no han dicho si el Gobierno ha recopilado alguna información de inteligencia más allá de la información proporcionada por los israelíes.

Ben Wedeman, de CNN, en Beirut; Aqeel Najim, en Bagdad, y Adam Pourahmadi, Kareem Khadder, Richard Greene, Tim Lister, , contribuyeron con el reporte.