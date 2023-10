Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes en Gaza, respuesta israelí y más

Biden dice a Netanyahu que el ataque al hospital de Gaza "parece hecho por el otro equipo, no por usted"

Durante una reunión bilateral con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Joe Biden dijo al dirigente israelí que el mortífero estallido en un hospital de Gaza "parece como si lo hubiera hecho el otro equipo, no usted".

"La cuestión es que me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión del hospital de Gaza ayer, y basándome en lo que he visto, parece como si lo hubiera hecho el otro equipo, no usted", dijo a Netanyahu tras su llegada a Israel este miércoles.

"Pero hay mucha gente ahí fuera que no está segura, así que tenemos que superar muchas cosas", advirtió.

Las autoridades de Gaza han dicho que Israel está detrás de la mortífera explosión en el hospital, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que su inteligencia mostró que un "lanzamiento fallido de cohete" por el grupo palestino Yihad Islámica fue responsable de la explosión que dejó cientos de muertos.