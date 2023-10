Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes en Gaza, respuesta israelí y más

Dimite un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. por la gestión del conflicto entre Israel y Gaza por parte de la administración Biden

Un funcionario del Departamento de Estado presentó su renuncia a la agencia debido al enfoque de la administración Biden sobre el actual conflicto entre Israel y Gaza, anunció el funcionario en LinkedIn este miércoles.

Josh Paul —que dice que ha trabajado en la Oficina de Asuntos Político-Militares (PM) durante más de 11 años— dijo en su posteo de LinkedIn que renunció "debido a un desacuerdo de política con respecto a nuestra continua asistencia letal a Israel".

"Permítanme ser claro", escribió Paul. "El ataque de Hamas contra Israel no fue solo una monstruosidad; fue una monstruosidad de monstruosidades. También creo que una posible escalada por parte de grupos vinculados a Irán, como Hezbollah, o del propio Irán, sería una nueva explotación cínica de la tragedia existente. Pero creo hasta la médula de mi alma que la respuesta que está dando Israel, y con ella el apoyo estadounidense tanto a esa respuesta como al statu quo de la ocupación, sólo conducirá a un sufrimiento mayor y más profundo tanto para el pueblo israelí como para el palestino, y no redunda en el interés estadounidense a largo plazo".

El funcionario describió la respuesta de la Administración como "decepcionante" y "nada sorprendente".

"La respuesta de esta Administración —y de gran parte del Congreso también— es una reacción impulsiva construida sobre el sesgo de la confirmación, la conveniencia política, la bancarrota intelectual y la inercia burocrática", añade Paul. "Décadas del mismo enfoque han demostrado que la seguridad por la paz no conduce ni a la seguridad ni a la paz. El hecho es que el apoyo ciego a un bando es destructivo a largo plazo para los intereses de las personas de ambos bandos", afirmó.

Paul aseguró que no puede trabajar para apoyar un conjunto de decisiones políticas que incluyen el envío de armas, lo que considera "miope, destructivo, injusto y contradictorio con los propios valores que defendemos públicamente".

En una entrevista con el New York Times, el exfuncionario del Departamento de Estado afirmó que las barreras legales que pretenden mantener las armas estadounidenses fuera del alcance de los violadores de los derechos humanos están fallando, ya que Estados Unidos respalda a Israel mientras la nación ha cortado el suministro de agua, alimentos, atención médica y electricidad en Gaza.

"Hay un momento en el que uno puede decir: bueno, no está en mis manos, pero sé que el Congreso va a oponerse", declaró al Times. "Pero en este caso, no es probable que haya ninguna reacción significativa del Congreso, no hay ningún otro mecanismo de supervisión, no hay ningún otro foro para el debate, y eso es parte de lo que influyó en mi toma de decisiones".

Contactado para hacer comentarios, un portavoz del Departamento de Estado dijo a CNN que la agencia declina hacer comentarios sobre "asuntos de personal".