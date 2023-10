Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes en Gaza, respuesta israelí y más

Los médicos de Gaza se ven obligados a operar sin morfina ni analgésicos para tratar a los civiles, según una agencia de ayuda humanitaria

Los trabajadores humanitarios de los hospitales de Gaza no pueden utilizar morfina ni analgésicos para tratar a los civiles, ya que el asedio israelí sobre el enclave agota los suministros médicos críticos en medio de los persistentes bombardeos, según afirmó este lunes un funcionario de una agencia de ayuda.

"Lo más importante son los equipos de traumatología y cirugía", declaró Leo Cans, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Jerusalén.

Los médicos estaban "haciendo operaciones quirúrgicas sin la dosis correcta de narcóticos, sin la dosis correcta de morfina", dijo Cans a Max Foster, de CNN.

"En términos de tratamiento del dolor, no está ocurriendo. Actualmente hay gente que está siendo operada sin tener morfina. Le acaba de pasar a dos niños. Tenemos muchos niños que desgraciadamente están entre los heridos, y estaba hablando con uno de nuestros cirujanos, que ayer recibió a un niño de 10 años, con quemaduras en el 60% de la superficie corporal, y no acabó teniendo analgésicos", detalló.

"No hay justificación alguna para impedir que estos medicamentos esenciales lleguen a la población", añadió Cans.

Los expertos de la ONU afirmaron la semana pasada que el bloqueo "incalificablemente cruel" de Israel sobre Gaza viola el derecho internacional y penal.

Cans también reconoció el reportaje de CNN sobre padres que han recurrido a escribir los nombres de sus hijos en las extremidades por si los matan a ellos o a los niños.

Algunos colegas le habían dicho que las familias dormían en la misma habitación porque "quieren vivir juntos o morir juntos", afirmó.

Los trabajadores sanitarios también estaban viendo el impacto que tiene la escasez de combustible en el funcionamiento de los hospitales y el suministro de agua.

"Si no hay combustible, no hay agua de calidad", afirmó, añadiendo que muchos habitantes de Gaza beben ahora agua sin tratar, lo que provoca brotes de diarrea.

También pidió el fin de los "bombardeos indiscriminados".

"Incluso la guerra tiene reglas, y no se puede bombardear a civiles. Tenemos demasiados niños, demasiadas mujeres que llegan al hospital. No es aceptable", advirtió.

Rhea Mogul y Christian Edwards, de CNN, contribuyeron con información.