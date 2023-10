Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas del 26 de octubre de 2023

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó la Autoridad Tekuma, encargada de reconstruir las comunidades israelíes cercanas a Gaza que resultaron dañadas o destruidas en el ataque de Hamas del 7 de octubre, según un comunicado de la Oficina de Prensa del Gobierno israelí emitido este jueves.

La agencia se estableció en Yavne, Israel, la semana pasada, según el comunicado.

El director Moshe Edri, que informó a Netanyahu, dijo que la autoridad ha proporcionado anticipos en efectivo a las comunidades "gravemente dañadas" y que en los próximos días se transferirían fondos adicionales.

También se mostraron al primer ministro zonas en reconstrucción.

Netanyahu dijo que el gobierno aprobaría una ley para proporcionar fondos adicionales y acelerar el proceso de reconstrucción.

"La esperanza se construye sobre un principio importante y es la seguridad. Tenemos que aplastar a Hamas para que la gente pueda regresar con seguridad", dijo Netanyahu. "Me gustaría darles las gracias por lo que están haciendo; es muy importante. Algunos de ustedes también proceden de estas comunidades", añadió.

PM Netanyahu visited the Tekuma Authority, which is responsible for carrying out the national mission of rebuilding and developing the communities in the area adjacent to the Gaza Strip, which were significantly harmed in the murderous terrorist assault by Hamas on 7 October. pic.twitter.com/SkaiEoFj5I

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 26, 2023