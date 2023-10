Meg Ryan explica por qué dejó Hollywood... y por qué volvió

Meg Ryan en 2021. (Crédito: Rich Fury/amfAR/Getty Images)

(CNN) -- Para Meg Ryan, actuar es "un trabajo y no un estilo de vida".

La estrella de "Sleepless in Seattle" habló con la revista People sobre por qué se alejó de la actuación durante varios años.

"Me tomé un gran descanso porque sentía que había muchas otras partes de mi experiencia como ser humano que quería desarrollar", dijo a la publicación. "Me gusta pensar que es un trabajo y no un estilo de vida. Para mí es una forma estupenda de afrontarlo".

Durante ese tiempo alejada, se centró en criar a su hijo Jack, ahora de 31 años, con su exmarido Dennis Quaid, y a Daisy, de 18, a la que adoptó en 2006.

Ahora, ocho años después de su debut como directora en 2015 con "Ithaca", que fue la última película en la que trabajó, Ryan regresa a la gran pantalla.

Es coautora, directora y protagonista de la nueva comedia romántica "What Happens Later", una historia sobre examantes que se quedan atrapados durante la noche en un aeropuerto debido a una tormenta de nieve.

"Se me ocurrió durante la cuarentena", dice. "La esencia es la de dos personas que se quedan atrapadas juntas. Me encanta esa idea de que estamos encerrados en un espacio, aunque parezca conflictivo, quizá por razones que los curan".

Ryan comparte reparto con David Duchovny y calificó la producción de "mágica".

La película trata del destino o de la idea de que todo sucede por una razón, dijo.

Eso le hizo pensar en la fallecida guionista y directora Nora Ephron, responsable de algunos de los papeles más memorables de Ryan en películas como "When Harry Met Sally" y "You've Got Mail".

"Las películas que hice con Nora tenían una cosa operativa sobre el hado, como el destino y la suerte", dijo Ryan. "Y hay algo realmente reconfortante en eso".

"What Happens Later" llega a los cines el 3 de noviembre.