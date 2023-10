Reportan intensos ataques aéreos y de artillería sobre Gaza 2:07

(CNN) -- El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, publicó un informe que registra los nombres de más de 6.000 "muertos documentados" en Gaza desde los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel, después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, pusiera en duda la credibilidad de las cifras de fallecidos palestinos.



El informe afirma que entre el 7 y el 26 de octubre murieron 7.028 palestinos, entre ellos 2.913 menores, y achaca las muertes a la "agresión" militar israelí. Asegura que otros 281 cadáveres aún no han sido identificados.

El ministerio afirmó que es probable que el número real de muertos sea mucho mayor que el indicado en el documento. En la lista de 6.747 nombres se indica el sexo, la edad y el número del documento de identidad de cada una de las víctimas, en un aparente esfuerzo por reforzar la credibilidad de sus datos frente a los cuestionamientos de Estados Unidos e Israel.

Este miércoles, Biden dijo que "no confiaba" en las cifras de víctimas del ministerio. Este jueves, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, calificó al ministerio de "tapadera de Hamas", aunque cuando se le preguntó no negó que miles de palestinos, entre ellos muchos civiles inocentes, hubieran muerto.

La disputa pone de manifiesto la complejidad de la información sobre el número de muertos en Gaza. Tanto el Ministerio de Gaza como el Gobierno Autónomo Palestino de Ramala, en la Ribera Occidental, publican diariamente las cifras de víctimas del enclave asediado.

El Gobierno Autónomo Palestino está dirigido por una facción rival de Hamas, aunque el Ministerio de Sanidad mantiene una relación con el ministerio de Gaza.

CNN no puede verificar de forma independiente el número de muertos contabilizados en Gaza. Pero las agencias internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), informan de las cifras proporcionadas por el ministerio de Gaza. Las cifras se cotejan a partir de los datos que le proporcionan los hospitales y los servicios de emergencia.

El primer ministro del Gobierno Autónomo Palestino, Mohammad Shtayyeh, criticó las declaraciones de Biden, afirmando que su autoridad sanitaria en la Ribera Occidental creía que las cifras de Gaza eran precisas.

"Hay ciertos dirigentes que no quieren ver la realidad. Solo quieren ver lo que ocurre en el lado israelí. No quieren ver lo que ocurre en el lado palestino", dijo en una entrevista este jueves con Al Jazeera.

"Las cifras son correctas", añadió. "Son nuestras cifras. Son cifras que nos llegan de los hospitales de Gaza todos los días y que recibe nuestro Ministerio de Sanidad".

La semana pasada, Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, declaró a la prensa: "Creemos que las cifras que se comunican en Israel y en los territorios palestinos ocupados... pueden no ser perfectamente exactas minuto a minuto, pero reflejan a grosso modo el nivel de muertes y heridos en ambos lados de ese conflicto".

Las cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza no han sido históricamente controvertidas y se han citado en informes del Departamento de Estado estadounidense sin advertencias sobre su exactitud.

Pero el conflicto actual ha hecho que la comunidad internacional preste más atención a la fiabilidad de las cifras, y las afirmaciones contradictorias sobre el número de personas que murieron en la explosión del Hospital Árabe al-Ahli de la ciudad de Gaza el 17 de octubre han agravado la controversia. El Ministerio contabilizó la cifra final en 471. Según una valoración inicial de los servicios de inteligencia estadounidenses, es probable que en la explosión murieran entre 100 y 300 personas. Otros analistas han dicho que la cifra podría ser significativamente inferior, de dos dígitos, basándose en el tamaño del cráter del impacto en el lugar.

Kirby señaló que el Ministerio había informado inicialmente de la muerte de 500 personas en lo que afirmó que había sido un ataque aéreo israelí.

"Sabemos que no es cierto, y ahora hemos descubierto que las cifras tampoco son tan altas", dijo. "No alcanzaron 500, ahora era que eran al menos un par de cientos, y eso es terrible, y eso es atroz, y eso es triste, y todos nosotros obviamente nos afligimos con las familias y los seres queridos que están afectados por eso, pero los números no son fiables".

El Ejército de Israel también ha expresado sus dudas sobre las cifras de víctimas de Gaza, pero no ha aportado pruebas de que sean exageradas.

"No tengo las cifras de muertos en Gaza", dijo a CNN el teniente coronel de las FDI, Richard Hecht. "Cuando la agencia de Hamas saque las cifras, tómenlas con pinzas".

El informe de este jueves de Gaza decía que excluía a las personas enterradas sin haber sido llevadas al hospital, a aquellas para las que los hospitales no pudieron completar los procedimientos de registro y a las personas desaparecidas bajo los escombros, que son alrededor de 1.600, y se teme que muchas de ellas hayan muerto.