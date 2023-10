Hallan muerto a un hombre fuertemente armado en un parque de diversiones en Colorado. Las autoridades dicen que pudo haber estado planeando un ataque devastador

Los efectos mentales de la violencia armada en EE.UU. 1:17

Nota del editor: Si tú o alguien que conoces está luchando contra pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llama a 988 Suicide & Crisis Lifeline marcando 988 para conectarse con un profesional capacitado, o visita el sitio web de 988 Lifeline (en Estados Unidos). Para información sobre recursos de ayuda en América Latina y España, haz click aquí.

(CNN) -- Un hombre armado con pistolas y artefactos explosivos fue encontrado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida en un parque de diversiones en Colorado, lo que pudo haber evitado “un ataque de proporciones devastadoras”, dijeron las autoridades.

El cuerpo del joven de 20 años fue encontrado en un baño de mujeres el sábado por la mañana antes de la hora de apertura programada del Glenwood Caverns Adventure Park en Glenwood Springs, dijo la oficina del sheriff del condado de Garfield. Parece que entró ilegalmente al parque después de su último cierre.

Estaba "armado con un rifle semiautomático y una pistola semiautomática y múltiples cargadores cargados para ambas armas. Llevaba un chaleco antibalas y lo que parecía ser un casco balístico. Además, se descubrieron múltiples dispositivos explosivos improvisados ​​(IED, por sus siglas en inglés) con el sospechoso y en un vehículo asociado a él”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado.

“Somos, por decir lo menos, extremadamente afortunados de que no cumpliera cualquier plan que pudiera haber ideado”, dijo el sheriff del condado de Garfield, Lou Vallario, durante una conferencia de prensa este lunes. "Podría haber causado un impacto devastador en esta comunidad, con la posibilidad de que muchas, muchas personas murieran o resultaran heridas".

El descubrimiento del hombre -identificado como Diego Barajas Medina de Carbondale, Colorado, por la oficina forense del condado de Garfield- se produjo tres días después de que un tiroteo en Maine, que dejó 18 muertos, se convirtiera en el más mortífero de los más de 580 ataques masivos de este año en Estados Unidos.

Una nota en la pared del baño donde encontraron a Medina decía: “No soy un asesino. Solo quería entrar a las cuevas”, dijo Vallario, señalando que los investigadores no están seguros de que esté relacionado con Medina, aunque hay una “sospecha razonable” de que así sea.

"La investigación de la escena y la autopsia sugieren que el fallecido se suicidó y la oficina forense está investigando la forma de muerte como suicidio", dijo la oficina forense en un comunicado.

Medina vivía con su madre y su hermano, y los investigadores han estado hablando con ellos y registrando la casa para saber más sobre un posible móvil, dijeron las autoridades.

“No vemos ninguna historia, no vemos ninguna razón, no vemos ningún motivo. Estaba completamente fuera del radar. Hasta donde yo sé, en este momento no había nada que indicara ningún tipo de advertencia, ni ningún tipo de preocupación por parte de la familia, los amigos, la escuela, o lo que fuera”, dijo Vallario.

Vallario agregó que al menos dos armas que tenía Medina eran pistolas fantasma. Se tratan de kits que un usuario puede comprar en línea para ensamblar un arma de fuego completamente funcional. No tienen números de serie, no requieren verificación de antecedentes y no proporcionan registros de transferencia para una fácil trazabilidad.

Los investigadores también encontraron un artefacto explosivo improvisado "muy bien armado" en el auto de Medina, además de un artefacto explosivo industrial, dijo Vallario. Se encontraron parches afiliados a grupos policiales, dijo el sheriff, pero los investigadores no saben cómo los consiguió Medina.

Con el volumen de armas, municiones y artefactos explosivos que tenía Medina, “podría haber causado una cantidad tremenda de daño”, dijo el sheriff.

Glenwood Caverns, a unos 257 km al oeste de Denver, se encuentra en la cima de una montaña y solo se puede acceder a ellas a través de un teleférico de cinco minutos.

“Si hubiera seguido adelante, en el peor de los casos, podría haber sido devastador”, dijo Vallario.

El parque ha estado cerrado desde que se encontró el cuerpo de Medina.