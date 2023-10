Verificación de hechos: Trump afirma falsamente que prometió que México pagaría "una parte" del muro fronterizo

¿Es vulnerable el muro fronterizo que construyó Trump? 1:12

(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump intentó reescribir la historia en un discurso en Iowa este domingo, afirmando falsamente que había hecho campaña para la presidencia en 2016 con la promesa de que México pagaría “una parte” de su muro fronterizo.

Trump, que ahora se postula nuevamente para la candidatura presidencial republicana, ha sido criticado por candidatos rivales como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, por romper su promesa de campaña de lograr que México pagara el muro. El muro fue pagado por los estadounidenses; la administración Trump destinó más de US$ 16.000 millones en dinero federal al proyecto.

En un discurso dominical en Iowa, Trump argumentó que “obtuvo mucho más dinero” que el que México pagó por el muro, ya que México acordó durante su presidencia desplegar miles de tropas para ayudar a impedir que los migrantes se dirigieran a Estados Unidos. Pero luego, mientras atacaba a sus críticos, Trump describió incorrectamente sus promesas previas a la presidencia sobre cómo se financiaría el muro.

Trump dijo: “Entonces, con todos esos perdedores que dicen: 'Trump nunca obtuvo...', ¿recuerdas?, yo solía decir: 'México pagará el pedazo del muro'”.

Continuó: “ Diré: '¿Qué pasará si ellos [México] pelean?', digo: 'El muro se hace más alto'. Todos nos divertimos mucho. Pero dije: 'México pagará por un pedazo del muro'. Bueno, no existía ningún instrumento legal para hacer eso”.

Los hechos primero: la afirmación de Trump es falsa. Durante su campaña de 2016, Trump prometió una y otra vez en sus declaraciones públicas, sin reservas, que México pagaría todo el muro.

Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de este domingo de CNN para identificar algún ejemplo de la elección de 2016 en la que Trump prometió que México pagaría “un pedazo” del muro. Una búsqueda de CNN en Factba.se, la base de datos pública más completa de los comentarios de Trump en las elecciones de 2016, no encontró ejemplos de que él lo hiciera.

Una promesa distintiva que Trump hizo una y otra vez

La promesa de Trump de que México pagaría todo el muro, y punto, fue uno de los elementos básicos de sus estridentes mítines de campaña en 2015 y 2016. La promesa a menudo implicaba una llamada e intercambio de respuestas en el que Trump prometería construir el muro y preguntaría a la multitud quién iba a pagarlo; la multitud gritaba “¡México!” y Trump les diría que tenían razón.

“Construiremos el muro, créanme. ¿Y quién va a pagar el muro?”, preguntó Trump en un discurso de mitin en marzo de 2016 en Michigan; después de que la multitud gritara “México”, Trump dijo: “100%, amigos. Cien, no me refiero al 99.2%, sino al 100%”. Se burló de los “pesos livianos” que decían que no podía lograr que México pagara por el muro, repitiendo: “Dije 100%, no 99%. Dije 100%”.

Trump hizo comentarios similares en muchos otros eventos durante las primarias presidenciales republicanas en 2015 y principios de 2016 y durante las elecciones generales posteriores en 2016.

Por ejemplo, dijo en un discurso en Massachusetts en noviembre de 2015: “Así que vamos a construir el muro. Será un gran muro y lo pagará México. Créame: 100%, 100%. No vamos a pagar por ello. México lo está pagando. Créame". También dijo en un discurso en Florida en agosto de 2016: “Vamos a construir el muro y México va a pagar por el muro, al 100%”.

Incluso cuando Trump modificó su retórica en un momento al final de la campaña, afirmando que México reembolsaría a Estados Unidos por el muro, declaró que sería un reembolso completo. Dijo en un discurso en Pensilvania en octubre de 2016: “Recuerden, dije que México está pagando por el muro, con el pleno entendimiento de que el país de México reembolsará a Estados Unidos el costo total de dicho muro. ¿De acuerdo? Tendremos el muro. México va a pagar por el muro”.

Trump ha hecho varias otras afirmaciones falsas sobre cómo se financió el muro mientras intentaba combatir las críticas por su incumplimiento de esa promesa de campaña. A principios de 2020, afirmó que el “dinero de redención” de inmigrantes indocumentados estaba pagando el muro, lo cual no era cierto incluso si hablaba de pagos de remesas, como suponían algunos expertos. Más tarde, en 2020, afirmó que algún tipo de “impuesto fronterizo” estaba a punto de comenzar a pagar el proyecto, aunque eso tampoco tenía fundamento.