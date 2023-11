Recuento de espermatozoides cae en picada en el mundo 1:16

(CNN) -- En los últimos 50 años, el número de espermatozoides en hombres ha disminuido más de un 50% en todo el mundo, lo que ha llevado a los investigadores a preguntarse por qué. ¿Podrían ser responsables la contaminación, las PFAS (ciertas sustancias químicas en el ambiente) y otras posibles toxinas presentes en los alimentos y el agua, el aumento de la obesidad y las enfermedades crónicas, o incluso el omnipresente teléfono móvil?

Un nuevo estudio ha analizado el papel de los teléfonos móviles y ha descubierto que los hombres de entre 18 y 22 años que afirmaban utilizar el móvil más de 20 veces al día tenían un riesgo un 21% mayor de presentar un recuento global de espermatozoides bajo. Los hombres también tenían un 30% más de riesgo de una baja concentración de espermatozoides, una medida menos importante del recuento de espermatozoides en un mililitro de semen. El estudio no especificaba si los hombres llamaban o enviaban mensajes de texto, o si utilizaban sus teléfonos para ambas cosas.

En el lado positivo, los investigadores descubrieron que, a medida que la tecnología telefónica mejoraba a lo largo de los 13 años del estudio, el impacto en el recuento de espermatozoides empezaba a remitir.

"Me intriga la observación de que el mayor efecto se vio aparentemente con los teléfonos 2G y 3G más antiguos en comparación con las versiones modernas 4G y 5G. Esto es algo que no soy capaz de explicar", afirmó en un comunicado Allan Pacey, vicepresidente adjunto y vicedecano de la facultad de Biología, Medicina y Salud de la Universidad de Manchester (Reino Unido). Él no participó en el estudio.

Otro punto a favor: según el estudio, no se produjo ningún descenso en la forma ni en la motilidad de los espermatozoides, que se refiere a la manera en que los espermatozoides nadan hasta su destino.

publicidad

"Aunque el número de espermatozoides es importante, la capacidad de los espermatozoides para nadar, tener un ADN sano e intacto y tener la forma adecuada es al menos igual de importante", afirma en un comunicado Alison Campbell, directora científica de Care Fertility, una red de clínicas de fertilidad.

"Se trata de un estudio fascinante y novedoso que no debería causar alarma ni cambios drásticos de hábitos", dijo Campbell, que no participó en el estudio. "Los hombres que deseen concebir o que quieran mejorar la salud de su esperma deben hacer ejercicio (pero sin sobrecalentarse en la zona inguinal), seguir una dieta equilibrada, mantener un peso saludable, evitar fumar, limitar el alcohol y buscar ayuda si tienen problemas para concebir".

Un campo electrónico

Los teléfonos móviles se han convertido en partes indispensables de nuestras vidas. Sin embargo, los teléfonos móviles emiten campos electromagnéticos de radiofrecuencia de bajo nivel, o RF-EMF. Según el estudio, si esos móviles emiten a máxima potencia, el tejido circundante puede calentarse hasta 0,5 grados Celsius.

"Los teléfonos móviles están constantemente enviando y recibiendo señales, y van a recibir y enviar señales más intensas cuando están en uso", dijo el Dr. Alexander Pastuszak, profesor asistente de Cirugía y Urología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah en Salt Lake City.

"Pero especialmente con el teléfono móvil moderno, la señal va a variar dependiendo de si usted está hablando o si usted está enviando datos", dijo Pastuszak, que no participó en el estudio.

Según el Departamento de Salud Pública de California, los campos electromagnéticos de radiofrecuencia se reducen mucho cuando se envían mensajes de texto y son más altos cuando se descargan archivos grandes, se transmite audio o video y cuando se está en un autobús, un coche o un tren que circula a gran velocidad.

El organismo recomienda mantener el teléfono alejado del cuerpo y la cabeza —utilizar en su lugar el altavoz o los auriculares— y llevarlo en una mochila, maletín o bolso.

Sin embargo, la cuestión de si esos campos pueden realmente dañar la fertilidad masculina ha sido fuente de controversia y debate durante años en la comunidad científica.

Estudios realizados en ratones han descubierto que los campos de RF-EMF a niveles similares a los de los teléfonos móviles sí disminuyen la fertilidad masculina y contribuyen a la muerte de espermatozoides y a cambios en el tejido de los testículos. Sin embargo, otros estudios con animales no han reproducido esos efectos, y existen enormes diferencias entre los seres humanos y los ratones en la forma en que se crean los espermatozoides.

Estudios observacionales en humanos también han descubierto que el uso frecuente de teléfonos móviles estaba relacionado con una disminución de la viabilidad de los espermatozoides, así como con un impacto en su forma de nadar. Pero esos estudios han sido pequeños y breves. Y no controlaban necesariamente factores como el tabaquismo y el consumo de alcohol, lo que dejó a muchos científicos poco impresionados.

"En la última década me han preguntado muchas veces si existe alguna relación entre los teléfonos móviles y la fertilidad masculina. Sin embargo, los datos publicados hasta la fecha no me han convencido en absoluto", afirma Pacey.

"Sin embargo, (este) estudio es un pequeño paso adelante en el debate porque se trata de un estudio epidemiológico de gran envergadura que parece haber sido muy bien realizado", dijo. "Es un estudio en el mundo real, y eso es bueno en mi opinión. Sin embargo, debemos ser cautos con su interpretación, ya que solo muestra una asociación entre el uso del teléfono móvil y la calidad del semen".

Una compleja red de factores

Los hombres podían elegir si llevaban el móvil en el bolsillo del pantalón, en el del pecho, en el cinturón o en cualquier otro sitio, pero más del 85% de ellos colocaba el teléfono en el bolsillo del pantalón cuando no lo utilizaba.

Los resultados mostraron que los hombres que utilizaban el teléfono entre una y cinco veces al día o menos de una vez a la semana tenían un recuento y una concentración de espermatozoides mucho mayor. A medida que aumentaba el uso del móvil, disminuía el recuento de espermatozoides, y los niveles más bajos se registraban entre los hombres que utilizaban el teléfono 20 o más veces al día.

Los investigadores también evaluaron el impacto de los teléfonos móviles durante distintos periodos. La mayor asociación entre el recuento y la concentración bajos de esperma y el uso del teléfono se produjo entre 2005 y 2007. A medida que las compañías pasaban de 2G a 5G, la asociación se debilitaba, en consonancia con la "correspondiente disminución de la potencia de salida del teléfono", según el estudio.

"Es muy, muy difícil sacar una conclusión definitiva de este tipo de estudios porque no se controlan lo suficientemente bien como para poder hacerlo", afirma Pastuszak. "No se pueden controlar las exposiciones cotidianas de vivir en un entorno urbano, que no deben subestimarse. Incluso los niveles de estrés pueden influir en la espermatogénesis y la producción hormonal".

Como experto en infertilidad que trabaja a diario con parejas que intentan concebir, Pastuszak señala la fascinante complejidad de los factores que influyen en la infertilidad, para los que el recuento y la concentración de espermatozoides son actores menores.

"El recuento total de espermatozoides puede no reflejar la disminución real del potencial de fertilidad", afirma. "No puedo mirar a un paciente a los ojos y decirle que va a ser fértil sólo porque tenga 100 millones de espermatozoides por mililitro con un 50% de movilidad y un recuento de 500 millones".

"Lo que cuenta es la calidad del esperma. Si tienes espermatozoides de calidad hay una buena, decente o incluso gran posibilidad de que puedas tener un hijo, aunque sólo tengas un puñado literal de espermatozoides".