Reportan aumento del antisemitismo en universidades de EE.UU. 3:08

(CNN) -- La Universidad de Cornell canceló las clases de este viernes en reconocimiento de la "extraordinaria tensión" a la que se ha visto sometido su campus luego de que uno de sus estudiantes fuera acusado de proferir violentas amenazas antisemitas contra personas judías en la universidad, donde el malestar por la guerra entre Israel y Hamas ha ido en aumento durante semanas.

Patrick Dai, de 21 años, estudiante de tercer año de la universidad, fue detenido y acusado federalmente en relación con una serie de publicaciones en Internet durante el fin de semana en las que amenazaba con matar y hacer daño a los estudiantes judíos de Cornell, informó la fiscalía de Nueva York.

Dai compareció este miércoles ante un tribunal federal acusado de amenazar utilizando el comercio interestatal y quedó bajo custodia del servicio de Marshalls de Estados Unidos. Su abogada defensora, Gabrielle DiBella, declinó hacer comentarios tras la vista.

Cornell celebrará este viernes una jornada comunitaria "en reconocimiento de la extraordinaria tensión de las últimas semanas", dijo un portavoz de la universidad a CNN.

Además de las amenazas en línea, la universidad también recibió este miércoles una "alerta de delincuencia preocupante", dijo la presidenta de Cornell, Martha Pollack, en un comunicado. Aunque la alerta era infundada, "se suma al estrés que todos estamos sintiendo", escribió.

Cornell es una de las muchas facultades y universidades de EE.UU. en las que se han desatado tensiones cuando los estudiantes —y ocasionalmente profesores y donantes de alto nivel— expresan apasionadas posturas sobre la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas.

Desde que estalló el conflicto el mes pasado, judíos, palestinos y musulmanes de Estados Unidos han expresado su creciente temor por el aumento de los ataques motivados por el odio, incluido un incremento de casi el 400% de los incidentes antisemitas registrados por la Liga Antidifamación de Estados Unidos en los días posteriores a la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre.

Las amenazas contra los estudiantes de Cornell llevaron a la policía estatal y universitaria a reforzar su presencia en el campus, donde alrededor del 22% del alumnado es judío, según la organización Hillel de la escuela.

"Aunque nos alivia saber que el presunto autor de los viles mensajes antisemitas que amenazaban a nuestra comunidad judía está detenido, fue inquietante saber que era un estudiante de Cornell", dijo Pollack en su declaración este miércoles.

Pollack dijo que la universidad está considerando medidas adicionales para combatir el antisemitismo y otras formas de odio en el campus e insistió en que las supuestas acciones del sospechoso no son representativas de la comunidad de Cornell.

"No podemos dejar que nos definan los actos de una persona, ni siquiera de diez", dijo la presidenta. "Mientras denunciamos el odio en voz alta, también debemos recordar apreciar y celebrar todo lo bueno que tantos miembros de nuestra comunidad de Cornell hacen y viven cada día".

Un estudiante amenazó con dispararles a judíos, según la fiscalía

El FBI inició una investigación después de que este domingo se publicaran en un foro de discusión en línea varios mensajes antisemitas llenos de odio dirigidos a los judíos de Cornell, según una declaración jurada presentada junto con una denuncia penal contra Dai.

Dai está acusado de publicar los mensajes, en los que amenazaba con matar y herir a judíos en el campus y "disparar" contra el comedor de la universidad, 104 West, predominantemente kosher, según la Fiscalía del Distrito Norte de Nueva York.

En un mensaje, Dai escribió que "traería un rifle de asalto al campus" y les dispararía a los judíos, según los fiscales.

Los mensajes se escribieron con nombres de usuario que hacían referencia a Hamas y utilizaban eslóganes antiisraelíes y propalestinos, según la declaración jurada.

Los investigadores federales pudieron utilizar las direcciones IP relacionadas con al menos dos mensajes para identificar a Dai como sospechoso, según la declaración jurada.

Las direcciones IP se rastrearon hasta las zonas de Pittsford e Ithica (Nueva York), según la declaración jurada. Dai es de Pittsford y asistió a Pittsford Mendon High School, confirmó un portavoz de la escuela.

Este martes, el FBI entrevistó a Dai en el Departamento de Policía de Cornell, donde el estudiante admitió que había publicado los mensajes amenazadores, según la declaración jurada.

En una entrevista con The New York Post, los padres de Dai dijeron que éste había sufrido una depresión grave desde 2021 y que no tenía antecedentes de violencia.

El padre de Dai, que pidió que no se utilizara su nombre, dijo al Post en un intercambio de mensajes de texto que su hijo había dejado de responder a las llamadas y mensajes de texto de los padres días antes de su arresto y alrededor del momento en que se publicaron los mensajes amenazantes.

Dijo que su esposa se preocupó y condujo hasta Ithaca para ver a su hijo, pero que ya había sido detenido.

En la audiencia de este miércoles, los fiscales argumentaron que Dai debería permanecer bajo custodia, diciendo que presenta un riesgo de fuga y peligro.

El abogado defensor de Dai renunció a su derecho a una audiencia de detención oportuna. Se espera que vuelva a comparecer ante el tribunal el 15 de noviembre.

La gobernadora planea "poner de ejemplo" al sospechoso

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró este miércoles en rueda de prensa que quiere "dar ejemplo" en el caso de Dai y que está estudiando si el sospechoso se enfrentará también a cargos estatales en relación con las amenazas.

"Vamos a llevar estos casos hasta el final para asegurarnos de que la gente sepa que no se puede salir impune de esto aquí en el estado de Nueva York", dijo.

Las amenazas se produjeron cuando organizaciones judías y funcionarios nacionales están haciendo sonar la alarma sobre el aumento de los niveles de antisemitismo, que algunos grupos de defensa dicen que ha sido particularmente preocupante desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. El director del FBI, Christopher Wray, declaró esta semana en el Senado que el antisemitismo está alcanzando "niveles históricos" en Estados Unidos.

"Nuestras estadísticas indican que, para un grupo que sólo representa el 2,4% de la población estadounidense, representan algo así como el 60% de (los destinatarios) todos los delitos de odio por motivos religiosos", declaró Wray sobre la población judía estadounidense el martes.

En Cornell, la seguridad seguirá reforzándose a raíz de las amenazas, según una declaración de Joel M. Malina, vicepresidente de relaciones universitarias.

Algunas clases pueden tener opciones de aprendizaje a distancia ya que algunos en el campus todavía tienen preocupaciones por su seguridad, dijo la universidad.

Aun así, dijo Pollack este miércoles los estudiantes judíos de Cornell han "expresado fortaleza y resistencia incluso frente a estas horribles amenazas".

-- Nicki Brown, Celina Tebor, Zenebou Sylla, Jessica Xing y Eric Levenson, de CNN, contribuyeron a este artículo.