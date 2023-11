Una multitud irrumpe en la pista del aeropuerto de Makhachkala Uytash, en la sureña república rusa de Daguestán, el domingo, tras la llegada de un vuelo procedente de Tel Aviv. Crédito: Telegram

Nota del editor: Frida Ghitis, exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora semanal de opinión de CNN, columnista del diario The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora. Ver más opiniones en CNN.

(CNN) -- Algunos pasajeros temieron por sus vidas el pasado domingo por la noche, cuando aterrizaron en el principal aeropuerto de Daguestán, una república rusa de mayoría musulmana, y se encontraron con que su avión había sido rápidamente rodeado por una multitud que había irrumpido en la terminal del aeropuerto y en la pista tras oír que llegaba un vuelo procedente de Tel Aviv.



Algunos de los manifestantes llevaban banderas palestinas, subrayando la evidente relación entre el atentado y la guerra entre Israel y Hamas. Pero el blanco de la turba eran los judíos.

En escenas aterradoras, la multitud desbocada, algunos gritando "Allahu akbar", asedió a los pasajeros, presionándolos para que demostraran que no eran judíos. Fuera de la terminal, registraron los coches en busca de judíos. Uno de los pasajeros contó a los medios locales que le dejaron pasar tras mostrar su pasaporte ruso y decirle que "hoy no tocarían a los no judíos".

El impactante suceso, en el país que dio al mundo la palabra "pogromo", masacre organizada de judíos, habitual en el siglo XIX y principios del XX, fue uno más en la explosión mundial de antisemitismo que estalló inmediatamente después de que miles de terroristas de Hamas se infiltraran en Israel el 7 de octubre y se dispusieran a matar de forma espantosa a cuantos judíos pudieron, asesinando al menos a 1.400 hombres, mujeres y niños de todas las edades y tomando como rehenes a cientos más en Gaza.

El auge del antisemitismo se hizo mucho más visible cuando Israel lanzó una operación para desarraigar a Hamas, la organización islamista que gobierna Gaza, en una campaña militar que ha creado un enorme sufrimiento a los palestinos atrapados entre los combatientes de Hamas, posicionados en túneles subterráneos bajo civiles, el ejército israelí y la frontera de Gaza con Egipto, que permaneció cerrada hasta este miércoles, cuando se dejó pasar a un número limitado.

Las escenas desgarradoras de Gaza han servido de combustible para nuevas protestas, en las que algunos piden un alto el fuego y otros corean "Del río al mar, Palestina será libre", un cántico que rechaza la existencia de Israel. Las protestas comenzaron poco después de que se difundiera la noticia del atentado, mientras Israel seguía combatiendo a los terroristas de Hamas en su lado de la frontera.

Una vez que se intensificó la respuesta militar de Israel, el mundo pareció hacer caso omiso de lo que hizo Hamas. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un llamamiento al alto el fuego, pero rechazó una moción para condenar a Hamas.

Este momento de la historia ha creado una tormenta perfecta para el antisemitismo. Los acontecimientos de las últimas semanas han hecho desmoronar cualquier reticencia de la ultraderecha, donde el antisemitismo suele aparecer al desnudo, y de la ultraizquierda, y a veces de la izquierda no tan radical, donde aparece revestido de una elevada retórica de defensa de los desvalidos y de retorcidos análisis históricos.

"Se trata de una amenaza que está alcanzando, en cierto modo, niveles históricos", declaró este martes el director del FBI, Christopher Wray, en una audiencia en el Senado, señalando que "la comunidad judía es objetivo de terroristas de todo tipo", incluidos extremistas violentos nacionales y grupos terroristas extranjeros.

Las universidades se han convertido en semilleros de antisemitismo, y los estudiantes judíos temen por su seguridad. En un mensaje publicado en un tablón de anuncios de la Universidad de Cornell, un estudiante escribió que "traería un fusil de asalto al campus" y dispararía a los judíos. Se trata de una universidad de la Ivy League en Nueva York. (La policía detuvo a un estudiante de Cornell después de que supuestamente amenazara con matar a estudiantes judíos).

No muy lejos, en The Cooper Union, los estudiantes judíos, algunos de los cuales habían permanecido en guardia silenciosa como contramanifestación, mientras un grupo más numeroso de estudiantes propalestinos protestaba, se encerraron para protegerse en la biblioteca, mientras al otro lado los manifestantes antiisraelíes aporreaban amenazadoramente la puerta. Las protestas propalestinas han estado plagadas de consignas antisemitas, y algunas han derivado en violencia.

Los judíos estadounidenses están más familiarizados con el antisemitismo de derechas. También está floreciendo. Tanto desde la izquierda como desde la derecha, los judíos de Estados Unidos y de otros países se enfrentan a todo tipo de amenazas y ataques. Algunos grupos neonazis se están enriqueciendo por la crisis. Pero es la reacción de quienes solían ser almas gemelas ideológicas lo que ha dejado a tantos desconsolados.

Como escribió Michael Koplow, del Israel Policy Forum, "... demasiados de izquierda están demostrando ahora que sus llamamientos a la justicia universal excluyen a los judíos de ese universo".

El historiador Simon Sebag Montefiore, desmontando la "narrativa de la descolonización" que los académicos utilizan contra Israel, señaló amargamente: "Siempre me pregunté por los intelectuales de izquierdas que apoyaron a Stalin, y por aquellos aristocráticos simpatizantes y activistas por la paz que excusaron a Hitler". Ahora, dijo, ve el mismo patrón entre los apologistas de Hamas y los negacionistas de las atrocidades, que ignoran las abrumadoras pruebas de lo que es Hamas y de lo que hizo.

El fenómeno, tanto desde la izquierda como desde la derecha, se está produciendo en todo el mundo. Los antisemitas han atacado en Austria, Sudáfrica, Nicaragua, Alemania, Venezuela y otros lugares. En Milán, un manifestante antiisraelí gritó: "Abran las fronteras para que podamos matar a los judíos". Un adolescente en una manifestación antiisraelí en Hamburgo, Alemania, gritó: "Estoy a favor de Hitler, por gasear a los judíos".

Si bien el antisemitismo está muy extendido, no hay que olvidar que para millones de personas en todo el mundo, el fenómeno es totalmente inaceptable. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se declaró "indignado" tras el incendio de una sinagoga en Berlín, uno de los muchos líderes políticos de todo el mundo que han denunciado las agresiones, desde Australia a Argentina.

En Estados Unidos, el gobierno de Biden se ha situado al frente de la lucha, comprometiéndose a tomar medidas. Y los aspirantes presidenciales republicanos también han denunciado las actividades antisemitas en los campus universitarios.

Como siempre, estos pronunciamientos pueden tener impacto. Es fundamental que los líderes influyentes destaquen el hecho de que las críticas a Israel se convierten habitualmente en una tapadera para la retórica antisemita y cosas peores. Y ya es hora de examinar los planes de estudio que distorsionan la historia, por ejemplo estableciendo falsas analogías entre las experiencias de los negros estadounidenses y el Medio Oriente, convirtiendo a menudo a jóvenes estudiantes progresistas en partidarios del odio más antiguo.

Está claro que hay mucho margen para el debate legítimo y el desacuerdo sobre las acciones de Israel. (Las acciones de Hamas no tienen excusa). Pero no hay duda de que muchos de los que afirman ser "antisionistas" en lugar de antisemitas solo están utilizando una palabra más nueva para un odio que existe desde hace miles de años.

Para quienes pensaban erróneamente que los pogromos eran una reliquia del pasado, este momento es una impactante dosis de realidad. No se trata solo del enfrentamiento entre Hamas e Israel.

Esta crisis se produce en un momento geopolítico tenso, en el que el mundo se está realineando en bloques enfrentados, y regímenes autocráticos como Rusia y China encuentran en el conflicto nuevo combustible para encenderse contra Estados Unidos y sus aliados.

Por eso resultó curioso que el principal aeropuerto de la república rusa de Daguestán, de mayoría musulmana, antiguo hogar de los terroristas del maratón de Boston, en la región del Cáucaso, donde Moscú ha contraatacado al terrorismo, estuviera tan desprotegido. Lo que no sorprende fue la reacción del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que intentó culpar a Estados Unidos y Ucrania del asalto al aeropuerto.

Washington condenó enérgicamente el ataque y exigió a Rusia que protegiera a sus ciudadanos judíos. El rabino Alexander Boroa, jefe de la Federación de Comunidades Judías de Rusia, afirmó que la guerra de Gaza "se ha convertido en una agresión abierta incluso contra los judíos rusos", ya que las autoridades locales permiten que se amenace abiertamente a judíos e israelíes.

En China, donde el gobierno mantiene un control férreo sobre las redes sociales, no ha hecho mucho por contener el voraz incendio de antisemitismo: "Hitler conocía de verdad a los judíos", declaraba una publicación popular, y los medios de comunicación estatales chinos se suman a las teorías de la conspiración y a la desinformación sobre los judíos.

Los judíos de todo el mundo, preocupados por su seguridad, preguntándose en quién pueden confiar, escuchan atentamente las palabras y los actos de los líderes sociales y políticos.

En Daguestán, el gobierno local condenó el atentado, y fueron necesarias fuerzas de seguridad transportadas en helicóptero para evitar lo que podría haber sido otra masacre.

No hay mucho de nuevo en el antisemitismo: el odio individual del que hacen gala los hombres pequeños ha sido alimentado por las maquinaciones políticas de otros más poderosos a lo largo de los siglos. En más de una ocasión, todo se les ha salido de las manos.