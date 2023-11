Rusia hace desfilar a prisioneros de guerra ucranianos como "voluntarios" para su ejército, en aparente violación del Derecho internacional

Video relacionado: La escasez de armas dificulta la defensa de Ucrania 3:00

(CNN) -- Un grupo de exmilitares ucranianos, entre ellos prisioneros de guerra, fueron presentados como "voluntarios" para luchar en el frente a favor de Rusia, afirmó la agencia de noticias estatal moscovita RIA Novosti, en una posible violación del Derecho internacional.

La agencia publicó esta semana un vídeo en el que se ve a varias docenas de ucranianos vestidos con uniforme de combate y fusiles en la mano prestando juramento a Rusia en una ceremonia. El tamaño total de la unidad no está claro.

Según RIA Novosti, los hombres son "voluntarios". CNN no puede verificar de forma independiente si se unieron a la unidad voluntariamente o bajo coacción. Ucrania no ha hecho comentarios sobre el informe.

RIA afirma que los hombres son miembros de lo que llamó "el primer batallón de ex soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un batallón de voluntarios que lleva el nombre de Bogdan Khmelnitsky". Khmelnitsky fue un comandante militar del siglo XVII de los cosacos ucranianos.

Piden a familias ucranianas evacuar ante recrudecimiento de ataques rusos 3:27

Según la agencia de noticias, el batallón pasó a formar parte en octubre de una formación táctica de combate operativa rusa denominada Cascada.

publicidad

RIA informó en febrero de que el batallón se había formado "a partir de prisioneros de guerra de las tropas ucranianas" en la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), en la región oriental de Donetsk ocupada por Ucrania.

El centro de estudios Institute for the Study of War (ISW), con sede en Washington, afirmó a finales de octubre, citando a medios de comunicación estatales rusos, que Rusia había "reclutado" a 70 prisioneros de guerra (POW) ucranianos de varias colonias penales.

Coaccionar a prisioneros de guerra para que sirvan en las fuerzas rusas sería una violación de las Convenciones de Ginebra de 1949, adoptadas por todas las naciones, según la Cruz Roja Internacional.

"Es probable que las autoridades rusas hayan coaccionado a prisioneros de guerra ucranianos para que se unan a una formación de 'voluntarios' que luchará en Ucrania, lo que constituiría una aparente violación de la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra", declaró la ISW.

Mira lo que dice un general retirado sobre las tropas de Wagner 1:22

Soldados rusos disidentes alineados con Ucrania han protagonizado incursiones en territorio ruso que han acaparado titulares, aunque su número es relativamente pequeño.

Rusia y Ucrania siguen enzarzadas en una guerra que entra en su tercer invierno sin que las fuerzas de ninguno de los dos países consigan imponerse.

En una diferencia de opinión hecha pública, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se opuso esta semana a la caracterización del estado de la guerra hecha por su comandante en jefe después de que el general Valery Zaluzhny declarara a The Economist: "Alcanzamos un nivel tecnológico que nos sitúa en un punto muerto" y "lo más probable es que no se produzca un avance profundo y hermoso".