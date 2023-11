La Casa Blanca dice que los servicios de inteligencia muestran que Hamas utiliza el hospital de Al-Shifa como nodo de mando y almacenamiento de armas

A la caza de los túneles ocultos de Hamas 2:50

(CNN) -- La Casa Blanca dijo el martes que Hamas almacena armas y opera un nodo de comando desde el hospital al-Shifa en Gaza, revelando públicamente lo que la inteligencia estadounidense asegura que está debajo de la instalación médica.

"Hamas y la Yihad Islámica Palestina utilizan algunos hospitales de Gaza, incluido Al-Shifa, y túneles debajo de ellos, para ocultar y apoyar sus operaciones militares y mantener rehenes", dijo a los periodistas John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional mientras viaja con el presidente de EE.UU. Joe Biden.

“Los miembros de Hamas y de la Jihad Islámica Palestina (JIP) operan un nodo de comando y control desde al-Shifa en la ciudad de Gaza. Han almacenado armas allí y están preparados para responder a una operación militar israelí contra esa instalación”, agregó.

Kirby no presentó ninguna evidencia que respalde su afirmación. Israel ha afirmado durante años que los militantes de Gaza han construido una infraestructura clave de túneles debajo del hospital, acusaciones que los médicos del enclave controlado por Hamas siempre han negado con vehemencia.

Un funcionario de EE.UU. con conocimiento de la inteligencia estadounidense dijo a CNN el lunes que Hamas tiene un nodo de mando bajo el hospital Al-Shifa, utiliza combustible destinado a él y sus combatientes se concentran regularmente en el hospital más grande de Gaza y sus alrededores. Hamas y los funcionarios del hospital han negado la acusación de que el hospital esté siendo utilizado como centro de mando.

Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza, ha estado sitiado durante varios días en medio de la respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre.

Sin embargo, Kirby dijo que Estados Unidos ha sido claro en que no apoya que Israel bombardee instalaciones médicas desde arriba.

"No apoyamos atacar un hospital desde el aire", dijo Kirby, añadiendo que Estados Unidos tampoco quiere "tiroteos" en el que personas inocentes que buscan atención médica queden atrapadas en el fuego cruzado.

"Esto simplemente señala cuán desafiante es la operación militar porque Hamas se ha arraigado profundamente en la población civil", dijo Kirby a los periodistas a bordo del Air Force One, diciendo que agregaba una "carga adicional" a Israel para proteger a los civiles.

Kirby citó una “variedad” de fuentes de inteligencia para respaldar la afirmación de que Hamas utiliza el Al-Shifa, aunque no proporcionó más detalles.

La atención mundial se ha centrado en los combates en torno al hospital y los informes sugieren que varios pacientes, incluidos niños, han muerto en lo que el director del hospital ha llamado condiciones "catastróficas".

“Ya no hay agua, comida, leche para los niños y los bebés. … La situación en el hospital es catastrófica”, dijo el lunes a CNN el director del centro médico, el Dr. Muhammad Abu Salmiya.

Pese a eso, Israel insiste en que los pacientes pueden ser evacuados del hospital.

“No hay ninguna razón por la que no podamos sacar a los pacientes de allí, en lugar de permitir que Hamas lo utilice como centro de mando para el terrorismo, para los cohetes que disparan contra Israel, para los túneles terroristas que utilizan para matar a civiles israelíes”, dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una entrevista con Dana Bash en el programa “State of the Union” de CNN.

El Dr. Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud en Gaza controlado por Hamas, dijo el lunes que el personal médico de Al-Shifa rechazó una orden de evacuación de las Fuerzas de Defensa de Israel porque temen que aproximadamente 700 pacientes mueran si se los deja. detrás.

“El problema no son los médicos, son los pacientes. Y si se quedan atrás, morirán, y si son trasladados, morirán en el camino. Éste es el problema: hablamos de 700 pacientes”, dijo Al-Bursh a CNN el lunes.