No sirvas alimentación desordenada a tus hijos adolescentes en estas fiestas

Nota del editor: Katie Hurley , autora de “No más chicas malas: el secreto para criar niñas fuertes, seguras y compasivas”, es psicoterapeuta de niños y adolescentes en Los Ángeles. Se especializa en trabajar con preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes.

(CNN) -- “¡Tengo un par de anuncios para cualquiera que quiera perder 20 libras para las fiestas! ¡Sin dietas, ejercicio ni antojos!”

Anuncios de programas de dieta y ejercicio como este comenzaron a aparecer en mis redes sociales a principios de octubre de 2022, a menudo acompañados de fotos de mujeres empujando carritos de compras llenos de dulces de Halloween destinados a representar el peso que ya no cargan con ellos.

Ya sea que se trate de ayuno intermitente o días de “trampa”, la cultura de la dieta se está extendiendo enormemente, y está aumentando en particular entre las mujeres jóvenes y las niñas, un grupo de población que podría estar en particular riesgo de presiones sociales y desinformación.

El hecho de que la cultura de la dieta en todas las redes sociales se dirija a las mujeres adultas ya es bastante malo, pero esos mensajes también llegan a los preadolescentes y adolescentes. (Y seamos honestos, muchas cosas también están dirigidas directamente a los jóvenes). No podría suceder en peor momento: hubo un aumento notable en los trastornos alimentarios , particularmente entre las adolescentes, desde el comienzo de la pandemia.

“Mi mamá está obsesionada con (ver) a sus amigos de Facebook perder toneladas de peso sin hacer dieta. ¿Es esto siquiera real? La pregunta vino de una adolescente que luego reveló que estaba considerando contratar a un asesor de salud para que la ayudara a comer "más saludablemente" después de ver a su madre revisar su dieta. Lamentablemente, el entrenamiento del que estaba siendo víctima es parte de una marca de marketing multinivel que promueve la pérdida rápida de peso mediante la restricción calórica y la compra de costosos reemplazos de comidas.

¿Es real? Sí. ¿Es saludable? No es probable, especialmente para un adolescente en crecimiento.

Más tarde esa semana, otro cliente adolescente le preguntó sobre un movimiento de alimentación limpia que sigue en Pinterest. Había leído que una dieta vegana estricta y limpia es mejor tanto para ella como para el medio ambiente , y asumió que era cierto porque el artículo fijado la llevó a un blog de asesoramiento sobre salud. Parecía legítimo. Pero un análisis profundo de las credenciales del blogger mostró que las prácticas de alimentación limpia que compartían en realidad no fueron desarrolladas por un nutricionista.

Y otra adolescente, que recién había participado durante una semana en el desafío “lo que como en un día”, una tendencia de video en TikTok, Instagram y otras plataformas de redes sociales donde los usuarios documentan los alimentos que consumen en un período de tiempo particular, me dijo que había decidido para silenciar temporalmente sus cuentas de redes sociales. ¿Por qué? Porque el tiempo que había pasado limitando su comida mientras pretendía sentirse llena la dejó exhausta e infeliz. Encontró la tendencia en TikTok y pensó que podría ayudarla a crear hábitos alimenticios más saludables, pero terminó obsesionándose con la ingesta calórica. Aún así, no quería que sus amigos vieran que el desafío en realidad la hacía sentir terrible después de haber pasado toda una semana promocionándolo.

Durante una semana determinada, respondo numerosas preguntas de preadolescentes y adolescentes sobre la cultura dietética que encuentran en línea, en el mundo y, a veces, incluso en sus propios hogares. Pero a medida que nos adentramos en la temporada navideña, aumenta la presión de la cultura dietética basada en la vergüenza, a menudo envuelta con una positividad tóxica para parecer alentadora.

"A medida que nos acercamos a las fiestas, la cultura de la dieta está en el aire tanto como las luces y la música, y ciertamente está en las redes sociales", dijo la Dra. Hina Talib, especialista en medicina adolescente y profesora asociada de pediatría en la Facultad de Medicina Albert Einstein. en El Bronx, Nueva York. "Es tan generalizado que incluso si no está dirigido a los adolescentes, lo absorben hojeándolo o escuchando a los padres hablar sobre ello".

Las redes sociales no son el único lugar donde los jóvenes encuentran mensajes dañinos sobre la imagen corporal y la pérdida de peso. Los adolescentes se ven inundados con el contenido de la llamada "alimentación saludable" en la televisión y en la cultura popular, en la escuela y mientras participan en actividades extracurriculares o sociales, en el hogar y en espacios públicos como centros comerciales o tiendas de comestibles, e incluso en restaurantes.

En lugar de aprender a comer para alimentar sus cuerpos y sus cerebros, los adolescentes de hoy están recibiendo el mensaje de que una “alimentación sana”, para dar sólo un ejemplo de una tendencia dietética potencialmente problemática, da como resultado un mejor cuerpo y, por extensión, una mayor felicidad. Las dietas que eliminan todos los carbohidratos, productos lácteos, gluten y proteínas cárnicas son populares entre los adolescentes. Sin embargo, esta mentalidad puede desencadenar ansiedad alimentaria , revisión obsesiva de las etiquetas de los alimentos y una peligrosa restricción calórica.

Un enfoque obsesivo en la pérdida de peso, tonificar los músculos y mejorar la apariencia general en realidad va en contra de lo que los adolescentes necesitan para crecer a un ritmo saludable.

"Los adolescentes y los preadolescentes están creciendo hasta convertirse en cuerpos adultos , y ese crecimiento requiere un aumento de peso", dijo Oona Hanson, entrenadora de padres con sede en Los Ángeles. "El aumento de peso no sólo es normal sino también esencial para la salud durante la adolescencia".

La buena noticia en todo esto es que los padres pueden desempeñar un papel activo para ayudar a los adolescentes a elaborar una narrativa emocionalmente más saludable sobre sus hábitos alimentarios. "A menudo se hace que los padres se sientan impotentes frente a los TikTokers, la presión de los compañeros o una cultura dietética más amplia, pero es importante recordar esto: los padres también influyen", dijo Hanson. Lo que decimos y hacemos es importante para nuestros adolescentes.

Modelar una relación saludable con la comida

Tómese unos momentos para reflexionar sobre sus propios patrones de alimentación. Los adolescentes tienden a emular lo que ven, incluso si no hablan de ello.

Los padres y cuidadores pueden modelar una relación saludable con la comida disfrutando de una amplia variedad de alimentos y probando nuevas recetas para comidas familiares. Durante la temporada navideña, cuando muchas celebraciones pueden implicar reunirse alrededor de la mesa, aproveche la oportunidad para modelar conexiones compartidas. "Las vacaciones son un buen momento para recordar que los alimentos nos nutren de maneras que nunca podrían reflejarse en una etiqueta nutricional", dijo Hanson.

Practica cómo enfrentar las conversaciones corporales poco saludables

La temporada navideña está llena de oportunidades para reunirse con amigos y seres queridos para celebrar y crear recuerdos, pero estos momentos pueden generar ansiedad cuando ocurre la vergüenza nutricional.

Cuando las familias extensas se reúnen para las celebraciones navideñas, es común que las personas comenten cómo se ven los demás o cómo cambiaron desde la última reunión. Si bien esto generalmente se hace con buenas intenciones, puede resultar incómodo o molesto para los preadolescentes y adolescentes.

“Para los jóvenes que atraviesan la pubertad o cambios corporales, es normal ser cohibidos o autocríticos. Que alguien diga 'te has desarrollado' no es una parte bienvenida de las conversaciones”, advirtió Talib.

Talib sugiere practicar las respuestas y los cambios de tema con anticipación. Respuestas de juego de roles como "No hablamos de cuerpos" o "Preferimos centrarnos en todas las cosas que hemos logrado este año". Y asegúrese de registrarse y dejar espacio para que su hijo preadolescente o adolescente comparta sus sentimientos de dolor y resentimiento por dichos comentarios en el momento adecuado.

Desarrollar habilidades de alfabetización digital

La comunicación abierta y honesta es siempre el estándar de oro para ayudar a los preadolescentes y adolescentes a analizar los mensajes y los comportamientos que internalizan. Cuando las familias hablan sobre lo que ven y escuchan en línea, en podcasts, en la televisión y en la prensa, normalizan el proceso de involucrarse en el pensamiento crítico y puede ser una conexión compartida realmente excelente entre padres y adolescentes.

"Enseñar habilidades de alfabetización mediática es una forma útil de enmarcar la conversación", dice Talib. "Habla abiertamente sobre ello".

Ella sugiere hacer las siguientes preguntas cuando se habla de los mensajes de las personas sobre la cultura dietética:

● ¿Quiénes son?

● ¿Cuál crees que es su ángulo?

● ¿Cuál crees que es su mensaje?

● ¿Es un profesional médico o está intentando venderle algo?

● ¿Están promocionando un programa de acondicionamiento físico o un suplemento que comercializan?

Hablar con preadolescentes y adolescentes sobre esto a lo largo de la temporada (y en cualquier momento) pone de relieve un tema tabú y facilita que sus hijos compartan sus pensamientos internos con usted.