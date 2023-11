Guerra entre Israel y Hamas en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

La tregua entre Israel y Hamas comenzará a las 7 am hora local del viernes, informa Qatar

Una tregua entre Israel y Hamas comenzará a las 7 am hora local (medianoche ET) del viernes, y los rehenes civiles serán liberados a las 4 pm hora local, anunció Qatar este jueves.

Trece mujeres y niños serán liberados, según informó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari.

También está previsto que un número no revelado de prisioneros palestinos sean liberados alrededor de las 4 pm hora local (9 a.m. ET), después de que los rehenes sean liberados de Gaza, dijo el portavoz qatarí en una conferencia de prensa.

La ruta que tomarán los rehenes liberados no puede ser revelada por razones de seguridad, dijo Al-Ansari en respuesta a una pregunta de CNN. Qatar trabajará estrechamente en la operación con la Cruz Roja y las "partes en conflicto".

La lista de rehenes que se espera sean liberados ha sido entregada al servicio de inteligencia israelí Mossad, y las conversaciones entre todas las partes mediadoras continuaron hasta esta mañana, dijo Al-Ansari.

Israel está "examinando los detalles de la lista y mientras tanto se está comunicando con todas las familias de los secuestrados", escribió en X, anteriormente Twitter, Ofir Gendelman, portavoz del primer ministro de Israel para el mundo árabe.

Estaba previsto que comenzara una tregua este jueves, pero se retrasó. Según el acuerdo entre Israel y Hamas, al menos 50 rehenes retenidos en Gaza serán liberados.