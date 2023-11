Algunos reclamos del príncipe Harry contra tabloides podrían ir a juicio 0:43

Londres (CNN) -- La familia real británica suele estar acostumbrada a los litigios, pero quizá ningún miembro lo esté más que el duque de Sussex.



La tempestuosa historia del príncipe Harry con los medios de comunicación está bien documentada a estas alturas. Sus memorias revelan su profundo resentimiento hacia la prensa sensacionalista y no es ningún secreto que los considera cómplices de la muerte prematura de su madre.

El miembro de la realeza, de 39 años, se ha propuesto luchar por unos "medios de comunicación más responsables", como dijo en una ocasión, y actualmente está inmerso en varias batallas legales en el Reino Unido.

Este es un repaso de sus litigios civiles contra medios de comunicación:

Associated Newspapers Limited (ANL)

Este caso, el más reciente en los titulares, es una acción conjunta con varias personalidades, entre ellas Elton John y su marido David Furnish.

La activista Doreen Lawrence, la actriz y modelo Elizabeth Hurley, la actriz Sadie Frost y el expolítico Simon Hughes forman el resto de demandantes. El grupo presentó la demanda en octubre de 2022 y alegó que ANL, editora de publicaciones como Daily Mail y MailOnline, participó en diversos tipos de actividades delictivas para obtener información sobre personas del grupo. ANL ha negado haber cometido algún delito.

El grupo acusó a ANL de contratar investigadores privados para colocar dispositivos de escucha en casas y coches y grabar llamadas privadas. La editorial también ha negado las acusaciones de que hubiera pagado a funcionarios corruptos de la policía para obtener información privilegiada, empleado la suplantación de identidad y el engaño para obtener historiales médicos y pirateado cuentas bancarias y transacciones financieras por "medios ilícitos y manipulación".

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este mes que el caso sobre la supuesta obtención ilegal de información podía seguir adelante a pesar de los intentos de ANL de que se desestimara sin juicio alegando que se había presentado demasiado tarde. El juez Nicklin declaró que ANL no había dado un "golpe de gracia" a ninguna de las demandas presentadas por los demandantes.

Segunda demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL)

El príncipe Harry también interpuso una demanda contra ANL por difamación a raíz de un artículo publicado en febrero de 2022 en el Mail on Sunday sobre un procedimiento judicial contra el Ministerio del Interior del Reino Unido en relación con la seguridad de su familia.

El artículo se publicó con el titular "Exclusiva: Cómo el príncipe Harry trató de mantener en secreto su lucha legal con el gobierno sobre los guardaespaldas de la policía ... entonces - apenas unos minutos después de que la historia saliera a la luz - su máquina de relaciones públicas trató de dar un giro positivo a la disputa".

ANL negó rotundamente la acusación, y los abogados de la editorial argumentaron que el reportaje era una "opinión honesta" que no causó "daños graves" a su reputación.

El equipo jurídico de Harry busca una sentencia favorable a su cliente sin necesidad de juicio. Se espera una decisión del juez Nicklin en breve.

News Group Newspapers (NGN)

Este es otro de los casos del duque que ha registrado cierto movimiento en los últimos meses. En 2019, el príncipe Harry demandó a News Group Newspapers (NGN) por supuesta recopilación ilegal de información.

La demanda incluye afirmaciones de que NGN, editor británico de The Sun y el ahora desaparecido periódico News of The World, interceptó ilegalmente mensajes de voz, obtuvo información privada mediante engaño y utilizó investigadores privados para obtener información ilegalmente.

NGN pidió que se desestimara el caso y afirmó que Harry debería haber presentado antes su demanda, pero el príncipe dijo que no podía hacerlo debido a un "acuerdo secreto" entre NGN y el Palacio de Buckingham.

En julio, el Tribunal Superior dictaminó que el príncipe no podía presentar una demanda por presunta intervención telefónica ni utilizar el argumento de un acuerdo confidencial, pero permitió que prosiguieran otras reclamaciones. Se espera que el juicio comience a principios de 2025.

Mirror Group Newspapers (MGN)

Harry inició un juicio contra Mirror Group Newspapers (MGN) al mismo tiempo que lanzó su acción contra NGN en 2019.

El juicio comenzó en mayo y ofreció un raro vistazo de un miembro de la realeza de alto rango sentado en el estrado de un tribunal. El príncipe Harry y otros tres demandantes que representan a docenas de celebridades demandaron a la gran editora de periódicos británica, acusando a sus cabeceras de intevención telefónica y de utilizar otros medios ilícitos para recabar información entre 1991 y 2011.

MGN ha rebatido la mayoría de las acusaciones, alegando en sus escritos judiciales que algunas demandas se presentaron demasiado tarde y que en los cuatro casos no hay pruebas suficientes de intervención de teléfonos.

Se espera una decisión al respecto en los próximos meses.