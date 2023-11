Entregan a la Cruz Roja a la rehén israeloestadounidense Abigail Edan, de 4 años

Así fue la liberación del segundo grupo de rehenes de Hamas 4:09

(CNN) -- Abigail Edan, la niña estadounidense de 4 años con doble nacionalidad secuestrada por Hamas el 7 de octubre, se encuentra con funcionarios de la Cruz Roja, informó a CNN un alto funcionario de Estados Unidos, lo que supone la primera liberación con éxito de un rehén estadounidense desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamas. Edan es una de los 17 rehenes liberados este domingo.

La noticia llega después de que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijera a Dana Bash, de CNN, que el Gobierno de Joe Biden tenía "razones para creer" que uno de los estadounidenses retenidos como rehenes sería liberado este domingo.

"Estamos lidiando con Hamas. Estamos en una situación de 'no confíes, pero verifica'. Y por eso tenemos razones para creer que hoy habrá una liberación de un estadounidense", dijo Sullivan en "State of the Union".

"Hoy debería ser un buen día, un día de alegría, pero hasta que no veamos que realmente sucede, vamos a permanecer realmente al borde de nuestro asiento", dijo Sullivan.

Dos mujeres estadounidenses se encuentran actualmente en paradero desconocido y se espera que también formen parte del grupo de 50 mujeres y niños rehenes liberados en el marco de una tregua de cuatro días, ahora en su tercer día.

publicidad

"Cumplió cuatro años hace solo dos días", dijo Sullivan sobre Edan. "Ha vivido un infierno. Han matado a sus padres delante de ella y lleva secuestrada varias semanas", dijo Sullivan. "Pero voy a decir que tenemos un creciente optimismo sobre Abigail y ahora observaremos a ver qué pasa".

Ni el viernes ni el sábado se liberó a ningún estadounidense como parte del acuerdo. CNN informó a primera hora de este domingo que se espera que al menos un estadounidense sea liberado hoy, según un funcionario israelí. En este momento hay 10 estadounidenses en paradero desconocido.

Veinticuatro rehenes —entre ellos 13 civiles israelíes y 11 extranjeros— fueron liberados este viernes, a los que siguieron otros 17 —trece israelíes y cuatro tailandeses— este sábado, en el marco del acuerdo negociado entre Hamas e Israel. Los 41 extranjeros liberados hasta ahora por Hamas de su cautiverio en Gaza se encuentran en estado estable, según los profesionales médicos.

Sullivan afirmó que es difícil conocer el verdadero estado de los estadounidenses que fueron tomados cautivos en Gaza durante el brutal asalto transfronterizo de Hamas el 7 de octubre.

"No podemos decir con certeza si los tres siguen vivos. Pero sí sabemos esto: tenemos razones para creer que hoy se liberará a un estadounidense", afirmó.

Omer Neutra, con doble nacionalidad estadounidense e israelí, se encuentra entre los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel secuestrados por Hamas, según informaron sus padres a CNN. Sullivan dijo que ha sido "sincero" con los padres de Neutra y con los padres de otros rehenes estadounidenses.

"Les he dicho directamente (...) que desconocemos el paradero concreto o el estado de Omer o de otros estadounidenses porque hasta el final de este acuerdo, hasta el final de mañana no tendremos, por parte de la Cruz Roja, pruebas de vida u otra información (...). Así que, a medida que conozcamos esa información, la compartiremos sin duda alguna con los padres", dijo Sullivan.

Sullivan también se refirió al hecho de que Hamas haya accedido a permitir que la Cruz Roja visite a los rehenes que quedan en Gaza y afirmó que Estados Unidos se está apoyando en funcionarios qataríes y egipcios para garantizar que esto ocurra antes de que finalice el lunes.

"Creemos que Hamas se ha obligado a mantener su parte del compromiso sobre la visita de la Cruz Roja a los rehenes y esperamos que Qatar y Egipto y otros países responsabilicen a Hamas de mantener ese compromiso para finales de mañana", declaró Sullivan.

Sullivan dijo que Israel está dispuesto a prolongar la pausa en los combates a cambio de que Hamas libere a 10 rehenes cada día, y añadió: "La pelota está realmente en el campo de Hamas".

"Si Hamas quiere que se prolongue la pausa en los combates, puede seguir liberando rehenes", dijo Sullivan. "Si opta por no liberar rehenes, entonces el fin de la pausa es su responsabilidad, no de Israel, porque está reteniendo a estos rehenes de forma totalmente ilegítima y contra todos los límites de la decencia humana o las leyes de la guerra, así que realmente veremos lo que Hamas acaba eligiendo hacer".

Mientras las autoridades israelíes trabajan para atender a los rehenes ya liberados y reunirlos con sus familias, dijo Sullivan, también tratarán de obtener cualquier información sobre Hamas en los interrogatorios a los rehenes sobre su tiempo en cautiverio.

"Israel está centrado en aprender todo lo que pueda sobre el paradero, la ubicación y otra información basada en las conversaciones que tengan con los rehenes liberados en los próximos días", dijo.

¿Cómo fue el proceso para liberar a los rehenes en Gaza? 4:37

Ayuda humanitaria a Gaza

Sullivan también detalló algunos de los mecanismos de inspección relacionados con la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Antes de que la ayuda entre en Gaza por el paso fronterizo de Rafah, explicó Sullivan, es inspeccionada por israelíes "para asegurarse de que se trata en realidad de suministros humanitarios y no de bienes que puedan ayudar a Hamas en su campaña militar".

A continuación, los camiones de ayuda se dirigen a depósitos de la Organización de las Naciones Unidas y a otras organizaciones humanitarias que, según Sullivan, son "socios examinados y de confianza".

Desde allí, dijo, la ayuda se "distribuye directamente a la gente".

"A medida que ha ido aumentando la ayuda humanitaria, hemos visto que funciona, que llega realmente a la gente y que no se desvía a manos de Hamas, pero eso es algo en lo que tenemos que seguir centrándonos, de forma continua", afirmó Sullivan.

La ONU informó este viernes que 137 camiones con ayuda, incluidos 129.000 litros de combustible y cuatro camiones de gas, fueron descargados en Gaza el primer día de la pausa, lo que supone el mayor convoy humanitario que ha entrado en el territorio desde el 7 de octubre. Otros 70 camiones con alimentos, agua, combustible y suministros médicos entraron en Gaza a través del paso fronterizo de Rafah este sábado, según un portavoz del paso fronterizo.

Biden está en "estrecho contacto" con Israel y los dirigentes de la ONU para asegurarse de que "la ayuda llega a donde debe llegar, que es a la gente inocente que está sufriendo".

Sullivan declinó opinar sobre la política israelí, pero dijo que el compromiso de Biden con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "ha dado sus frutos".

"Va a seguir centrándose en esa diplomacia directa de alto nivel de líder a líder y dejar que otros determinen la política, las consideraciones políticas", dijo Sullivan.

Kaitlan Collins y Jack Forrest, de CNN, contribuyeron a este informe.