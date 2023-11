Resumen de la guerra entre Israel y Hamas este lunes 27 de noviembre

Los 11 prisioneros israelíes que fueron liberados este lunes tienen doble nacionalidad, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, en una publicación en X.

"Entre los israelíes liberados en Gaza hay 3 ciudadanos franceses, 2 ciudadanos alemanes y 6 ciudadanos argentinos, que fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja", publicó el portavoz en X.

In implementation of the commitments of the fourth day of the humanitarian truce agreement, 33 Palestinian civilians will be released today in exchange for the release of 11 Israeli detainees from Gaza.

