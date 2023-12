¿Te dijo un familiar algo grosero? Así debes responder, según los expertos

(CNN) -- La mesa está puesta, los amigos y la familia se acercan y ya sabes qué comentarios o preguntas te van a hacer.



Puede que los comentarios se refieran a la comida, el peso, el dinero, las relaciones, la carrera profesional o los hijos... Sea cual sea el tema, la situación en la que te encuentres no es inusual.

Para muchas personas, las fiestas no son necesariamente la época más alegre, a menudo porque anticipamos conflictos o interrogatorios inapropiados, dice la Dra. Roseann Capanna-Hodge, psicóloga establecida en Connecticut.

Pero en lugar de enfurecerse en silencio o arremeter contra alguien, recomienda establecer límites.

Establecer límites puede parecer el comienzo de una pelea, pero es solo una forma de comunicar cuáles son tus necesidades y con qué estás de acuerdo, dijo Kami Orange, un coach de límites con sede en el sur de Utah.

Los límites son difíciles, sin embargo, y se necesita cierta preparación para saber cómo responder en lugar de reaccionar para proteger tus sentimientos, añadió Orange. Estas son algunas ideas para empezar estas fiestas.

Planifica con anticipación

El primer paso es hacer un plan, dijo la terapeuta Jennifer Rollin, fundadora de The Eating Disorder Center en Rockville, Maryland.

Antes de la reunión, piensa cuáles son tus necesidades y qué podría decir un amigo o pariente que te pudiera provocar, añadió.

"Decide de antemano, estos son los comentarios que son detonantes para mí, y estas son algunas de las cosas que le respondería", dijo Rollin.

También puede ser útil identificar tus objetivos para la noche, dijo Capanna-Hodge. Puede que no consigas que todo el mundo se lleve bien, pero sí que consigas pasar tiempo con tu tía, a la que no ves a menudo, o jugar con tu sobrino, añadió.

"No vas a resolver 30 años de problemas familiares en la mesa de Acción de Gracias o en la de Navidad", dijo Capanna-Hodge.

Sin embargo, es posible frenar los conflictos elaborando de antemano una lista de temas seguros a los que remitirse cuando la conversación gire en torno a un tema que pueda resultar tenso, explica Capanna-Hodge. También puede ser útil mantener una conversación antes de las fiestas sobre lo que se va a hablar y lo que no.

Intenta ser delicado, utilizando frases en las que aparezca el "yo", como "no puedo hablar de este tema cuando nos reunimos porque me siento incómodo"; así tu respuesta sonará menos acusadora, añade.

Y no tengas miedo de divertirte un poco. Tal vez puedas hacer un tarro en el que la gente tenga que poner dinero cuando se mencionen los temas tabú o hacer un bingo con tu pareja o hermanos que puedas marcar riéndote cuando alguien diga algo inapropiado, dice Capanna-Hodge.

Puedes descargar un tablero de bingo aquí y rellenar los espacios en blanco con los comentarios que esperas. O puedes hacer una captura de pantalla y marcarlo en tu teléfono.

"¿Engordaste?" o "¿Deberías comer más?"

Ya sean críticos o bienintencionados, los comentarios sobre el peso o lo que hay en tu plato pueden ser detonantes, afirma Rollin.

"Es importante reformularlo para uno mismo y reconocer que los comentarios que la gente hace sobre la comida y el peso dicen mucho más de la persona que hace el comentario que de uno mismo", afirma. "A menudo las personas que ellas mismas están centradas en sus propios cuerpos y patrones alimentarios son las más propensas a hacer comentarios sobre los demás".

Puedes ser directo diciendo algo como "Entiendo que estés entusiasmado con tu dieta, pero yo estoy trabajando para sanar mi relación con la comida, así que prefiero que no hablemos de ello", dice Rollin.

O puedes ser más bromista con las preguntas sobre la pérdida de peso: "Estoy agradecida de que mi cuerpo haga tanto por mí cada día" o "No sé. No me centro en mi peso".

Y si la charla sobre la vergüenza corporal continúa o no te sientes cómoda diciendo algo, siéntete con el poder de excusarte de la conversación, dijo Rollin.

"¿Por qué sigues soltera?"

Ante los comentarios sobre tu vida amorosa -o la falta de ella-, Orange dice que le gusta dar dos oportunidades a la persona que pregunta. La primera vez, sugiere redirigir la conversación hacia algo de lo que les guste hablar.

La segunda vez, puedes responder con un "cuando lo averigüe, te lo haré saber" para indicar de forma indirecta y amable que no quieres continuar la conversación, explica Orange.

Si estás hablando con alguien a solas (no lo intentes delante de un grupo), puedes intentar frenar futuras conversaciones sobre el tema abordándolo directamente, dice.

Orange sugiere establecer un límite con una frase como: "Sé que tu intención era (X), pero por desgracia el impacto de (Y) me hizo sentir muy incómoda, así que en el futuro, por favor, no hagas eso".

Para ganar puntos extra, indícales qué pueden hacer en lugar de eso que sea útil, explica Orange.

"¿Cuándo te vas a casar o a tener hijos?"

Los comentarios sobre el matrimonio o la ampliación de la familia pueden aumentar la presión, pero a menudo vienen de un lugar de amor y entusiasmo, dijo Orange.

Empieza por redirigir la situación con un comentario agradable y una nueva conversación como: "Me encanta lo mucho que amas el amor y quieres que todo el mundo esté tan felizmente emparejado como tú. Recuérdame, ¿cómo conociste al tío Gary?", dijo.

Pero a veces, aunque la intención sea buena, el impacto llega a un punto doloroso, como cuando alguien pregunta a una persona con problemas de infertilidad sobre la posibilidad de formar una familia.

Si estás intentando concebir, empieza por hablar con tu pareja sobre lo abierta que quieres ser y con quién, dice Rachel Gurevich, enfermera y escritora especializada en fertilidad.

A continuación, puedes interrumpir la conversación con una frase directa como "En realidad, no quiero hablar de eso" o con algo de humor como "Bueno, estoy segura de que no quieres saber nada de algo tan personal", explica.

O, si confías en quienes te preguntan, puedes abrirte y pedir el apoyo que necesitas, dijo Gurevich.

"¿Puedes creer lo de las elecciones?"

Algunas personas pueden hablar con diplomacia de política, religión y otros temas delicados, otras no.

Pero, ¿cómo acallar las conversaciones que van demasiado lejos?

A veces la gente busca una discusión, pero eso no significa que haya que unirse a ella, dice Orange. En la medida de lo posible, ignora los comentarios o redirige la conversación sacando la tarta, explica Capanna-Hodge.

Si tienes que abordar una postura acérrima, puedes enfrentarte a ella con algo como "No estamos del mismo lado en esto y estoy seguro de que ninguno de los dos va a cambiar de opinión esta noche, así que ¿por qué no hablamos de otra cosa?". O sé breve: "Yo lo veo de otra manera".

Cuando llega el momento de irse

¿Y si has probado todas esas frases y sigues sin sentirte bien?

"A veces, el mejor límite es retirarse físicamente de la situación", dice Orange.

No tiene por qué ser una explosión; incluso puedes decidir antes inventarte una excusa que te permita marcharte cuando la situación deje de ser divertida, añade.

"Las fiestas son para conectar, y si esa conexión se siente mal, no tiene por qué ocurrir", dijo Capanna-Hodge.