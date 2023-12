¿Qué es el "breadcrumbing" tóxico? Expertos explican las señales de estas "migajas de atención"

Las aplicaciones de citas son un mundo de posibilidades 1:04

(CNN) -- Me quiere, no me quiere: la frase suena como un inocente juego de niños. Pero para algunas personas que buscan una relación en el panorama moderno de las citas, el compromiso dudoso de una pareja potencial es una experiencia dolorosa que puede dejarlos divididos entre sentirse esperanzados y desilusionados.



En la actualidad, este comportamiento nocivo se conoce popularmente como "breadcrumbing", es decir, actos esporádicos de atención que en realidad no se traducen en nada que la víctima pueda considerar significativo, explica Duygu Balan, psicoterapeuta especializada en traumas y heridas de apego de la zona de la bahía de San Francisco.

El "breadcrumbing" se refiere a una forma de manipulación, intencionada o no, en la que una persona "finge interés y actúa como si se sintiera sinceramente interesada e implicada en una relación con otra persona cuando en realidad no lo está", afirma la Dra. Monica Vermani, psicóloga clínica con sede en Canadá y autora de "A Deeper Wellness: Conquering Stress, Mood, Anxiety and Traumas".

Quienes actúan intencionadamente de forma engañosa pueden hacerlo para llamar la atención, obtener validación o control, o para conseguir las partes divertidas de una relación sin tener que comprometerse. Engañar a una persona evita que "alguien busque en otra parte una conexión más estable, fiable y real, y siga teniendo esperanzas y centrándose en ella", añade Vermani.

Según los expertos, otras personas pueden tener conflictos sobre lo que quieren o sentirse incómodas con la intimidad debido a su educación o a un trauma. Estas personas también pueden sentirse inadecuadas e incapaces de entablar relaciones sanas y auténticas.

El "breadcrumbing" puede darse en las relaciones familiares y en el lugar de trabajo, pero es más común en contextos románticos, según Balan, sobre todo con el auge de las citas por Internet, donde es mucho más fácil ofrecer breves muestras de conexión y afecto con una llamada rápida, un mensaje de texto o un "me gusta" en una publicación.

La razón por la que el "breadcrumbing" funciona para mantener a alguien del lado del agresor se basa en el principio psicológico del "refuerzo intermitente", que impulsa el ciclo adictivo y el éxito de la conducta de juego. Con una máquina tragamonedas, de vez en cuando hay una pequeña ganancia, así que sigues jugando con la esperanza de conseguirla de nuevo, dijo el Dr. Kelly Campbell, profesor de psicología en la Universidad Estatal de California, San Bernardino, mientras que si nunca ganaras, no seguirías jugando.

Independientemente de por qué alguien se empanza, el impacto puede ser increíblemente perjudicial, sobre todo si dura años, según los expertos.

He aquí cómo reconocer cuándo alguien te está tratando así, y cómo seguir adelante si llega el momento.

Enganchado y acumulando polvo

En el lugar de trabajo, puedes estar sufriendo "breadcrumbing" si los elogios de un supervisor y sus vagas promesas de ascenso nunca se materializan, dice Vermani.

"Un amigo puede fingir interés y conexión sin ninguna intención de quedar, viajar o entablar una amistad real y genuina, pero en realidad solo te llama cuando necesita algo de ti", añade. "A menudo, en estas relaciones, la víctima se siente utilizada y no una prioridad real de su agresor".

En contextos románticos, puedes recibir mensajes de texto, poemas, listas de reproducción, cumplidos, contenido en línea sobre intereses compartidos o largos mensajes coquetos o sinceros. La persona puede incluso parecer atenta cuando aparece de la nada para preguntarte cómo le fue a tu hermano en el recital de piano.

Pero estas comunicaciones disminuyen y luego continúan de forma intermitente. Según los expertos, los planes de tener una cita o comprometerse con otra persona fracasan o rara vez se llevan a cabo, y cuando lo hacen, la víctima suele encargarse de la planificación.

Algunos "breadcrumbers experimentados", añade Vermani, pueden ser imprecisos sobre dónde están y qué hacen, y sentirse inalcanzables.

Pero si la víctima expresa su insatisfacción y su deseo de seguir adelante, a menudo el "breadcrumber" se muestra de repente muy interesado, como medio, por supuesto, de mantener a su víctima en el anzuelo, sólo para volver a dejarla relegada".

Un impacto emocional insidioso

Según Vermani, el "breadcrumbing" puede crear una enorme confusión y angustia en la persona afectada.

"Con el tiempo, el objetivo es manipulado emocionalmente, engañado y faltado al respeto", añade. "Se sienten ansiosos, tristes, confusos, solos, inadecuados, abandonados, avergonzados... desesperanzados y esperanzados, enojados e indignos de amor o atención".

Como resultado, alguien puede conformarse con migajas de atención, pensando que es lo normal o lo que se merece, con lo que rebaja sus expectativas sobre las relaciones, busca repetidamente relaciones con patrones familiares y se impide a sí mismo encontrar algo mejor, dice Campbell.

Cómo superar el 'breadcrumbing'

Si el breadcrumbing está ocurriendo en una relación que es importante para ti, confrontar a la persona vale la pena, dijo Campbell.

"Tienes que darles la oportunidad de corregir su comportamiento y demostrarte que fue un error y que lo harán mejor en el futuro", añadió. "No pueden leer la mente, así que no lo saben. Así que si has expresado qué era lo que te molestaba y no cambian, entonces es cuando puedes decir: 'No voy a volver a hacer esto'".

Si, por el contrario, tienes que dejar a esa persona, recuperarte puede ser un proceso difícil, pero alcanzable.

Ser capaz de reconocer el breadcrumbing es el primer paso, y el más importante, según los expertos. Pero después hay que identificar la raíz de por qué estás aceptando ese maltrato, lo que puede ayudarte a iniciar el camino hacia la construcción de tu autoestima. Trabajar con un experto en salud mental para ello puede ser especialmente útil.

Otra razón por la que la terapia puede ser útil es porque el proceso puede mostrarte lo que es una relación sana, contrariamente a lo que estás acostumbrado, dijo Balan. Un terapeuta, idealmente, es alguien que reconoce constantemente, empatiza, es responsable, escucha de verdad y muestra atención y, cuando se queda corto, se disculpa y da "importancia a las emociones de esa persona", añadió.

Tampoco se puede forzar una relación sana, "porque si no es genuina, no es real", dijo Balan. "Si no surge orgánicamente, si no sale del corazón de la persona... hacer el acto por el acto mismo sin las emociones y el compromiso en realidad carece bastante de sentido".

Ve a las personas por lo que son honestamente y "deja ir tu falso sentido de la esperanza", dijo Vermani. Termina el contacto con la persona, ya que una reaparición puede atraerte de nuevo al ciclo adictivo.

"Las personas que sufren repercuten en los demás", afirma Vermani. "No personalices las acciones de la gente. Recuerda que la gente te muestra quiénes son, no quién eres tú".

Si estás en el otro lado de esta ecuación y ahora te das cuenta de que eres tú quién hace "breadcrumbing", los expertos tienen consejos similares: trabaja con un terapeuta para entender tus problemas con la intimidad y el compromiso.

Por otro lado, según Campbell, si solo estás en una fase exploratoria y sin compromiso, comunícate directamente con una pareja mejor: alguien que tampoco esté buscando nada serio y que tenga las mismas intenciones impredecibles y sin presiones que tú.