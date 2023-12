Sismo de magnitud 5,8 sacude México, reporta el USGS

(CNN Español) –– Un sismo de magnitud 5,8 sacudió el centro de México la tarde de este jueves, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El foco sísmico se localizó a 44,4 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 11 km al sur-suroeste de Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla, y a 11,2 km de la Ciudad de Chiautla de Tapia, el mismo estado.

Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional de México reportó que el sismo fue de magnitud 5,7. Preliminarmente lo había ubicado en 5,8.

El equipo de CNN en Ciudad de México reportó que sintió el sismo.

La alerta sísmica también se activó en la capital del país.

publicidad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje en video, en el que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, le informó que se está revisando la zona del epicentro y hasta ahora no se reportan daños. "Al parecer no fue tan fuerte el temblor. De todas formas, pronto daremos más información", escribió el mandatario.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo en X que hasta ahora tampoco se reportan daños en la capital del país.

Los sismos son un fenómeno común en México, pues el país está ubicado en una zona de “alta sismicidad”, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Allí interactúan cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.

Cada placa tectónica se mueve por la tierra de manera “caprichosa”, según explicó a CNN en Español Víctor Espíndola, jefe de analistas del Servicio Sismológico Nacional previamente, y cuando dos de estas placas se encuentran, liberan una gran cantidad de esfuerzo que deforma la corteza terrestre, algo que solo puede verse con instrumentos apropiados de medición.

“Cuando ese material ya no aguanta acumular tanta energía, se rompe”, dice Espíndola. “Así como una regla de plástico cuando se dobla: se rompe”.

Toda la corteza terrestre está fragmentada y cada placa tiene un movimiento propio, dice Espíndola. En la parte norte de México esas placas se mueven a unos 3 centímetros por año, mientras que en el sur la velocidad puede alcanzar los 7 centímetros por año, explicó el experto.

“El movimiento relativo entre estas placas, en la parte del golfo de Tehuantepec (al sur del país), es mayor, por eso es que uno de los estados y sus costas donde más se registra actividad sísmica es en Chiapas y Oaxaca”, dijo Espíndola.

Recomendaciones durante un temblor

Los terremotos o temblores se producen sin previo aviso, no los puedes evitar. Entonces, ¿cómo puedes actuar?

Para las autoridades la cuestión de supervivencia está en la prevención, no solo de parte de los gobiernos y los organismos estatales, sino de parte de las familias. Entidades como la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (Onemi), el Sistema Nacional de Protección Civil de México, la Cruz Roja y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) apuntan a que es clave que la gente que vive zonas de riesgo habiten en casas diseñadas de forma responsable y cumpliendo normas antisísmicas, que los residentes conozcan de primera mano los planes de contingencia y evacuación y tengan a la mano un maletín de supervivencia con documentos, botiquín de primeros auxilias, radio, linterna, alimentos y un silbato, explica Onemi.

Esta es una recopilación de las principales recomendaciones de estos organismos

EN CASA

Qué hacer:

Si uno está dentro de una vivienda, USGS recomienda enfáticamente quedarte adentro y ubicarse bajo una mesa o en un pasillo contra una pared interna.

La Onemi de Chile les llama a este tipo de sitios un Lugar de Protección Sísmica, esto es, un lugar alejado de ventanas y objetos que puedan caer encima.

La recomendación es protegerse debajo o junto a un elemento firme.

Además, en lo posible hay que cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.

Utilizar linternas.

El Gobierno de México recomienda "salir serenamente si la salida no está congestionada; en caso contrario, permanece en tu propio asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas. Si puedes, métete debajo de la silla o la mesa".

¿Sirve el "triángulo de la vida"?

Este método, creado por Doug Copp —jefe de rescate y director de manejo de desastres de American Rescue Team International (una empresa privada no afiliada al gobierno de Estados Unidos)—, indica que durante un terremoto "hay que acostarse cerca de los muebles y no meterse bajo ellos" debido a que cuando "los edificios caen, generalmente aplastan los muebles, pero siempre queda un vacío triangular junto a ellos que no se ve afectado (espacio en el que se encuentra la persona acostada)", explica el Ministerio de Educación de Colombia. No obstante, se trata de un concepto que ha sido revaluado por expertos pues "no está comprobado científicamente que los muebles y los elementos estructurales resistan lo suficiente como para formar el famoso vacío triangular", dice el gobierno colombiano. USGS indica que se trata de una idea equivocada y que con base en observaciones de un terremoto en Turquía, esa técnica no aplica para los edificios construidos en Estados Unidos, por ejemplo.

La Cruz Roja Americana recomienda agacharse, cubrirse y agarrar una mesa resistente o un escritorio. "Agáchate debajo de un escritorio o mesa resistente, agárrate y proteje tus ojos apretándote la cara contra el brazo. Si no hay una mesa o un escritorio cerca, siéntate en el piso contra una pared interior alejada de ventanas, estanterías o muebles altos que pudieran caer sobre ti".

Noticia en desarrollo...