Cinco conclusiones del foro de CNN en Iowa con el aspirante republicano a la presidencia Ron DeSantis

(CNN) -- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, mostró este martes una nueva urgencia al enfrentarse a Donald Trump, atacando al expresidente en todo momento en un foro de CNN en Iowa, cuando faltan menos de cinco semanas para las asambleas electorales del estado.

DeSantis se apresuró a convertir muchas preguntas en oportunidades para contrastar su historial como gobernador con el de Trump.

¿La economía? Trump “preparó el escenario” para el aumento de la inflación, dijo DeSantis. ¿La crisis fronteriza? Trump no completó el muro y México no lo pagó, añadió. ¿Aborto? Trump está “cambiando de opinión en cuanto al derecho a la vida”, afirmó el gobernador de Florida.

Incluso culpó a Trump por la exhibición del Templo Satánico de Iowa en el Capitolio estatal, un acontecimiento que sacudió a Iowa y ha desencadenado un debate sobre la libertad de expresión. “He aquí, la administración Trump les dio la aprobación para estar bajo el IRS como religión”, señaló

DeSantis, refiriéndose al Servicio de Impuestos Internos que otorgó al grupo el estado de exención de impuestos en 2019.

En el evento de este martes faltaron las palabras de moda infundidas con la cultura conservadora que suelen salpicar los discursos y foros de DeSantis. En cambio, se centró en cuestiones que, según las encuestas, son las más importantes para el electorado en general. Y trató todo, incluso una pregunta sobre un respaldo rival que Nikki Haley acababa de recibir del gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, como una oportunidad para atacar a Trump.

Aquí hay conclusiones del foro de CNN con DeSantis, que se llevó a cabo en la Universidad Grand View en Des Moines y fue moderado por Jake Tapper de CNN.

DeSantis se centra en Trump

DeSantis salió por la puerta con un claro enfoque en cerrar su brecha electoral en el estado de Iowa con Trump.

Atacó desde el principio a Trump, culpando al expresidente por los problemas de inflación del país bajo el mando actual del presidente Joe Biden y por las acciones de su rival republicano al comienzo de la pandemia de covid.

“Cerrar el país fue un gran error, imprimir billones y billones de dólares fue un gran error”, dijo.

DeSantis continuó extensamente a partir de ahí, lanzando un total de ocho ataques contra el expresidente en el transcurso de una hora. Criticó a Trump por no terminar el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, como había prometido en 2016; por no debatir; por criticar la nueva prohibición del aborto de seis semanas en Florida; y por no sustituir Obamacare por una alternativa republicana.

“Ahora, cuando deja el teleprompter, no sabes lo que va a decir”, dijo DeSantis. “Es un Donald Trump diferente al de 2015 y 2016. Ya sabes, en aquel entonces era colorido, pero en realidad era America First, en cuanto a las políticas. Ahora mucho se trata de él”.

Esta fue una serie sorprendente de ataques, no porque abarcaran nuevos terrenos, sino porque si bien DeSantis lanzó críticas similares a Trump durante semanas en la campaña electoral, rara vez lo hizo en una aparición en horario de máxima audiencia, y en cambio ha limitado sus ataques tan directamente y en todo momento contra el expresidente.

Hace apenas una semana, en el cuarto debate presidencial republicano, fue a Haley a quien DeSantis persiguió, comenzando por criticar a la exgobernadora de Carolina del Sur a tan solo 30 segundos de iniciado el debate. Mencionó a Trump sólo cuando lo provocaron. Este martes, en cambio, DeSantis dijo poco sobre Haley, e incluso tuvo palabras amables para Sununu, quien había respaldado a su rival esa misma noche.

El cambio de enfoque del martes es quizás ilustrativo de la creciente urgencia dentro de su campaña por avanzar en un estado. DeSantis ha mostrado su disposición a perseguir a Trump en el pasado, antes de dar marcha atrás. Queda por ver si esta vez será diferente.

Video relacionado: Los retos que enfrenta DeSantis para ser candidato presidencial republicano 2:23

DeSantis dice que Trump está "cambiando de opinión" en materia de aborto

DeSantis enfrentó críticas – incluso dentro del Partido Republicano – por promulgar una medida que prohíbe la mayoría de los abortos después de aproximadamente seis semanas, y Trump insinuó que era “demasiado dura”.

Argumentó este martes por la noche que la ley de Florida incluye excepciones para situaciones como la que enfrentó Kate Cox, la mujer de Texas que buscó aprobación judicial para abortar después de enterarse de que su feto tenía una condición fatal y los médicos le dijeron que podía arriesgar su fertilidad en el futuro si no se somete al procedimiento. La Corte Suprema de Texas falló el lunes en su contra, a pesar de que Cox ya había abandonado el estado para buscar un aborto en otro lugar.

Se cree que la demanda de Cox es uno de los primeros intentos en el país por parte de una persona que busca un aborto ordenado por un tribunal desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade el año pasado.

La prohibición del aborto de seis semanas que DeSantis firmó en Florida incluye excepciones limitadas para casos de violación, incesto, embarazos que pongan en riesgo la vida de la madre y defectos fetales fatales.

"Si estás en esa situación como madre, es increíblemente difícil lidiar con eso”, dijo. "Tenemos que abordar estos temas con compasión, porque son temas muy difíciles".

Lo que DeSantis no dijo: El año pasado promulgó una prohibición del aborto de 15 semanas que no incluía excepciones por violación e incesto. Esa medida, que está vigente mientras espera un fallo de la Corte Suprema de Florida, dice que las mujeres pueden interrumpir embarazos si la salud de la madre está en riesgo grave o una anomalía fetal es fatal, pero sólo si dos médicos certifican por escrito que es médicamente necesario.

La prohibición de seis semanas, que entraría en vigor sólo después de que el Tribunal Superior de Florida se pronuncie sobre la impugnación legal de la prohibición existente de 15 semanas, incluye excepciones limitadas por violación e incesto, pero sólo durante las 15 semanas de embarazo y sólo si las mujeres que buscan abortos bajo esas excepciones primero muestran un informe policial u otra evidencia de su agresión.

Después de promocionar la ley de Florida, DeSantis pasó a atacar a Trump y señaló que el expresidente, mientras estuvo en el cargo, se había opuesto firmemente al derecho al aborto.

También marcó que Trump ahora está “cambiando de rumbo en cuanto al derecho a la vida”.

"Creo que es un gran problema, porque sabemos que la gente aborda esto desde diferentes ángulos. Es un país grande y diverso. Hay mucha división al respecto. Pero debes ser coherente en tus creencias", dijo DeSantis.

El gobernador baja el tono

Escuchar un discurso de campaña de DeSantis a veces requiere un glosario de términos que son populares entre sus partidarios más conservadores (y más en línea). Woke, ESG, DEI, CRT, moneda digital del banco central, puntajes de crédito social, Zuckerbucks: todas estas son palabras, frases y acrónimos que son un elemento básico de las apariciones de campaña del gobernador, las entrevistas con los medios y las respuestas a los debates.

Fue notable, entonces, que DeSantis efectivamente abandonó esos términos durante todo el foro de una hora de duración. También fue evidente que el gobernador –conocido por su estilo duro y su enfoque belicoso hacia los periodistas y oponentes políticos– dejó en gran medida en casa la retórica de guerra cultural que a menudo acompaña sus menciones de esos términos.

Durante meses, algunos asesores han tratado de sacar a DeSantis de estos temas relativamente esotéricos, con la esperanza de que pueda ampliar su atractivo ateniéndose a temas que la mayoría de los votantes republicanos entienden fácilmente. Hasta la fecha, esos esfuerzos no han tenido éxito. Abordó la “moneda digital del banco central” y los “zuckerbucks” en el debate de la semana pasada. Mencionó “ESG” en una reciente aparición en la radio de Nueva Hampshire y “DEI” mientras hablaba con el comentarista conservador Mark Levin a principios de este mes.

Pero durante al menos una hora el martes, frente al tipo de audiencia general con la que DeSantis ha luchado por llegar y conectarse, esos asesores ganaron.

DeSantis dice que la solución de dos Estados "simplemente debilitaría a Israel"

DeSantis no estuvo de acuerdo con Biden, quien este martes temprano había advertido en un evento de recaudación de fondos a puerta cerrada que Israel estaba perdiendo apoyo internacional para su campaña contra Hamas en medio de su intenso bombardeo de Gaza después de los ataques terroristas del 7 de octubre.

Biden dijo que el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu “no quiere una solución de dos Estados”, refiriéndose a la idea de que exista un Estado palestino junto al Estado de Israel.

Sin embargo, DeSantis también aclaró este martes por la noche que tal solución sería imposible porque algunos grupos “quieren destruir a Israel más de lo que quieren su propio Estado”.

“No creo que se pueda tener una 'solución de dos Estados' cuando los árabes la verán (los árabes palestinos la verán) como un trampolín hacia la destrucción de Israel”, puntualizó

. “¿Por qué no hemos tenido una solución ahí? Porque nunca han reconocido el derecho de Israel a existir como Estado judío. Y hasta que estén dispuestos a hacer eso, cualquier cosa que se haga sólo debilitará a Israel”.

En su respuesta, DeSantis dejó implícitas sus diferencias con Biden sobre Israel mientras defendía las tácticas del país y el gobierno de Netanyahu.

Los comentarios del gobernador se produjeron después de que un votante de Iowa le preguntara qué consideraría una mayor prioridad: el apoyo a Israel en su guerra en Gaza o a Ucrania en su guerra contra Rusia.

DeSantis eligió Israel. Lo llamó "un país único en términos de nuestra relación" y dijo que Europa debería hacer más para apoyar a Ucrania.

DeSantis también defendió las tácticas de Israel en Gaza, diciendo que las críticas globales al país se debían “a causa del antisemitismo” y argumentando que la culpa de la guerra recaía enteramente en Hamas.

“Hamas debería rendirse incondicionalmente. Israel no puede vivir con un grupo terrorista que quiere aniquilar a todo su país y matar a todos los judíos y marcar el comienzo de un segundo Holocausto”, añadió. "Así que tienen todo el derecho a defenderse".

DeSantis elude Obamacare y la Seguridad Social

Aunque DeSantis criticó a Trump por no implementar un reemplazo para la Ley de Atención Médica Asequible, aún le falta determinar su propio plan de salud.

DeSantis dijo que implementaría su propio plan de atención médica “en lo más avanzado de la temporada electoral”, es decir, probablemente después de que los republicanos en los estados con nominaciones tempranas ya hayan elegido a su candidato. Prometió vagamente perseguir a las compañías farmacéuticas y los crecientes costos de la atención médica, sin ofrecer detalles.

Sin embargo, insinuó que su plan permitiría que el seguro médico fuera “portable”, una propuesta impulsada una vez por el senador John McCain cuando era candidato presidencial republicano en 2008.

De manera similar, DeSantis criticó la posición de Haley sobre la reforma de la Seguridad Social, pero evitó en gran medida detalles sobre cómo preservaría su longevidad, evitando un tema que lo persiguió a principios de la temporada de campaña.

KFile de CNN informó en febrero que DeSantis, como candidato a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2012, expresó su apoyo a la privatización de la Seguridad Social y Medicare. Más tarde se distanció de esos comentarios y señaló que el Partido Republicano no “se meterá con el Seguro Social”. Más recientemente, DeSantis marcó que habrá cambios en los programas de prestaciones sociales para las generaciones más jóvenes.

En particular, DeSantis acusó a Nikki Haley de querer aumentar la edad de jubilación para acceder a los beneficios del Seguro Social. Eso es algo por lo que DeSantis votó en el Congreso, según descubrió KFile.

El pasado jueves por la noche, DeSantis también saludó a la comisión que el expresidente Ronald Reagan creó en la década de 1980 para reformar la Seguridad Social como un ejemplo de cómo un país se une para solucionar un problema. Esa comisión recomendó aumentar la edad de jubilación, y esa fue una de las reformas que Reagan finalmente convirtió en ley.