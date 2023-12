A medida que los virus respiratorios se propagan por todas partes, ¿qué debes hacer si te enfermas?

Nuevo tratamiento contra el virus respiratorio sincitial 1:33

(CNN) -- La propagación de enfermedades respiratorias está en marcha, como dijo recientemente al Congreso de EE.UU. la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Dra. Mandy Cohen. Señaló el aumento de tres virus en particular: la gripe, el coronavirus y el virus respiratorio sincitial, más conocido como VRS.

Las hospitalizaciones por estos tres virus continúan aumentando, según datos de los CDC. A medida que más personas presentan síntomas como tos, estornudos y fiebre, es posible que se pregunten si deberían hacerse la prueba para saber exactamente qué virus está causando sus síntomas. ¿Qué síntomas se pueden tratar en casa y qué debería impulsar a alguien a buscar atención médica? ¿Importa si va al consultorio del médico o si va a atención de urgencia o a la sala de emergencias? Y si la gente aún no se ha vacunado, ¿será demasiado tarde?

Para ayudarnos a responder estas preguntas, hablé con la Dra. Leana Wen, experta en bienestar médico de CNN. Wen es médica de urgencias y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente se desempeñó como comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Es importante que todas las personas que tienen secreción nasal, tos o fiebre se hagan una prueba para descubrir exactamente qué está causando sus síntomas?

Dra. Leana Wen: No. Esto no es práctico ni necesario. Además de los "tres grandes" a los que a menudo se hace referencia: la influenza, el coronavirus y el VRS, también hay muchos otros virus que causan enfermedades respiratorias, como el adenovirus, el rinovirus y la parainfluenza. Según algunas estimaciones, existen más de 200 virus que causan el resfriado común y producen los síntomas mencionados de secreción nasal, tos o fiebre. La mayoría de las personas no necesitan pruebas para determinar exactamente qué virus está causando sus síntomas.

Hay tres circunstancias bajo las cuales se pueden recomendar pruebas de virus. En primer lugar, es posible que alguien que sea vulnerable a una enfermedad grave desee hacerse la prueba de influenza y covid-19. Existen varias terapias antivirales aprobadas para personas con influenza, incluido Tamiflu. Según los CDC, las personas en los grupos prioritarios para el tratamiento de la influenza incluyen aquellas que padecen enfermedades graves o tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por la influenza.

publicidad

De manera similar, Paxlovid es un tratamiento oral antiviral aprobado para tratar a personas en las primeras etapas de su enfermedad por covid-19 y que cumplen con los criterios de elegibilidad. Otros tratamientos para el covid-19 incluyen la pastilla molnupiravir y la inyección o infusión de remdesivir. Las personas en riesgo de sufrir una enfermedad grave por el coronavirus deben hacerse la prueba si tienen síntomas virales para que puedan comenzar el tratamiento antiviral tan pronto como se confirme su diagnóstico.

En segundo lugar, es posible que alguien desee hacerse una prueba para saber si tiene influenza o covid-19 si vive en un hogar con una persona que es vulnerable a una enfermedad grave causada por estos dos patógenos. Por ejemplo, un niño sano que asiste a una guardería probablemente no necesite hacerse una prueba para cada resfriado. Sin embargo, si viven en un hogar con un abuelo que toma medicamentos inmunosupresores después de un trasplante de riñón, deben hacerse pruebas con más frecuencia si presentan síntomas virales.

Esto se debe a que si el niño tiene influenza, los abuelos pueden ser elegibles para tomar medicamentos antivirales profilácticos que reducen sus posibilidades de contraer la gripe. No existen tales opciones profilácticas para el covid-19, pero los abuelos deben estar atentos a los síntomas y tomar tratamientos antivirales si contrajeron el coronavirus. Y, por supuesto, el niño con síntomas virales debe aislarse de sus abuelos para reducir la posibilidad de propagar la infección.

En tercer lugar, una persona puede hacerse la prueba de influenza, covid-19, VRS y otros virus si está gravemente enferma o ha estado enferma durante un tiempo. Esto sería parte de una evaluación para descubrir qué está causando estos síntomas prolongados, graves y/o progresivos. Por ejemplo, alguien que está lo suficientemente enfermo como para requerir hospitalización probablemente recibiría un panel viral completo como parte de su evaluación hospitalaria.

CNN: ¿Es posible que alguien dé positivo por más de un virus?

Wen: Sí. En un estudio de 2019, los investigadores examinaron más de 44.000 casos de enfermedades respiratorias en Escocia y realizaron pruebas de detección de 11 virus, incluidos rinovirus, coronavirus, influenza y VRS. De todos los pacientes que dieron positivo por un virus, el 11% tenía una coinfección con uno o más virus diferentes. Algunos pacientes albergaban hasta cinco virus al mismo tiempo.

Nuevamente, para la mayoría de las personas, no es importante saber exactamente qué está causando sus síntomas. El tratamiento es generalmente el mismo y se denomina tratamiento de apoyo. Eso significa que no existe una terapia antiviral específica, sino que se abordan los síntomas para ayudar al paciente a sentirse mejor. Entonces, si alguien tiene fiebre, puede tomar agentes para reducir la fiebre como Tylenol o ibuprofeno. Pueden beber muchos líquidos para prevenir la deshidratación. Pueden descansar para ayudar con su fatiga. Eso es diferente en el caso de la influenza y el covid-19 para pacientes específicos que son elegibles para recibir tratamiento antiviral; esas son las personas para quienes las pruebas son más cruciales.

CNN: ¿Qué síntomas se pueden tratar en casa y qué debería impulsar a alguien a buscar atención médica?

Wen: La mayoría de las personas se recuperan completamente con un tratamiento de apoyo en casa. Tengan en cuenta que esto puede llevar algún tiempo; los síntomas del resfriado pueden durar más de una semana y la tos puede persistir durante meses.

Los síntomas que deberían impulsar la búsqueda de atención médica incluyen dificultad para respirar, dolor intenso en el pecho, vómitos intensos e incapacidad para retener líquidos y fiebre sostenida. Los padres de niños pequeños deben estar atentos a la dificultad para respirar, como lo demuestran signos como aleteo nasal, sibilancias, aumento de la frecuencia respiratoria y labios teñidos de azul. Los bebés son especialmente propensos a la deshidratación, y los padres y cuidadores deben comunicarse con un profesional médico si el niño no moja suficientes pañales.

Otras personas que deben comunicarse con su médico en una etapa más temprana de su enfermedad son las personas mayores y que tienen afecciones médicas subyacentes graves, como enfermedades cardíacas y pulmonares. Para estos pacientes, una enfermedad viral que puede ser leve para la mayoría puede exacerbar las condiciones existentes y resultar en hospitalización o algo peor, y es esencial un seguimiento temprano y proactivo.

CNN: ¿Cuándo debería alguien ir al consultorio del médico en comparación con la atención de urgencia o la sala de emergencias?

Wen: Los síntomas de emergencia requieren atención de emergencia en la sala de emergencias. Estos incluyen síntomas repentinos y graves como dolor en el pecho, dificultad para respirar y convulsiones. Por otro lado, los síntomas que continúan durante días generalmente pueden comenzar con una evaluación en el consultorio del médico. En estas situaciones, puede comenzar con una llamada al consultorio de su médico. Podrían informarle si pueden atenderlo con urgencia en el consultorio o mediante una visita de telesalud. También podrían aconsejarle si, en cambio, deberían acudir a atención de urgencia o a la sala de emergencias.

CNN: ¿Puedes recordarnos qué medidas pueden tomar las personas para evitar contraer virus? Además, si todavía no se han vacunado, ¿será demasiado tarde?

Wen: Aún no es demasiado tarde para vacunarse. Las personas que no han recibido la vacuna contra la gripe de este año o la última vacuna contra el covid-19 todavía pueden recibirla ahora, al igual que aquellos que son elegibles para la vacuna contra el VRS. Estas vacunas reducen las posibilidades de contraer el virus y, lo que es más importante, disminuyen las posibilidades de sufrir una enfermedad grave incluso si se infecta.

Otras medidas para prevenir la infección incluyen lavarse las manos con frecuencia, mantenerse alejado de personas con síntomas parecidos a los del resfriado y usar mascarillas en espacios interiores concurridos.