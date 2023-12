El premio mayor del Powerball asciende a US$ 760 millones antes del sorteo final del año

El premio mayor del Powerball del sábado por la noche es el sexto más grande en la historia del juego. (Jay L. Clendenin/Los Angeles Times/Getty Images)

(CNN) -- Más de tres cuartos de US$ 1.000 millones (US$ 760 millones) están en juego este sábado, después de que el sorteo de Powerball del miércoles no arrojara ganadores.

Han pasado más de dos meses y nadie ha ganado el gran premio. Y el último gran premio aún no ha sido reclamado.

La última vez que se ganó el premio mayor fue el 11 de octubre, cuando un ganador misterioso de California se llevó la asombrosa cantidad de US$ 1.760 millones, un valor en efectivo de US$ 774,1 millones. El billete se vendió en Midway Market & Liquor en Frazier Park, a unos 112 kilómetros (70 millas) al norte de Los Ángeles, según la Lotería de California.

Pero hasta ahora nadie se ha presentado a reclamar su premio y tienen un año a partir del 11 de octubre para hacerlo. Si nadie se presenta, el dinero irá a las escuelas públicas de California, según Carolyn Becker, portavoz de la lotería estatal.

El premio mayor del sábado por la noche incluye una opción de suma global estimada en US$ 383,6 millones. Es el sexto más grande en la historia del juego, según Powerball.

publicidad

Powerball cuesta US$ 2 por jugada. Ganar el premio mayor significa que un boleto adivinó correctamente las cinco bolas blancas, más la “Powerball” roja.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22:59 horas ET en Tallahassee, Florida. Los horarios límite para la venta de boletos varían, pero generalmente se establecen una o dos horas antes del horario del sorteo, según Powerball.

Los sorteos se transmiten y pueden transmitirse en vivo en el sitio web de Powerball.