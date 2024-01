Manifestantes protestan en apoyo de los jóvenes trans frente al Capitolio de Texas el martes 1 de marzo de 2022. (Mikala Compton/American-Statesman/USA Today Network/FILE)

(CNN) -- Varios estados de EE.UU. presenciaron una sesión legislativa polarizada el año pasado cuando los legisladores abordaron medidas de alto perfil, algunas de las cuales entrarán en vigor este año.

Si bien muchos estados liderados por demócratas y republicanos aprobaron medidas para aliviar los efectos de la inflación, ya que la economía sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes antes de las elecciones de 2024, los estados estaban divididos por líneas partidistas en cuestiones tan importantes como el derecho al aborto y los tratamientos de salud para afirmación de género para menores de edad.

Estas son algunas de las medidas estatales y federales que entrarán en vigor el 1 de enero.

Cuidados para afirmación de género

Uno de los temas más destacados en las legislaturas estatales en 2023 fue la atención a menores para afirmación de género, y varios estados liderados por republicanos tomaron medidas para promulgar restricciones.

La atención para afirmación de género abarca una variedad de tratamientos y enfoques basados ​​en evidencia que benefician a las personas transgénero y no binarias. Los tipos de atención varían según la edad y los objetivos del destinatario, y muchas asociaciones médicas tradicionales los consideran el estándar de atención.

Entre los estados que tomaron medidas para aprobar una prohibición de dichos tratamientos para menores se encuentran Idaho y Louisiana, y las prohibiciones entrarán en vigor el lunes.

Según la ley de Idaho, los médicos o profesionales que proporcionen medicamentos que bloqueen la pubertad, cirugías de afirmación de género u otros tratamientos a menores podrían enfrentar una multa de US$ 5.000 y un cargo por delito grave.

En Louisiana, los menores de 18 años no podrán recibir cirugías de afirmación de género, medicamentos que bloqueen la pubertad y tratamientos hormonales, y los profesionales de la salud que los realicen podrían ser castigados con la revocación de su licencia por un mínimo de dos años.

Por otro lado, Maryland fue uno de varios estados liderados por demócratas que aprobaron protecciones para la atención de afirmación de género para todas las edades. A partir del lunes, el estado exigirá que Medicaid brinde cobertura para dicha atención.

Protección al aborto

Si bien en 2023 entraron en vigor varias prohibiciones casi totales en estados liderados por republicanos, muchos estados demócratas aprobaron leyes que protegen el derecho al aborto, incluidas dos que entrarán en vigor el lunes.

Una ley del estado de Washington intenta hacer que los procedimientos de aborto sean más accesibles con cambios en la cobertura del seguro. Cualquier plan de seguro médico emitido o renovado a partir del 1 de enero tendrá prohibido exigir costos compartidos para los abortos, que generalmente incluyen costos como deducibles y copagos.

Además, el lunes entrará en vigor en California una ley escudo que protegerá a los proveedores de atención médica locales de litigios fuera del estado si brindan servicios de aborto a pacientes en estados con leyes de aborto restrictivas. La protección también se extenderá a quienes brindan atención de afirmación de género a pacientes de fuera del estado.

Aumento al salario mínimo

Casi la mitad de todos los estados de EE.UU. aumentarán su salario mínimo en 2024.

Los aumentos entrarán en vigor en los siguientes estados el 1 de enero: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Rhode Island, Dakota del Sur, Vermont y Washington, además del Distrito de Washington.

Algunos estados, como Nevada y Oregón, tienen aumentos fijados para el 1 de julio. El salario mínimo de Florida aumentará el 30 de septiembre.

Con el aumento, Washington seguirá teniendo el salario mínimo más alto de todos los estados: US$ 16,28, frente a US$ 15,74. Mientras tanto, Hawái verá el mayor incremento en su salario mínimo: de US$ 12 a US$ 14.

Sin embargo, el Distrito de Washington seguirá teniendo el salario mínimo más alto del país: US$ 17,05, un ligero aumento respecto al verano pasado, cuando se elevó a US$ 17. Para julio está previsto otro aumento salarial en el estado.

Préstamos estudiantiles, 401(k) y ayuda financiera

Los pagos de préstamos estudiantiles pueden afectar la cantidad de personas que pueden ahorrar su retiro, pero a partir del 1 de enero, una nueva ley de jubilación permitirá que los pagos de préstamos estudiantiles impulsen los planes 401(k) para algunos trabajadores. Según la nueva ley, Secure 2.0, los empleadores pueden igualar los pagos de préstamos estudiantiles calificados de sus empleados con una contribución a la cuenta de jubilación patrocinada por el empleador.

El Departamento de Educación también actualizó recientemente la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, mejor conocida como FAFSA, por sus siglas en inglés. El formulario se utiliza para determinar la elegibilidad para recibir ayuda financiera para el año académico 2024-2025, y la versión actualizada, que se espera se publique el domingo, es más corta y más fácil de completar. También se espera que muchos prestatarios de bajos ingresos sean elegibles para recibir más asistencia financiera.