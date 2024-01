Kim Davis, exfuncionaria de Kentucky que negó licencias de matrimonio entre personas del mismo sexo, deberá pagar más de US$ 360.000 tras un nuevo fallo

La exsecretaria del condado de Rowan, Kim Davis, pasó cinco días en la cárcel en 2015 por negarse a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. (Crédito: Timothy D. Easley/AP)

(CNN) -- La ex secretaria del condado de Kentucky que en 2015 se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo debe pagar US$ 260.000 en honorarios y gastos a los abogados de la pareja, además de los US $100.000 en daños otorgados por un jurado el año pasado, dictaminó un juez federal.

Kim Davis, exsecretaria del condado de Rowan en el noreste de Kentucky, se convirtió en una figura nacional en 2015 cuando desafió el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Davis se negó a firmar licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo, citando sus creencias religiosas. En ese momento, el juez de distrito estadounidense David Bunning la declaró en desacato al tribunal y ordenó su encarcelamiento, y pasó cinco días tras las rejas.

David Ermold y David Moore demandaron a Davis después de que ella o su oficina les negaran las licencias de matrimonio varias veces. En 2022, Bunning dictaminó que Davis violó sus derechos constitucionales y, en septiembre de 2023, un jurado otorgó a la pareja US$ 100.000 en concepto de indemnización.

La semana pasada, Bunning falló a favor de la pareja sobre la cuestión de si Davis debería pagar los honorarios de los abogados.

"Habiendo obtenido un juicio sumario sobre responsabilidad y una indemnización por daños y perjuicios por parte del jurado, los demandantes son sin duda la 'parte prevaleciente' y tienen derecho a una indemnización por los honorarios y gastos de abogados”, escribió Bunning, quien fue nominado para el tribunal por el expresidente George W. Bush, en la orden.

publicidad

Los abogados de Davis habían argumentado que las horas facturadas por los abogados de los demandantes eran excesivas, pero Bunning dictaminó que “las horas empleadas y las tarifas cobradas eran razonables”.

Davis estuvo representado por abogados de Liberty Counsel, una organización sin fines de lucro que dice “promover la libertad religiosa, la santidad de la vida humana y la familia a través de litigios”.

"Esta última sentencia permite ahora a Liberty Counsel solicitar al Tribunal que revoque el veredicto del jurado contra Davis porque no había pruebas suficientes para conceder a los demandantes una indemnización monetaria”, dijo la organización en un comunicado. "Si se rechaza la moción, Liberty Counsel apelará el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito".

Davis perdió su candidatura a la reelección para secretaria del condado en 2018.