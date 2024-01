¿Será legal matar a alguien en huida en Argentina? Adiós al Káiser Beckenbauer. ¿En qué partes de EE.UU. hay alertas por tormentas y clima invernal? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Los aterradores problemas de Boeing

Boeing solía tener reputación de seguridad y calidad inigualables en sus aviones comerciales. Ya no es así. El aterrador accidente a bordo de un avión 737 Max 9 ―de apenas 10 semanas de construido— es solo el último de lo que ha sido una larga serie de preguntas sobre seguridad y control de calidad de sus aviones.

2. Crisis en la misión lunar de Astrobotic

Astrobotic Technology, la compañía que desarrolló el primer módulo de aterrizaje lunar que se lanza desde Estados Unidos en cinco décadas, dijo que su nave espacial ha sufrido una pérdida "crítica" de propulsor al intentar corregir la trayectoria, después de encontrarse con un problema importante en el espacio.

¿Qué se sabe del módulo espacial que viaja a la Luna? 3:52

3. ¿Será legal matar a alguien en huida en Argentina?

El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos ―que el presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso― contiene varias propuestas que generan controversia entre los expertos. Una de ellas es la modificación al artículo sobre legítima defensa en el Código Penal.

Milei envía un megaproyecto de ley con más de 660 artículos 4:05

4. El negocio de la migración clandestina de China a EE.UU.

La afluencia de chinos que realizan una peligrosa travesía para cruzar la frontera de Estados Unidos pone de relieve la urgencia que muchos sienten ahora por abandonar su país natal.

Medidas para la migración legal a EE.UU. no son suficientes, dice activista 1:30

5. Adiós al Káiser Beckenbauer

El legendario Franz Beckenbauer murió a los 78 años. El Káiser deja un legado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Es uno de los pocos jugadores que ganaron el Mundial, la Copa de Europa (hoy Champions League), la Eurocopa y el Balón de Oro.

Jugadores y clubes rinden tributo a Franz Beckenbauer 1:28

A la hora del café

¿En qué partes de EE.UU. hay alertas por tormentas y clima invernal?

Las predicciones de los meteorólogos apuntan a que este año Estados Unidos enfrenta un invierno clásico del fenómeno climático El Niño, lo que podría significar más nieve en algunas partes del país. Mira los mapas.

La Policía australiana incauta lagartos valorados en US$ 800.000 a presuntos contrabandistas

La Policía de Australia desmanteló lo que cree que es una red de contrabando que intentaba exportar lagartos y reptiles nativos por valor de más de US$ 800.000 a Hong Kong.

Apple anuncia la fecha de lanzamiento del Vision Pro

El visor de realidad mixta Vision Pro saldrá a la venta en Estados Unidos a partir del 2 de febrero, y los pedidos anticipados comenzarán el 19 de enero.

Así son los lentes Vision Pro de realidad mixta de Apple 1:02

OpenAI afirma que la demanda de The New York Times "no tiene fundamento"

OpenAI se opuso este lunes a la demanda presentada el mes pasado por The New York Times, que afirma que el gigante de la inteligencia artificial violó la ley de derechos de autor.

Sam Altman regresa como director ejecutivo a Open AI 0:48

Entre el cine de terror y las películas de desastres naturales: la carrera de Juan Antonio Bayona

La trayectoria del director español Juan Antonio Bayona es amplia y destacada. Su trabajo más reciente es la película “La sociedad de la nieve”, con base en la tragedia conocida como el “milagro de los Andes”, y que actualmente aspira a ser nominada al Oscar.

La cifra del día

1 de cada 100

Aproximadamente 1 de cada 100 personas en Gaza ha muerto desde el 7 de octubre, según estadísticas palestinas.

Agencia de ayuda de ONU describe la crisis humanitaria en Gaza 4:19

La cita del día

"Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada"

El papa Francisco habló sobre la maternidad subrogada, una práctica que dijo que “ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño”.

Y para terminar...

Un celular cayó más de 4.800 metros del vuelo de Alaska Airlines y… todavía funciona

Así fue hallado un teléfono succionado del vuelo de Alaska Airlines 1:08

Sean Bates dice que encontró un teléfono que parece haber sido succionado del avión de Alaska Airlines después de que parte de su fuselaje se desprendió en pleno vuelo.