(CNN) -- Un cóctel calamitoso de vientos feroces, nevadas extremas, tormentas peligrosas y frío potencialmente mortal se está extendiendo por todo el país mientras las peligrosas condiciones obstaculizan los viajes y amenazan con cortes de energía en temperaturas gélidas. Aquí están los eventos más recientes.

Más de 66 millones de personas, bajo alertas de clima invernal el viernes: las alertas se extienden desde Oregon hasta Nueva York.

Condiciones de ventisca "peligrosas para la vida": La gran mayoría de Iowa estará bajo una advertencia de ventisca de viernes a sábado, ya que ráfagas de viento de más de 64 km/h azotarán con 152 a 264 mm de nieve.

“Se espera que los viajes se vuelvan peligrosos el viernes por la mañana. Se espera que los vientos de nieve reduzcan significativamente la visibilidad hasta condiciones casi blancas para el mediodía del viernes y que persistan hasta las primeras horas del sábado”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines.

“El viento frío, de entre 12 y 6 grados bajo cero, podría causar congelación en la piel expuesta en tan solo 30 minutos y podría poner en peligro la vida si alguien se queda varado afuera”.

Se espera que los vientos aumenten este viernes por la mañana, “y se esperan condiciones de ventisca que pongan en peligro la vida hasta el viernes por la tarde y el viernes por la noche”, dijo la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines.

Cientos de mínimos históricos podrían romperse: más de 240 récords diarios de temperaturas frías podrían igualarse o superarse en todo Estados Unidos hasta el martes.

La sensación térmica en partes de Montana podría alcanzar hasta -56 grados Celsius este fin de semana. Para el martes, la temperatura máxima en Memphis, Tennessee, podría alcanzar solo los -8 grados Celsius, lo que establecería un nuevo récord.

Durante la próxima semana, más de 55 millones de personas sufrirán temperaturas bajo cero.

La costa este podría verse inundada: al menos 35 millones de personas, desde Carolina del Norte hasta Massachusetts, están bajo alerta de inundaciones el viernes, ya que se espera que caigan más lluvias en la costa este, incluidas algunas áreas que aún intentan recuperarse de los aguaceros torrenciales y las tormentas que azotaron la región a principios de esta semana.

Las inundaciones costeras podrían sumergir vehículos en el noreste: más de 7 millones de personas están bajo advertencias de inundaciones en partes de la costa noreste. Si bien la ciudad de Nueva York está bajo un aviso de inundaciones costeras el sábado, partes de los condados de Suffolk y Nassau podrían verse afectadas por inundaciones costeras más graves, de hasta 0,9 metros sobre el nivel del suelo en algunos lugares.

"Esto resultará en grandes cierres de carreteras e inundaciones de propiedades bajas, incluidos estacionamientos, parques, céspedes y primeros pisos y sótanos de casas y negocios cerca de la costa", dijo la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York. “Los vehículos estacionados en áreas vulnerables cerca de la costa probablemente se inundarán y/o sumergirán. Es probable que las inundaciones también se extiendan tierra adentro desde áreas típicas propensas a inundaciones a lo largo de los ríos y bahías de marea, causando inundaciones en algunas áreas que normalmente no sufren inundaciones”.

Filadelfia está bajo advertencia de inundación costera durante gran parte del sábado, y Boston está bajo alerta de inundación costera el sábado por la mañana y por la tarde.

Feroces vientos y tornados podrían azotar el sur: más de 50 millones de personas en el sur están bajo amenaza de fuerte tormenta el viernes. Partes del norte de Alabama y Mississippi enfrentan el mayor riesgo de fuertes ráfagas, que podrían ir acompañadas de tornados o granizo de gran tamaño.

Otras ciudades del sur en riesgo de sufrir condiciones climáticas adversas incluyen Memphis, Charlotte, Atlanta, Raleigh, Birmingham, Jacksonville, Nueva Orleans, Nashville, Virginia Beach y Tampa.

Los vuelos están suspendidos: más de 1.000 vuelos hacia, desde o dentro de EE.UU. han sido cancelados para el viernes, según FlightAware.com.

¿Qué esperar en ciudades clave?

Chicago

Alerta: Una advertencia de tormenta invernal está vigente desde las 3 a. m. del viernes hasta el mediodía del sábado.

Nevadas: Se esperan más de 203 mm de nieve y las tasas de nevadas podrían exceder 25 mm por hora.

Nevadas máximas: Se esperan las nevadas más intensas el viernes por la mañana y el sábado por la mañana.

Vientos: Se esperan vientos más fuertes, entre 40 a 72 km por hora, desde el viernes por la mañana hasta el sábado.

¿Qué más esperar? La nieve se mezclará con la lluvia cerca del lago Michigan y limitará la acumulación de nieve después de media mañana del viernes.

Des Moines (Iowa)

Alertas: Una advertencia de tormenta invernal está vigente hasta las 10 a.m. del viernes. Luego, a medida que los vientos se intensifiquen, entrará en vigor una advertencia de tormenta de nieve desde las 10 a.m. del viernes hasta las 6 a.m. del sábado. Después de eso, estará vigente una alerta de sensación térmica desde el sábado por la noche hasta el martes por la mañana.

Nevadas: Durante la advertencia de tormenta invernal, se espera que se acumulen de 152 a 279 mm de nieve. Durante la advertencia de ventisca, cuando las fuertes nevadas se combinan con vientos feroces, se esperan condiciones potencialmente mortales.

Nevadas máximas: Se pronostica la nevada más intensa entre la 1 a.m. y las 6 a.m. del viernes.

Vientos: Se esperan vientos más fuertes, de entre 48 y 72 km por hora, desde el viernes por la mañana hasta el sábado.

Sensación térmica: Se producirán vientos peligrosamente fríos con valores tan bajos como 30 a 45 bajo cero. El viento helado, peligrosamente frío, podría causar congelación en la piel expuesta en tan solo 10 minutos.

Grand Rapids, Michigan

Alerta: Una advertencia de tormenta invernal estará vigente desde las 10 a.m. del viernes hasta las 7 p.m. del sábado.

Nevadas: Se pronostican entre 203 y 355 mm de nieve.

Nevadas máximas: Se esperan las nevadas más fuertes entre la 1 y las 6 p.m. del viernes.

Vientos: Las ráfagas de viento podrían alcanzar las 80 km por hora. Se esperan vientos que superen las 64 km por hora entre el mediodía y las 7 p.m. del viernes y nuevamente entre las 9 a.m. y las 6 p.m. del sábado.

Milwaukee, Wisconsin

Alerta: Una advertencia de tormenta invernal está vigente desde las 6 a.m. del viernes hasta el mediodía del sábado.

Nevadas: Las acumulaciones de nieve esperadas incluyen de 72 a 177 mm a lo largo de la orilla del lago y de 152 a 279 mm más hacia el interior.

Nevadas máximas: Se pronostica la nevada más intensa entre las 6 a. m. y el mediodía del viernes

Vientos: Se esperan fuertes vientos que excedan los 48 km por hora a veces con ráfagas de hasta 72 km por hora, desde el viernes por la mañana hasta el sábado.

Minneapolis

Alerta: Un aviso de clima invernal está vigente desde las 6 a. m. del viernes hasta las 6 a. m. del sábado.

Nevadas: Las acumulaciones totales de nieve podrían alcanzar de 101 a 177 mm.

Nevadas máximas: Se esperan las nevadas más intensas entre el mediodía y las 10 p. m. del viernes.

Vientos: Se esperan vientos feroces de hasta 56 km por hora desde el viernes por la tarde hasta el sábado.

Nueva York

Alerta: Un aviso de inundación costera está vigente de 7 a. m. a 2 p. m. del sábado.

Riesgo de inundación: Se esperan inundaciones de 0,3 a 0,6 metros localmente sobre el nivel del suelo en áreas vulnerables cerca de la costa y la costa.

"La escorrentía que coincide con la marea alta del sábado por la mañana exacerbará los problemas de inundaciones de calles y propiedades a lo largo de las zonas de marea de los ríos Hackensack y Passaic en los condados de Bergen, Essex y Hudson", advierte el Servicio Meteorológico de Nueva York.

Filadelfia

Alerta: Una advertencia de inundación costera está vigente desde la medianoche del viernes hasta las 7 p.m. del sábado.

Riesgo de inundación: Se esperan inundaciones de 0,3 a 0,6 metros sobre el nivel del suelo en áreas bajas cerca de las costas y canales de marea.

"A este nivel, se producen inundaciones generalizadas en las carreteras a lo largo de los canales de marea", dijo la Oficina del Servicio Meteorológico de Filadelfia. “Algunas carreteras se vuelven intransitables. Es posible que comiencen a producirse daños menores a estructuras vulnerables”.

Boston

Alerta: Una alerta de inundación costera está vigente para el sábado por la mañana y por la tarde.

Riesgo de inundación: Es posible que se produzcan inundaciones de hasta 30 cm.

Taylor Ward y Joe Sutton, de CNN, contribuyeron a este informe.