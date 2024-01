"Estoy bastante traumatizada", dijo pasajera de Alaska Airlines 1:50

Nueva York (CNN)-- Boeing y los viajes aéreos en EE. UU. todavía enfrentan las consecuencias una semana después de la dramática pérdida del tapón de fuselaje de un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines el viernes pasado.

El tapón de la puerta (una parte del fuselaje del avión que el fabricante puede colocar en lugar de una puerta de salida de emergencia) se desprendió del avión y luego fue encontrado en un patio trasero de Oregon.

171 aeronaves Boeing Max 9 permanecen en tierra en Estados Unidos hasta el viernes mientras las aerolíneas Alaska y United esperan una guía actualizada de inspección de emergencia de la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés).

La FAA dijo el jueves que abrió una investigación sobre el control de calidad de Boeing debido a la falla del tapón de la puerta. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está llevando a cabo su propia investigación, separada de la FAA.

El miércoles, el director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, admitió en una entrevista con CNBC que la falla en el tapón de la puerta fue un “escape horrible” de sus procesos de fabricación y control de calidad.

Cuando se le preguntó qué pasó, Calhoun dijo a CNBC: “Lo que pasó es exactamente lo que viste: un enchufe del fuselaje explotó. Ese es el error, nunca puede suceder”.

publicidad

Aquí las últimas actualizaciones sobre Boeing y los efectos del vuelo 1282 de Alaska Air.

Cancelaciones importantes en todo EE. UU.

El viernes, Estados Unidos enfrentó el mayor número de cancelaciones en seis meses. Esto se debe a una combinación de clima invernal y la continua inmovilización de los aviones Boeing 737 Max 9.

Hubo más de 2.000 cancelaciones hasta el viernes por la tarde.

La mayoría de las cancelaciones se deben a una tormenta invernal que azota el Medio Oeste del país. Los dos principales aeropuertos de Chicago están experimentando la mayor parte de las cancelaciones, con casi el 40% de los vuelos que salen desde O'Hare y más del 60% de los vuelos que salen desde Midway, según FlightAware el viernes por la tarde.

Pero la suspensión de vuelos de 737 Max 9 ha exacerbado el problema. Más de 200 vuelos de United y Alaska Airlines han sido cancelados cada día de esta semana debido a la suspensión de vuelos ordenada por la FAA el viernes pasado. La FAA y Boeing todavía están tratando de llegar a un acuerdo sobre un protocolo de inspección que permitiría a esos aviones reanudar sus vuelos.

La FAA audita a Boeing

La Administración Federal de Aviación dijo el viernes que su auditoría de la “línea de producción y sus proveedores” del Boeing 737 Max 9 se centrará en el control de calidad.

La auditoría también evaluará "los riesgos de seguridad en torno a la autoridad delegada y la supervisión de la calidad", una práctica que el administrador de la FAA, Mike Whitaker, dijo en un comunicado "es hora de reexaminar".

Whitaker dijo que la agencia también está considerando el uso de un tercero para la auditoría.

Demanda colectiva

El jueves se presentó una demanda colectiva en el estado de Washington contra Boeing en nombre de los pasajeros a bordo del vuelo 1282 de Alaska Airlines de la semana pasada.

Según las alegaciones de la demanda, “el evento hirió físicamente a algunos pasajeros y traumatizó emocionalmente a la mayoría, si no es que a todos, a bordo. La violencia del evento golpeó los cuerpos de algunos” y “los pasajeros quedaron conmocionados, aterrados y confundidos, sumergidos en una pesadilla, con la esperanza de vivir lo suficiente para caminar sobre la tierra nuevamente”.

Algunos de los demandantes enumerados en la demanda citaron varias lesiones que supuestamente sufrieron como resultado del incidente, incluidas: “dificultad para respirar”, “conmoción cerebral” y pérdida de audición.

Además de las lesiones, se reclamaron otros daños como “cargos por evaluación y/o tratamiento de condiciones de salud y gastos de viaje asociados, tarifas de boletos, costos asociados con la cancelación de planes de viaje, valor de artículos personales perdidos, salarios perdidos”, etc. .

La demanda solicita un juicio para determinar los montos de los daños.

Boeing no ha hecho comentarios.

Expertos en aviación cuestionan el diseño del tapón de puerta

Algunos expertos en aviación plantearon dudas sobre el diseño estructural de la sección del fuselaje de Boeing 737 Max 9 que salió volando del avión.

En entrevistas con CNN, los expertos argumentaron que si el tapón de la puerta fuera diseñado para ser más grande que la abertura que cubre y se instalara dentro del avión, la fuerza del aire presurizado en la cabina de pasajeros forzaría el tapón contra el marco interior del avión y un una situación como la del vuelo de Alaska Airlines podría haberse evitado. Sin embargo, tal diseño podría haber añadido costos y desventajas prácticas, dijeron algunos.

"Para mí no tiene sentido que lo hicieran así y no lo instalaran desde dentro, donde literalmente no puede salir a menos que haya un fallo estructural en el fuselaje", dijo David Soucie, exinspector de seguridad de la FAA y analista de CNN. "Históricamente, desde que tenemos aviones presurizados, las salidas de emergencia están diseñadas para salir hacia dentro... así que ¿por qué no habrían hecho lo mismo con este tapón?".

Joe Sutton, Pete Muntean, Curt Devine y Ross Levitt de CNN contribuyeron a este informe.