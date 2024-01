Pedro Pascal ofrece una respuesta cómica al discurso de Kieran Culkin en los Globos de Oro

Las 5 series más populares en el comienzo de marzo 1:07

(CNN) -- Pedro Pascal llegó a los premios Emmy dispuesto a vengarse de Kieran Culkin después de que la estrella de “Succession” se burlara de él durante los Globos de Oro a principios de este mes.



El actor de “Last of Us” aprovechó su tiempo como presentador durante la transmisión de los Emmy este lunes para dar su respuesta.

Pascal, a quien se ha visto usando un cabestrillo en el brazo en eventos recientes, comenzó explicando su aparente lesión diciendo: "Todos estuvieron preguntando por mi brazo, pero en realidad es mi hombro".

"Y creo que es hora de que todos sepan que Kieran Culkin me dio una paliza", añadió en broma, según los videos del clip sin censura publicados en las redes sociales.

La cámara mostró a Culkin con el rostro serio, quien mantuvo su expresión seria mientras la audiencia reía.

A principios de este mes, Culkin ganó un Globo de Oro como actor masculino en una serie dramática de televisión por su actuación en el exitoso drama de HBO "Succession", la misma categoría a la que Pascal fue nominado por su actuación en "The Last of Us". (HBO, al igual que CNN, comparte la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

Durante el discurso de aceptación de Culkin, se tomó un momento para criticar en broma a Pascal y decir: "Chúpalo, Pedro".

Mientras miraba a Pascal entre la audiencia, Culkin dijo además "mío" mientras agarraba su estatuilla.

Pascal está nominado a tres premios Emmy por su trabajo en “The Last of Us”, “Patagonia” y por su episodio como presentador de “Saturday Night Live”. Culkin está nominado a un Emmy por su interpretación de Roman Roy en “Succession”.