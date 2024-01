Resultados de las primarias presidenciales de Nueva Hampshire 2024, en vivo: Trump, Haley, demócratas, republicanos y más noticias

La mayoría de las urnas ya están cerrando en Nueva Hampshire: esto es lo que debes saber sobre las primarias

Son las 7 p.m., hora del este, y la mayoría de las urnas están cerrando en todo Nueva Hampshire.

Aquí te dejamos los aspectos clave que debe saber sobre estas primarias tan importantes en la contienda electoral:

¿Por qué las primarias de Nueva Hampshire son las primeras? Iowa tradicionalmente lleva a cabo su contienda antes que Nueva Hampshire, pero se trata de un caucus, una reunión en un momento específico, en lugar de una primaria con votación secreta. La ley estatal de Nueva Hampshire, aprobada en 1975, exige que las primarias se realicen antes que las de cualquier otro estado.

¿Quién puede votar? Los republicanos y demócratas registrados votan en sus propias primarias, pero es importante destacar que en Nueva Hampshire, los votantes independientes también pueden participar solicitando una boleta republicana o demócrata.

¿Quién es el favorito? El expresidente Donald Trump es el claro favorito y cuenta con el 50% de apoyo entre los probables votantes republicanos en el estado, según una encuesta de CNN publicada el domingo. La competidora más cercana de Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, tiene un 39%. Haley se ha centrado en los votantes no declarados, con la esperanza de que puedan ayudarla contra la comprometida base republicana de Trump.

¿Cuántos delegados están en juego? Nueva Hampshire obtiene 22 delegados en el proceso de primarias republicanas, menos del 1% del total de delegados que votarán en la convención de este verano. Todos los delegados republicanos del estado se otorgarán a los aspirantes de manera proporcional en función de su desempeño en las primarias estatales, pero los deben obtener al menos el 10% de los votos para ser elegibles para los delegados.

¿Por qué Biden no está en la boleta? El nuevo calendario estatal demócrata sacó a Nueva Hampshire de su posición de primer lugar en la nación. Sin embargo, el partido estatal ignoró ese cambio y decidió continuar con las primarias estatales del martes. Como resultado, a Nueva Hampshire se le han quitado delegados a la convención nacional, las primarias no contarán a efectos de otorgar delegados y el nombre de Biden no estará en la boleta. Si bien Biden no ha hecho campaña en las primarias, hubo una campaña organizada en el estado para que su nombre estuviera presente.

