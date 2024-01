Milei afrontó su primer paro general. Kim Jong Un cumple promesa y demuele el arco de la unificación. ¿Qué ven los animales? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Récord de homicidios durante el Gobierno de AMLO

De enero a junio de 2023, en México se registraron 15.082 homicidios, según datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Así, el Gobierno de López Obrador es la gestión con mayor número de homicidios en México desde que se tiene registro.

2. Kim Jong Un cumple promesa y demuele el arco de la unificación

Corea del Norte derribó su arco de la reunificación en Pyongyang, según muestra una imagen de satélite de Airbus, poco más de una semana después de que su líder Kim Jong Un prometiera hacerlo.

3. EE.UU. denuncia órdenes de arresto contra venezolanos por motivos políticos

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este martes que 33 venezolanos enfrentan órdenes de arresto o han sido detenidos por autoridades de su país por motivos políticos. En un comunicado, la entidad dijo que en ese grupo de personas hay activistas opositores, ciudadanos, exmilitares y periodistas.

4. Milei afrontó su primer paro general

Tras 45 días en el cargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que afrontar su primer paro general en contra de sus amplias reformas económicas. Nunca, en 40 años del regreso de la democracia en el país, se había convocado a una huelga masiva tan pronto en el mandato de un nuevo Gobierno.

5. Avión militar de Rusia se estrella cerca de la frontera con Ucrania

Rusia acusó a Ucrania de derribar un avión militar cerca de la frontera este miércoles, y señaló que las 74 personas a bordo murieron, incluidas docenas de miembros del servicio ucraniano que eran transportados para un intercambio de prisioneros.

A la hora del café

Sofía Vergara dice por qué Joe Manganiello y ella se separaron

En una entrevista con el diario español El País, la estrella de "Griselda" reveló que Manganiello y ella no estaban de acuerdo en tener hijos.

Barranquilla no se resigna a perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027

Autoridades locales y nacionales colombianas se han trenzado en una discusión legal para establecer de quién fue la culpa de que se le haya retirado la condición de ciudad anfitriona a la capital del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia.

Messi luce la nueva camiseta del Inter Miami

Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y el resto de los jugadores del Inter Miami pasaron un día lejos de las canchas, dedicado a conocer, promocionar y disfrutar el Icon of the Seas, el nuevo crucero de Royal Caribbean.

Greta Gerwig no fue la única directora ignorada en las nominaciones a los Oscar

Hubo mucha conversación y sorpresa después de que Greta Gerwig, quien dirigió "Barbie", la película más taquillera del año, no recibiera una nominación al Oscar el martes como mejor directora. Sin embargo, ella no no es la única directora detrás de una película aclamada por la crítica que pasó desapercibida para la Academia.

Selena Gomez habla de los cambios físicos de su cuerpo y los acepta

A través de su Instagram, Selena Gomez compartió imágenes de los cambios físicos que su cuerpo ha tenido con el tiempo. La cantante y actriz asegura aceptarse, a pesar de no ser "perfecta".

La cifra del día

3 meses

La Procuraduría General de Colombia suspendió provisionalmente por tres meses al canciller Álvaro Leyva, al señalarlo de posibles irregularidades que se habrían presentado al cancelar una licitación para la confección de pasaportes.

La cita del día

"Un vistazo al infierno"

La joven palestina Nowara Diab habló con CNN desde Gaza a través de notas de voz, mensajes de texto y videos sobre la vida y las amistades que ha perdido desde el 7 de octubre. Diab describe su situación como peor que una pesadilla porque es incapaz de despertar de ella.

Y para terminar...

¿Qué ven los animales? Una nueva cámara revela el mundo a través de los ojos de pájaros e insectos

Un nuevo sistema de cámara permite a científicos y cineastas capturar con precisión la forma en que los animales ven los colores del mundo en movimiento.