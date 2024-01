Los Boeing 737 Max 9 volverán a volar: esto es lo que deben saber los viajeros

"Estoy bastante traumatizada", dijo pasajera de Alaska Airlines 1:50

(CNN) -- El incidente de Alaska Airlines del 5 de enero, que dejó un agujero en el fuselaje de un Boeing 737 Max 9 poco después de despegar de Portland, Oregon, planteó importantes cuestiones de seguridad, dio lugar a investigaciones y dejó en vilo a algunos pasajeros.

Tras el incidente, que no dejó víctimas mortales, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió el uso de todos los aviones 737 Max 9 de EE.UU. equipados con ese tipo de tapón de fuselaje hasta que pudieran ser inspeccionados a fondo. Aunque en los días siguientes se plantearon preguntas, los aviones permanecieron en tierra.

Aproximadamente tres semanas después, los Max 9 inmovilizados volverán al servicio. Esto es lo que CNN Travel sabe sobre la situación actual de los 737 Max 9 y lo que los viajeros deben saber:

¿Qué decidió la FAA sobre los Max 9?

El jueves, la FAA anunció que había aprobado un proceso para permitir que los Boeing 737 Max 9 vuelvan a volar. Esta medida despeja el camino para que las compañías aéreas empiecen a inspeccionar los aviones con el fin de autorizarlos a volar.

Cada uno de los 171 aviones inmovilizados debe someterse al proceso. Esto incluye la inspección de los pernos, accesorios y guías del tapón de la puerta, la pieza del fuselaje que se desprendió de un avión de Alaska Airlines a principios de este mes. También incluye apretar los sujetadores y realizar "inspecciones detalladas de (...) decenas de componentes asociados".

"Este avión no operará hasta que se complete el proceso y se confirme la conformidad con el diseño original", dice el comunicado de la FAA.

Alaska Airlines y United Airlines fueron las compañías estadounidenses más afectadas por la inmovilización.

¿Cuáles son los planes de Alaska Airlines?

Alaska Airlines tiene previsto volver a poner en servicio algunos de sus aviones 737 Max 9 el viernes, según informó la compañía el miércoles en un comunicado de prensa.

"Cada uno de nuestros aviones volverá al servicio solo una vez que se hayan completado las rigurosas inspecciones y cada avión se considere en condiciones de volar de acuerdo con los requisitos de la FAA. Tenemos 65 737-9 MAX en nuestra flota. Se espera que las inspecciones duren hasta 12 horas para cada avión", dijo la aerolínea.

La aerolínea dijo el jueves que espera que todos sus aviones Max 9 estén volando en la primera semana de febrero.

¿Cuáles son los planes de United Airlines?

El jueves, United Airlines dijo que volvería a incluir el Max 9 en su programación a partir del domingo. Pero el Max 9 podría transportar a algunos pasajeros de United tan pronto como el viernes.

Esto se debe a que los Max 9 que han sido inspeccionados y autorizados de acuerdo con las instrucciones de la FAA estarán disponibles como "repuestos operativos", según la aerolínea.

Así, si la aerolínea iba a cancelar un vuelo por un problema mecánico pero hay un Max 9 autorizado disponible en el aeropuerto, ese podrá utilizarse como avión de sustitución.

¿Cuál es el futuro del Max?

En una palabra: incierto.

Junto con el anuncio del proceso de inspección para que vuelvan a volar los Max 9 inmovilizados, la FAA comunicó a Boeing que "no concederá ninguna ampliación de la producción del MAX, incluido el 737-9 MAX", dijo la agencia en su comunicado de prensa.

"Permítanme ser claro: esto no será volver al negocio como de costumbre para Boeing", dijo el administrador de la FAA, Mike Whitaker.

"No aceptaremos ninguna solicitud de Boeing para una expansión de la producción ni aprobaremos líneas de producción adicionales para el 737 MAX hasta que estemos satisfechos de que se resolvieron los problemas de control de calidad descubiertos durante este proceso".

¿Sigue siendo seguro volar?

Al autorizar el vuelo del Boeing 737 Max 9 tras una rigurosa inspección, la FAA dice que "sí". El administrador de la FAA, Whitaker, subrayó este punto a Pete Muntean de CNN a principios de esta semana.

"Si el avión no está en tierra, significa que creemos que está en condiciones de volar. Y si está en condiciones de volar, el avión es seguro. Puedo decir que no vamos a permitir que ese avión vuelva a volar hasta que estemos convencidos de que se ha solucionado ese problema", dijo Whitaker.

La analista de transportes de CNN Mary Schiavo señaló el jueves algunas "cosas muy drásticas" que la FAA está haciendo en respuesta al incidente de Alaska Airlines, incluido el envío de decenas de inspectores para realizar controles en Boeing y sus medidas enérgicas contra la producción del Max.

"Así que cuando el administrador de la FAA dice: 'sí, los aviones son seguros porque nosotros decimos que son seguros para volar', lo que realmente está diciendo es que el avión cumple los requisitos de certificación que hemos establecido para el avión", dijo Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte.

"La puesta en juego de todos estos nuevos recursos por parte de la FAA sin duda ayudará a la seguridad de Boeing. Pero Boeing aún no está fuera de peligro. La FAA, al profundizar, encontrará problemas adicionales (...) pero los solucionarán".

Kathleen Bangs, expiloto de líneas aéreas, dijo poco después del incidente de Alaska Airlines que entiende "por qué la gente está frustrada —y nerviosa— por esto", señalando que acaban de pasar un par de años desde que otro miembro de la familia de aviones Max, el Boeing 737 Max 8, volvió al servicio después de estar inmovilizado durante casi dos años.

Ello fue consecuencia de dos accidentes mortales atribuidos a problemas con el automatizado Sistema de Aumento de Características de Maniobra o MCAS.

Bangs se mostró impresionada por la "acertada decisión" de la FAA de inmovilizar rápidamente el Max 9 el 6 de enero, una medida que tardó en tomar con el Max 8.

También reconoció el "problema de control de calidad" de Boeing.

Pero Bangs dijo que cree que las autoridades se asegurarán de que todos los tapones de las puertas son seguros, "pero ciertamente entiendo, cuando se añade esto a los problemas del Max 8, por qué la gente se está poniendo nerviosa sobre volar en esta versión particular del 737".

Bangs dijo que no está nerviosa, y añadió que confía en que, una vez identificado y solucionado el problema, sea seguro.

¿Cómo puedo saber mi tipo de avión?

Bangs señaló que los pasajeros potenciales pueden ver con qué tipo de aparato opera el vuelo en la sección de "detalles" cuando reservan vuelos. La función Where is My Plane (Dónde está mi avión) de FlightAware también proporciona el modelo concreto de avión y el número de registro.

Scott Keyes, fundador de la web de viajes Going.com, explica que "cuando se compra un vuelo, en el recibo figurará qué avión está previsto que vuele (normalmente cerca del número de vuelo)".

Pero debes estar preparado para cambios de última hora, advirtió Keyes.

En ese caso, Bangs dice que los pasajeros pueden utilizar el número de cola del avión en la puerta de embarque para comprobar el tipo de avión.