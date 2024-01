ANÁLISIS | Trump aprovecha la muerte de militares de EE.UU. y la crisis fronteriza para vender su mensaje en las elecciones generales

DeSantis abandona campaña presidencial, ¿qué sucederá ahora? 7:33

(CNN) -- El argumento central de Donald Trump para las elecciones generales es que el presidente Joe Biden es débil e incapaz mientras los acontecimientos se descontrolan en casa y en el extranjero.

Y él se presenta como el hombre fuerte que Estados Unidos necesita para salvarlo.

El expresidente pasó la noche de este sábado en Nevada arremetiendo contra las políticas de su sucesor en la frontera sur, que describió como un desastre de seguridad nacional a punto de ocurrir. "Hay un 100% de posibilidades de que haya un gran ataque terrorista en Estados Unidos, tantos ataques, tal vez, y todo se debe a lo que ha sucedido en los últimos tres años", dijo. Sin embargo, Trump también está tratando de acabar con un acuerdo de compromiso del Senado que podría aliviar la situación en la frontera, una señal de su creciente poder en el Partido Republicano y de su tendencia a exacerbar el tipo de caos que está utilizando como argumento para su propia elección.

El expresidente también se apresuró a explotar otra crisis en beneficio político este domingo. Tras la tragedia ocurrida en Medio Oriente con la muerte de tres militares estadounidenses en un ataque con drones en Jordania, Trump le echó toda la culpa a Biden y a su percibida falta de fuerza, afirmando que las guerras actuales nunca se habrían producido si él estuviera en el Despacho Oval. "(Tendríamos) ahora mismo paz en todo el mundo. En lugar de eso, estamos al borde de la tercera guerra mundial", dijo Trump en un comunicado.

Sus ataques representan simplificaciones burdas de problemas complejos y un sentido inflado de su propia política exterior, que se caracterizó principalmente por acercarse a dictadores y excoriar a los aliados estadounidenses, al tiempo que convertía a Estados Unidos —una fuente de estabilidad mundial durante décadas— en una fuerza de perturbación.

publicidad

Sin embargo, los ataques de Trump ponen de relieve el peligro político real al que se enfrenta Biden en su país ante la posibilidad de que una guerra creciente en Medio Oriente pueda arrastrar de nuevo a Estados Unidos a un conflicto regional.

Las demagógicas descripciones de Trump de una frontera sitiada y de un mundo que se ríe de la debilidad de Estados Unidos llegan en un momento en el que muchos estadounidenses están preocupados por los flujos migratorios en la frontera sur, y en el que se multiplican los desconcertantes acontecimientos mundiales y los desafíos al poder de Estados Unidos. La atmósfera de desorden que Trump trata de fomentar coincide también con la sensación entre algunos votantes de que el país va por mal camino, especialmente cuando los elevados precios de los alimentos y los tipos de interés ponen en jaque el presupuesto de muchas familias.

Así que la imagen de Trump de un mundo en desorden ante la impotencia de Biden puede tener cierta fuerza política.

También pretende aprovechar la preocupación por la edad de Biden y el temor de muchos estadounidenses a que el hombre de 81 años no sea apto para dirigir Estados Unidos en un segundo mandato.

Biden ha tratado de devolverle la pelota a Trump, planteando dudas sobre su temperamento y agudeza mental tras la reciente serie de metidas de pata del expresidente durante la campaña, algunas apariciones desquiciadas fuera de los tribunales y un ensimismado discurso de victoria tras las primarias de Nueva Hampshire la semana pasada.

Opinión | A los aliados de EE.UU. les preocupa un posible regreso de Trump 5:34

Los acontecimientos en el extranjero interrumpieron la campaña de Biden

La noticia de las muertes de estadounidenses en Jordania llegó con Biden en una gira de fin de semana por Carolina del Sur que incluyó la campaña más enérgica de su candidatura a la reelección hasta ahora y sus ataques más intensos contra su predecesor y el que quiere ser su sucesor.

El sábado, Biden se burló de Trump calificándolo de "perdedor", aparentemente tratando de atraerlo hacia el tipo de reacciones indignadas que podrían alienar a los votantes indecisos críticos. Visitó una barbería, un par de iglesias y una cena antes de las primeras primarias demócratas del estado el próximo fin de semana, en su intento de apuntalar el apoyo de los votantes negros, una parte crítica de su coalición.

Pero las terribles noticias de Medio Oriente ensombrecieron inmediatamente el viaje. Biden pidió un minuto de silencio antes de un almuerzo dominical con una congregación baptista por las "tres almas valientes" que Estados Unidos perdió en Medio Oriente.

"Responderemos", prometió.

La trágica interrupción puso de relieve cómo los presidentes que aspiran a la reelección deben equilibrar sus obligaciones con sus prioridades políticas y el modo en que las crisis exteriores pueden amenazar su fortuna política.

La posición de Biden es especialmente aguda, ya que la creciente crisis de Medio Oriente se produce al mismo tiempo que la acuciante crisis interna de la frontera sur.

Así es la zona bloqueada con alambre de púas en la frontera de Texas 1:37

Trump entiende bien la exposición del presidente. Tras emitir un comunicado en el que ofrecía "profundas condolencias" a las familias de los fallecidos y oraciones por las cerca de 30 personas heridas, se apresuró a pasar a la ofensiva.

"Este descarado ataque contra Estados Unidos es otra consecuencia horrible y trágica de la debilidad y la rendición de Joe Biden", dijo Trump.

La última oponente republicana que le queda a Trump, la exembajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, también aprovechó el atentado para criticar a Biden por su debilidad. Haley, cuyo marido es militar en el extranjero, exigió una acción inmediata para disuadir a Irán.

"Esto demuestra que no estarían atacando a nuestras tropas si Joe Biden no fuera tan débil en su trato a Irán. Deberíamos tomar represalias con toda la fuerza estadounidense", dijo Haley.

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, fue aún más lejos: exigió un ataque estadounidense contra el propio Irán, una opción que, de seguirse, podría sumir a Estados Unidos en una desastrosa guerra con un poderoso adversario e incendiar la región.

Una llamada con la voz falsa de Biden pide a los demócratas que no voten en Nueva Hampshire 1:06

Trump vuelve a ser una fuerza política de primer orden

La intensificación de la campaña para las elecciones generales confirma el regreso de Trump como fuerza política de primer orden tras sus dos primeras victorias en la carrera por la candidatura del Partido Republicano.

Pero su postura de línea dura sobre la inmigración también está exponiendo las divisiones en el Partido Republicano, mientras un grupo de senadores presiona por un acuerdo de aplicación de la ley de inmigración que puedan vender a los votantes en noviembre.

El sábado por la noche en Nevada —un campo de batalla clave— Trump describió a los migrantes, muchos de los cuales huyen de la persecución política y la penuria económica mientras buscan asilo político, como "criminales, violadores, asesinos, terroristas".

También hizo su esfuerzo más público hasta ahora para descarrilar el compromiso que se está ultimando en el Senado y que permitiría al presidente cerrar la frontera entre los puertos de entrada cuando los cruces ilegales alcancen niveles elevados, acortar el proceso de asilo y agilizar los permisos de trabajo.

"Como líder de nuestro partido, no hay ninguna posibilidad de que apoye esta horrible traición de fronteras abiertas a Estados Unidos. No va a ocurrir. ... Lucharé contra ello hasta el final", dijo Trump. También elogió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por ser "muy duro" y respaldó la advertencia del republicano de Luisiana de que el proyecto de ley moriría nada más llegar a la Cámara.

Después de meses a la defensiva en materia de inmigración, Biden también trató de explotar el tema durante el fin de semana. Presionó a los republicanos para que aprobaran el proyecto de ley en repudio del expresidente, diciendo que le daría "autoridad de emergencia para cerrar la frontera hasta que vuelva a estar bajo control. Si ese proyecto fuera ley hoy, cerraría la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente".

Uno de los aliados del presidente en el Senado predijo este domingo que el acuerdo fronterizo podría estar listo esta semana.

"Me alegró oír al presidente salir y hablar enérgicamente a favor de este proyecto de ley. Tengo la esperanza de que todavía tengamos suficientes republicanos en el Senado que quieran arreglar el problema en la frontera en lugar de limitarse a cumplir las órdenes de Donald Trump, pero veremos en las próximas 24 o 48 horas si eso es cierto", dijo el senador demócrata Christopher Murphy, de Connecticut, a Dana Bash, de CNN, en "State of the Union".

El enfrentamiento también ha reavivado el largo antagonismo entre el expresidente y líderes clave del Senado como el líder de la minoría, Mitch McConnell, y podría presagiar el desorden que podría desatarse en una segunda administración Trump.

Pero dado el poder de los legisladores pro-Trump en la Cámara y la presión que Trump está ejerciendo sobre Johnson, es casi imposible ver un camino a través del Congreso para el compromiso. Eso sería una terrible noticia para Ucrania, ya que el paquete de inmigración está vinculado a la última petición de Biden de US$ 60.000 millones en ayuda para el esfuerzo de Kyiv por repeler la invasión rusa. Trump también se opone a esa medida, en otra señal de cómo su regreso al centro del universo político de Washington ya está teniendo ramificaciones globales.

Biden da el pitazo inicial de salida a su campaña

Los ataques más mordaces de Biden hasta ahora contra Trump salieron a relucir cuando mencionó la negativa del expresidente a visitar una ceremonia militar en Francia mientras estaba en el cargo. Trump ha negado haber llamado "imbéciles y perdedores" a los caídos en la guerra de EE.UU., pero Biden aprovechó la polémica en un estado en el que los militares y los veteranos juegan un gran papel. "El único perdedor que veo es Donald Trump", dijo Biden, "me enfada".

El presidente también destacó la reciente y aparente confusión de Trump entre Haley y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al plantear dudas sobre la agudeza del expresidente, volviendo contra su rival de 77 años las afirmaciones de Trump de que es incapaz.

"Está un poco confuso estos días", dijo Biden.

Y este domingo por la noche, la campaña de Biden emitió una respuesta burlona a una diatriba en las redes sociales del expresidente contra el presidente de United Auto Workers, Shawn Fain, después de que el sindicato respaldara al actual presidente la semana pasada.

"Así que... parece que perder el apoyo de la UAW a favor de Joe Biden ha dejado el ego herido de Donald Trump con un buen SCAB", dice un comunicado.

Queda por ver si los votantes se creerán la imagen que Biden y su equipo intentan dar de Trump. Pero su resurgimiento como probable candidato del Partido Republicano también está poniendo de relieve las extraordinarias responsabilidades que podría acarrear en unas elecciones generales.

El asombroso espectáculo del viernes, por ejemplo, en el que un jurado decidió que debía pagar US$ 83 millones por difamar a la escritora E. Jean Carroll, a quien ya se había declarado responsable de abusos sexuales y difamación en otro caso civil, ejemplificó las amenazas legales extremas a las que se enfrenta el expresidente y los problemas de carácter que alienaron a los votantes de los suburbios en 2020 durante su derrota electoral.

Ese caso llegó a su fin con Washington todavía preparado para una sentencia del tribunal de apelaciones sobre las amplias reclamaciones de Trump de inmunidad presidencial que podrían ayudar a decidir si su caso federal de interferencia electoral —uno de los cuatro juicios penales en ciernes— sigue adelante antes de la jornada electoral de noviembre.