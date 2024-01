Trump plantea un dilema a los líderes republicanos del Senado tras años de pugna con McConnell

Opinión | A los aliados de EE.UU. les preocupa un posible regreso de Trump 5:34

(CNN) -- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, habla regularmente con el expresidente Donald Trump. Un miembro de su equipo de liderazgo hizo campaña por Trump en Nueva Hampshire. Y todos los principales líderes de la Cámara de Representantes lo han dejado muy claro: son del equipo Trump.

No se puede decir lo mismo de los líderes republicanos del Senado.

El líder del Partido Republicano (GOP) en el Senado, Mitch McConnell, no ha hablado con Trump en más de tres años e intenta evitar pronunciar su nombre en público. Su principal adjunto y posible sucesor, John Thune, de Dakota del Sur, aún no ha respaldado a Trump y dijo este mes que "siempre le ha preocupado" el impacto de la candidatura del expresidente. John Cornyn, senador por Texas -otro posible futuro líder que tiende a mantenerse al margen de las primarias en disputa- acaba de respaldar a Trump tras su victoria en Nueva Hampshire, aunque ha expresado su preocupación sobre su elegibilidad en unas elecciones generales.

Y un tercer posible sucesor de McConnell -el senador John Barrasso, de Wyoming- ha adoptado un enfoque diferente, hablando con Trump antes de respaldarlo días antes de los caucus de Iowa, además de planificar una recaudación de fondos para la candidata al Senado respaldada por Trump, Kari Lake, en Arizona, y recaudar fondos la semana pasada para otro, Bernie Moreno, en Ohio, según fuentes familiarizadas con el asunto.

A medida que Trump avanza hacia la designación republicana, hay muchas preguntas en los círculos del Partido Republicano sobre cómo —y si— Trump puede reconstruir las alianzas en el Senado que fueron fundamentales en su primer mandato, pero que ahora son inexistentes. La falta de relación ha quedado muy clara en los últimos días, cuando Trump presionó pública y privadamente a los senadores de base y a los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes para acabar con un importante acuerdo sobre inmigración y Ucrania que McConnell ha trabajado durante meses para asegurar en el Senado.

Y si Trump gana en noviembre, los republicanos temen que se repita la caótica situación de su primer mandato, en la que los planes legislativos cuidadosamente coordinados se podrían descarrilar por los caprichos de un presidente voluble, algo que podría ser aún más difícil de gestionar si las tensiones siguen siendo crudas entre los principales republicanos del Senado y un presidente envalentonado.

"Si somos mayoría y Donald Trump es el presidente, tiene que haber una buena relación de trabajo", dijo el senador J.D. Vance, republicano de Ohio y firme partidario de Trump, que se benefició del apoyo de McConnell en su reñida victoria en las elecciones legislativas de 2022.

Preguntado sobre si los lazos de Trump con el próximo líder del Partido Republicano serán un factor a la hora de sopesar a quién apoyar, Vance dijo: "Seguro".

El incierto futuro de McConnell

Todavía se desconoce si McConnell seguirá como líder o si alguno de los "tres Johns", como se les conoce en el Capitolio, se postulará para sucederle si decide hacerse a un lado.

McConnell, que cumplirá 82 años el mes que viene, dijo tras sus episodios de salud del año pasado que cumpliría su mandato en el Senado, que expira en enero de 2027. Pero se ha negado repetidamente a decir si volvería a presentarse para seguir como líder, un cargo que ha ocupado durante más tiempo que cualquier líder del partido en la historia del Senado de EE.UU., lo que ha alimentado las especulaciones de que dejará su puesto de liderazgo al final de este Congreso.

El senador Rick Scott de Florida -un némesis de McConnell que desafió sin éxito al líder del Partido Republicano en sus últimas elecciones- no quiso decir si volvería a postularse como líder del partido o si cree que la tensa relación de McConnell con Trump es una vulnerabilidad.

Pero Scott sí dijo a CNN: "Vamos a tener una conversación sobre cómo queremos ser liderados de nuevo, y tomaremos una decisión".

Sin embargo, mientras McConnell se enfrenta a más disensos dentro de las filas del Partido Republicano en el Senado que en sus 17 años como líder del mismo, las entrevistas con más de una docena de republicanos del Senado muestran que probablemente podría mantener el trabajo como líder, incluso si Trump gana. Y algunos creen que McConnell podría optar por postularse nuevamente para el puesto si los republicanos recuperan la mayoría, como son favoritos para hacerlo en noviembre.

"Si McConnell eligiera quedarse, creo que podría, y no creo que ninguno de esos tres lo desafiaría", dijo el senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, refiriéndose a sus posibles sucesores.

Pero Mullin dijo que el próximo líder del Partido Republicano en el Senado y Trump necesitan dejar atrás la animadversión si recuperan la mayoría y la Casa Blanca.

"Lo que no podemos tener es división entre partidos si nuestro presidente está en el cargo", dijo Mullin. "No podemos. Sea quien sea, tenemos que llegar a un acuerdo para trabajar juntos. Si siguen anteponiendo el país, dejen a un lado sus creencias personales, sus ideas personales".

El senador Marco Rubio de Florida -que apoyó a Trump sobre Nikki Haley, a pesar de que Haley lo apoyó para presidente en 2016- dijo que una buena relación de trabajo entre Trump y su líder del Partido Republicano era "preferible".

Pero añadió: "Es posible, creo, dirigir el país sin que la gente sea amiga".

A pesar de la tensión entre McConnell y Trump, varios senadores del GOP creen que el republicano de Kentucky dejaría de lado sus sentimientos personales para impulsar una agenda. Si Trump haría lo mismo es otra cuestión.

"Ambos tienen algo que enmendar, supongo", dijo el senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte, señalando que Trump ha estado "tendiendo la mano a sus antiguos adversarios" para ganarse su apoyo. "Si Mitch está abierto a eso o no, no lo sé. Mitch no es nada si no es pragmático cuando se trata de eso".

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, dijo que no haría ninguna diferencia para la mayoría de los senadores del GOP si el próximo líder republicano es cercano a Trump.

"Va a haber gente aquí que va a estar 100% alineada con Trump, y algunos van a estar 100% tal vez no (alineados con él)", dijo el senador Tillis, que es cercano a McConnell. "Y el resto, la gran mayoría, está en algún punto intermedio. Todos son transigentes y tienen que trabajar con el presidente como hicimos la última vez que fue presidente".

Preguntado sobre quién sería el favorito para suceder a McConnell, Tillis dijo: "Creo que puedes lanzar esa moneda a ambos lados, para serte sincero".

Los críticos de McConnell son mucho más contundentes sobre sus retos futuros.

El senador Josh Hawley, de Missouri, que ha estado presionando para la destitución de McConnell, dijo que la relación gélida del líder con Trump "no va a ser algo bueno en el futuro".

"No puedes tener un líder republicano en el Senado que no quiere trabajar con el presidente de su propio partido que ha llegado al cargo", dijo Hawley.

No siempre fue así.

De hecho, fue McConnell quien resultó esencial para los mayores logros de Trump, en concreto la designación de tres jueces de la Corte Suprema cuyo impacto en la sociedad estadounidense se dejará sentir durante generaciones. Ambos hablaron con regularidad durante el primer mandato de Trump, mientras el nuevo presidente formaba su Gabinete y su agenda legislativa, que incluía una importante revisión del código tributario.

Pero después de que McConnell culpara a Trump del atentado de 2021 en el Capitolio, el expresidente se lanzó contra McConnell. Reprende regularmente a McConnell y ha lanzado una serie de ataques racistas contra su esposa, Elaine Chao, una inmigrante taiwanesa que sirvió en el Gabinete de Trump pero dimitió inmediatamente después del 6 de enero de 2021.

En las elecciones legislativas de 2022, cuando los dos hombres aún no se hablaban, el equipo de McConnell y Trump discutieron sobre los candidatos al Senado, y los aliados del líder del Partido Republicano acabaron creyendo que la aparición tardía de Trump en la campaña electoral y la selección a dedo de candidatos mediocres les costó el Senado.

McConnell habla poco de Trump, pero recientemente comentó a los periodistas su discurso en el hemiciclo tras el atentado del 6 de enero de 2021: "Lo releí hace poco. Mantengo lo que dije".

Preguntado por CNN el día de las primarias de Nueva Hampshire la semana pasada si necesitaría reconstruir su relación con Trump, McConnell esbozó una sonrisa y dijo: "No tengo ninguna noticia que dar hoy. Todos estamos observando Nueva Hampshire con gran interés".

Cómo los 'Tres Johns' están sorteando a Trump

Los sucesores de McConnell han adoptado diferentes enfoques respecto a Trump.

Después de que Trump ganara Nueva Hampshire, Cornyn emitió un comunicado en el que pedía al partido que se uniera tras él y anunciaba su respaldo. Fue la primera vez que Cornyn respaldó a Trump en unas primarias presidenciales disputadas, según una fuente familiarizada con la campaña del republicano de Texas.

"Creo que lo más importante que podemos hacer es reemplazar a Joe Biden", dijo Cornyn.

Pero incluso cuando Cornyn votó a favor de Trump en casi toda su agenda de primer mandato, el veterano senador dejó claro -como ha hecho durante meses- que Trump necesitaba ampliar su alcance más allá de su base para ganar en unas elecciones generales.

"Después de unas primarias, tiene que haber un atractivo más amplio que solo los votantes de las primarias", dijo Cornyn a CNN. "No puedes ganar solo con tu propia base".

Tras la victoria de Trump en Nueva Hampshire, Barrasso -que se presenta a la reelección este año en el estado profundamente rojo de Wyoming- calificó al expresidente de "presunto designado".

Preguntado por la falta de apoyos de Thune y McConnell, Barrasso dijo: "Estoy seguro de que los republicanos van a estar unificados detrás del presidente Trump y su esfuerzo para vencer a Joe Biden... y conseguir que este país se dirija en la dirección correcta".

Thune, sin embargo, adoptó una postura diferente, que le sitúa más en línea con McConnell. El día después de las primarias de Nueva Hampshire, Thune -que había apoyado al senador Tim Scott de Carolina del Sur para presidente antes de que abandonara el año pasado- se negó a respaldar a Trump en este momento, diciendo: "Apoyaré al designado" sea quien sea. Añadió que "haría lo que pudiera para ayudar al equipo a ganar la presidencia".

Ya en diciembre de 2020, Thune provocó la ira de Trump cuando dijo a CNN en ese momento que los esfuerzos del entonces presidente para presionar al Congreso para anular su derrota electoral "caerían como un perro abatido". Y Thune ha planteado repetidamente su preocupación por las falsas afirmaciones de Trump sobre unas elecciones robadas, diciendo que los candidatos del Partido Republicano deben centrarse en el futuro.

Preguntado la semana pasada si podría trabajar con Trump como presidente, Thune dijo: "Podemos trabajar con todo el mundo".

Presionado de nuevo si podría hacerlo como líder del GOP, Thune dijo: "Bueno, eso es una hipótesis".

Y las puertas del ascensor se cerraron.

Morgan Rimmer, Lauren Fox y Christine Park, de CNN, contribuyeron a este informe.