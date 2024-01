La crisis del Mar Rojo pone a prueba las ambiciones globales de China

¿Cómo responde EE.UU. a los ataques de los hutíes en el mar Rojo? 2:04

Hong Kong (CNN) -- Mientras los rebeldes hutíes continúan su ataque a la navegación comercial en el Mar Rojo, la crisis cada vez más profunda está planteando una nueva prueba a las tan promocionadas ambiciones de China de convertirse en un nuevo intermediario de poder en el Medio Oriente.

Los ataques a una de las rutas marítimas más importantes del mundo alteraron el comercio mundial y avivaron los temores de un conflicto regional más amplio casi cuatro meses después de iniciada la guerra entre Israel y Hamas.

Hasta ahora, la respuesta pública de China a la crisis del Mar Rojo se limitó a llamamientos para que se ponga fin a los ataques a barcos civiles y críticas veladas a las operaciones militares encabezadas por Estados Unidos contra los hutíes, que según los analistas están muy por debajo de las aspiraciones globales de Beijing.

"La respuesta cautelosa o vacilante de China arroja una pesada sombra sobre sus ambiciones de ser una potencia global responsable", dijo Mordechai Chaziza, profesor titular del Ashkelon Academic College en Israel que se especializa en las relaciones de China con Medio Oriente.

Dado que Beijing no muestra ningún deseo de involucrarse directamente en la crisis, Estados Unidos trató de presionar a China para que presione a Irán –que entrena, financia y equipa a los hutíes– para que frene los ataques.

publicidad

Hay mucho en juego para China, la nación comercial más grande del mundo. La mayoría de las exportaciones chinas a Europa se envían a través del Mar Rojo, mientras que decenas de millones de toneladas de petróleo y minerales transitan por la vía fluvial para llegar a los puertos chinos.

También presenta un desafío diplomático para el líder chino Xi Jinping, quien en los últimos años ha prometido “contribuir con la sabiduría china para promover la paz y la tranquilidad en el Medio Oriente” como parte de su iniciativa de ofrecer una alternativa a la estrategia de seguridad y orden liderada por Occidente.

¿Por qué aumentó el crudo en los mercados mundiales? 1:05

La respuesta de China

Los rebeldes hutíes en Yemen comenzaron a disparar misiles y drones contra barcos en el Mar Rojo a mediados de noviembre, en lo que dicen que es un acto de solidaridad con los palestinos. Pero muchos buques sin vínculos con Israel han sido atacados.

Durante semanas, la respuesta pública de China fue notablemente silenciosa. No condenó a los hutíes, ni sus buques de guerra respondieron a las llamadas de socorro de los buques cercanos que atacaron los hutíes.

China también rechazó una coalición multinacional encabezada por Estados Unidos para proteger los barcos que transitan por el Mar Rojo, a pesar de que la Armada del Ejército Popular de Liberación tiene un grupo de trabajo antipiratería que navega en el Golfo de Adén y una base de apoyo en el cercano Djibouti.

Más recientemente, cuando Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron ataques militares contra objetivos hutíes en Yemen, Beijing se hizo más expresivo al expresar su preocupación por las tensiones.

Pidió el fin de los ataques a barcos civiles e instó a “las partes pertinentes a evitar echar más leña al fuego”, señalando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nunca ha autorizado el uso de la fuerza por parte de ningún país en Yemen.

Los funcionarios chinos enfatizaron repetidamente que la crisis del Mar Rojo es un “derrame” del conflicto en Gaza, citando un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamas como la máxima prioridad.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, China ha tratado de presentarse como un campeón del Sur Global y una alternativa al poder estadounidense expresando su apoyo a la causa palestina y criticando a Israel y a Estados Unidos por la crisis humanitaria en Gaza.

La renuencia de Beijing a meterse en la crisis del Mar Rojo refleja estos cálculos geopolíticos.

"China no tiene ningún interés en unirse a una coalición occidental liderada por Estados Unidos; Tal acción fortalecería la posición de Estados Unidos como potencia hegemónica regional y debilitaría la posición de China en la región”, dijo Chaziza.

En reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en Bangkok durante el fin de semana, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, instó a Beijing a utilizar su “influencia sustancial sobre Irán” para detener los ataques, dijo este sábado a periodistas un alto funcionario de la Casa Blanca.

"Ésta no es la primera vez que pedimos a China que desempeñe un papel constructivo. Beijing dice que están planteando esto a los iraníes, y creo que lo han visto reflejado en algunos informes de prensa. Pero ciertamente vamos a esperar a ver resultados antes de comentar más sobre qué tan efectivos pensamos, o si creemos que realmente lo están planteando".

Citando fuentes iraníes, Reuters informó el viernes que funcionarios chinos pidieron a sus homólogos iraníes en varias reuniones recientes que ayudaran a controlar a los hutíes o se arriesgaran a dañar las relaciones comerciales con Beijing.

"Básicamente, China dice: 'Si nuestros intereses se ven perjudicados de alguna manera, afectará nuestros negocios con Teherán. Así que díganle a los hutíes que muestren moderación'", dijo a Reuters un funcionario iraní informado sobre las conversaciones.

La lectura del gobierno chino de la reunión entre Wang y Sullivan no mencionó el Mar Rojo.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo la semana pasada que China había "reducido activamente la situación desde el primer día" y había "estado en estrecha comunicación con varias partes y trabajado activamente para aliviar las tensiones en el Mar Rojo".

Bajo presión

Aunque los hutíes dicen que no atacarán buques chinos o rusos, los intereses de China se han visto amenazados por la crisis.

Al igual que muchas empresas navieras mundiales, los gigantes navieros estatales chinos COSCO y OOCL desviaron decenas de barcos del Mar Rojo a una ruta mucho más larga alrededor del extremo sur de África, según datos compilados por Kuehne + Nagel, una empresa de logística con sede en Suiza. Estos desvíos suelen añadir más de 10 días al viaje, retrasando las entregas y disparando los costos de envío.

Flexport, empresa de logística global con sede en San Francisco, dice que históricamente el 90% de la carga enviada desde China a Europa se habría movido a través del Mar Rojo, pero ahora el 90% de ese tráfico está tomando un desvío alrededor de África.

Debido a la interrupción, las tarifas de flete marítimo de Shanghai a Europa aumentaron más de un 300% entre noviembre y enero, según la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghai, lo que plantea un gran desafío para los exportadores chinos en una economía que ya se está desacelerando.

La presión para actuar también puede provenir de los socios regionales de China.

Jonathan Fulton, miembro senior no residente del Atlantic Council con sede en Abu Dabi, dijo que la inacción de China socavaba su credibilidad ante los actores regionales.

"La percepción de que es una potencia extrarregional emergente no se sostiene si no intenta involucrarse”, dijo.

“La coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido hace el trabajo pesado, mientras China observa. Esa es una mala mirada. Los líderes regionales probablemente vean a China como un tigre de papel”.

La perturbación del comercio afecta a todos los bolsillos. Egipto está perdiendo millones de dólares por día debido a la reducción del tráfico en el Canal de Suez en el extremo norte del Mar Rojo. Arabia Saudita, que está en conversaciones de paz con los hutíes después de nueve años de guerra en Yemen, "no puede hacer nada directamente sin convertirse en un objetivo de los hutíes, por lo que quiere que otros hagan algo", dijo Fulton.

Eso deja a China en una posición complicada: tiene que lograr un delicado equilibrio entre Irán, un aliado antiestadounidense, y los países del Golfo, posiblemente los socios económicos más importantes de China en la región.

Ambiciones globales

El año pasado, Beijing negoció un acercamiento histórico entre Arabia Saudita e Irán, dos antiguos rivales regionales, pero detener los ataques hutíes podría resultar una tarea más espinosa para China, dicen los analistas.

"Esta idea tuvo tanto impulso que China se está convirtiendo en un importante actor diplomático, político y de seguridad", dijo Fulton. Pero los acontecimientos ocurridos desde la guerra entre Israel y Hamas "realmente demostraron que el enfoque de China hacia la región todavía está impulsado en gran medida por sus intereses económicos, y que todavía no tiene la voluntad o la capacidad de desempeñar un papel muy significativo en esas otras áreas".

China ha sido el mayor socio comercial de Irán durante la última década y compra el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Pero hasta qué punto eso puede traducirse en influencia será una prueba del capital político de Beijing.

"La realidad es que China tiene una influencia limitada para impactar realmente el comportamiento de Irán", dijo William Figueroa, profesor asistente de la Universidad de Groningen en los Países Bajos.

"La inversión china en Irán es relativamente baja, y la política y la logística de cerrar completamente el comercio de petróleo serían complicadas. No significa que China no pueda o no quiera cancelar ningún acuerdo o reducir las importaciones de petróleo para castigar a Irán, pero sí significa que es poco probable a menos que los barcos chinos sean atacados explícitamente o la escalada continúe".

La escalada del conflicto en Medio Oriente también ha planteado dudas sobre la Iniciativa de Seguridad Global (GSI) de Xi, que Beijing ha promocionado como "soluciones y sabiduría chinas para resolver desafíos de seguridad".

La iniciativa, lanzada por Xi en 2022, aboga por un conjunto de principios amplios de política exterior china, incluida "la resolución de conflictos a través del desarrollo y la eliminación del caldo de cultivo para la inseguridad".

"El GSI está muy orientado a la normativa, es la idea de que las soluciones económicas a la inseguridad transformarán estos problemas", dijo Fulton.

El concepto fue bien recibido entre los gobiernos regionales que querían desarrollo económico y más inversión extranjera directa. Y durante un tiempo, las cosas parecieron moverse en esa dirección.

En agosto, Wang, el máximo diplomático de China, declaró que una "ola de reconciliación" se estaba extendiendo por el Medio Oriente con la ayuda de China. Pero esa narrativa se hizo añicos poco más de un mes después, cuando Hamas desató su ataque contra Israel, hundiendo a la región en un nuevo conflicto.

"Ves lo que ha sucedido desde entonces, cuando hay amenazas materiales reales a la seguridad, en forma de terrorismo y ataques al transporte marítimo global, las cuestiones normativas ya no cuentan. Necesitan soluciones de seguridad reales y estrictas", dijo Fulton.

-- Simone McCarthy de CNN contribuyó con el reportaje.