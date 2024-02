La Cancillería de Ecuador pide a la vicepresidenta Abad que no hable de política exterior en público sin autorización

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, Verónica Abad, antes de recibir sus credenciales en el Teatro Sucre de Quito, el 15 de noviembre de 2023. (Crédito: RODRIGO BUENDIA/AFP/Getty Images)

(CNN Español) -- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó este miércoles que solicitó a la vicepresidenta Verónica Abad que se "abstenga de pronunciamientos públicos" no autorizados sobre temas de política exterior.

La Cancillería difundió a varios medios, incluido CNN, un comunicado en el que rechaza las recientes declaraciones en medios y redes sociales de Abad ―quien fue enviada por el presidente Daniel Noboa a Israel como “colaboradora para la paz” a inicios del gobierno.

"A través de varias comunicaciones oficiales, se ha instruido a la embajadora en Israel que se abstenga de pronunciamientos públicos que puedan afectar las negociaciones sobre el acuerdo de empleos, que de forma reservada se encuentra en proceso entre los dos Estados. Se ha mal informado sobre su alcance y eso genera falsas expectativas en la población", precisó la cancillería en una comunicación enviada a los periodistas, incluido a CNN.

En días pasados, la vicepresidenta informó en su cuenta oficial de la red social X que durante su "misión de paz" en Israel consiguió 25.000 plazas de empleo para ecuatorianos en ese país. La canciller, Gabriela Sommerfeld, de inmediato rechazó esto, al declarar a varios medios locales que esas negociaciones fueron concretadas en diciembre, luego de varias reuniones con su homólogo de Israel.

Por su parte, el Departamento de Comunicación de la Vicepresidencia compartió con CNN dos de las comunicaciones, que, según esta función del Estado, fueron enviadas por la Cancillería el 26 de enero pidiendo no emitir más comentarios.

Este martes, Abad dijo al medio WRadio de Colombia que el presidente Daniel Noboa no la escucha y que, a su criterio, no estaría cumpliendo con sus ofrecimientos de campaña.

La Cancillería indicó que cualquier pronunciamiento público sobre política exterior que realice Abad deberá ser autorizado previamente por esa Secretaría de Estado.

"La política exterior la dicta el presidente de la República y la canciller la ejecuta a través de las respectivas instrucciones que imparte al servicio exterior ecuatoriano", agregó la institución.

CNN está intentando obtener comentarios de Abad a través de su equipo.

Fricciones provocaron que Noboa enviara a Abad fuera de Ecuador

La vicepresidenta Abad viajó en diciembre a Israel, luego de que Noboa le asignó como única función “ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina”. Esto ocurrió en medio de fricciones y un distanciamiento que se hizo público durante la campaña electoral y tras el triunfo del binomio. Abad en noviembre pasado dijo a CNN que no estaba contenta con esa designación presidencial.

El día de su viaje a Israel reiteró su descontento en su cuenta de X.

"No voy a negar que me invade la tristeza por tener que alejarme de mi tierra, mi gente y mi familia, pero, ecuatorianos, vienen días mejores. Hoy emprendo este viaje, con mucha ilusión de mejores días para nuestro país. Me los llevo en el corazón", puntualizó entonces, a menos de un mes de asumir como vicepresidenta de la República.