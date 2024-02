Las acciones de Meta aumentan un 14%. A los inversores les encanta su primer dividendo

Meta ofrece planes de subscripción para Facebook e Instagram 1:09

(CNN) -- El “año de eficiencia” de Meta dio sus frutos en gran medida. Y ofreció un edulcorante para los inversores, haciendo subir sus acciones.

El gigante tecnológico informó el jueves que las ganancias de los tres meses terminados en diciembre crecieron más del 200% año tras año a US$ 14.000 millones, superando las expectativas de los analistas de Wall Street. Las ventas del trimestre crecieron un 25% respecto al mismo período del año anterior a más de US$ 40.000 millones de dólares.

La compañía también anunció su primer dividendo en efectivo de 0,50 dólares por acción que se pagará el 26 de marzo a los accionistas registrados al 22 de febrero, así como una recompra de acciones por US$ 50.000 millones. Las recompras y los dividendos ayudan a impulsar los precios de las acciones al recompensar a los inversores con efectivo solo por mantener las acciones, pero son ampliamente criticados por inflar artificialmente el precio de las acciones sin gastar en empleados o mejoras al negocio subyacente.

"Tenemos la intención de pagar un dividendo en efectivo trimestralmente en el futuro", dijo la compañía en un comunicado.

La noticia hizo que las acciones de Meta (META) subieran más del 14% en las operaciones fuera de horario del jueves.

El informe del jueves marcó el cuarto trimestre del autodenominado “año de eficiencia” de Meta, que Zuckerberg anunció en febrero del año pasado. La estrategia de recuperación implicó despidos y otros recortes del gasto en lo que terminó siendo un esfuerzo asombrosamente exitoso para revertir las caídas de ingresos y la debilidad del precio de las acciones del año anterior.

Durante todo el año 2023, las ganancias de Meta crecieron un 69% de un año a otro para llegar a los US$ 39.000 millones de dólares, informó la compañía el jueves. Al cierre del jueves, las acciones de Meta habían ganado un 109% con respecto a esta misma época el año pasado.

Meta dijo el jueves que, a finales de 2023, había “completado las iniciativas del centro de datos y los despidos de empleados, y completado sustancialmente las iniciativas de consolidación de instalaciones”.

"Nuestras comunidades están creciendo y nuestros negocios han vuelto a la normalidad", dijo el director ejecutivo Mark Zuckerberg en una llamada con analistas el jueves por la noche. "Un gran agradecimiento a todos nuestros empleados, socios, accionistas y a todos los miembros de nuestra comunidad por permanecer con nosotros y hacer de 2023 un éxito".

El informe del jueves también llega un día después de que Zuckerberg apareciera en el Capitolio junto con pares de la industria para testificar sobre el impacto de las plataformas de la compañía en los usuarios jóvenes. Durante la audiencia, Zuckerberg se disculpó con los padres de niños que habían sido perjudicados por Facebook e Instagram y que estaban en la sala.

"Nadie debería pasar por las cosas que han sufrido sus familias, y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos líderes en la industria", dijo Zuckerberg a los padres.

La compañía dijo el jueves que sus usuarios activos diarios de Facebook crecieron un 6% año tras año a más de 2.100 millones. Pero, en una medida que Meta había señalado anteriormente, la directora financiera de Meta, Susan Li, dijo que la compañía ya no informará los números de usuarios de Facebook, una señal del enfoque de la compañía en su familia más grande de aplicaciones y, potencialmente, el menor potencial de crecimiento de Facebook dado su ya escala masiva.

En el futuro, Meta informará solo de las personas activas diarias en su familia de aplicaciones, que alcanzó un promedio de 3.190 millones en diciembre, dijo la compañía.

Zuckerberg también señaló el jueves que Threads, el rival de X, anteriormente Twitter, que Meta lanzó a fines del año pasado, ha alcanzado 130 millones de usuarios activos mensuales, lo que indica un fuerte crecimiento, aunque la plataforma sigue siendo más pequeña que sus competidores.

Otro punto destacado del informe del jueves fue un aumento interanual del 2% en el precio promedio por anuncio de Meta en el trimestre de diciembre, un indicador clave del negocio publicitario principal de la compañía. El trimestre de diciembre marcó la primera vez el año pasado que el precio promedio por anuncio creció en lugar de disminuir.

En el primer trimestre de 2024, Meta espera ingresos de entre US$ 34.500 y 37.000 millones, un salto interanual del 20% en el extremo inferior.

Meta detalla los planes de inversión en IA

Zuckerberg dijo a fines del año pasado que la inteligencia artificial sería el área de inversión más grande de Meta en 2024, y el jueves la compañía proporcionó algunas pistas sobre cómo sería ese gasto.

Meta espera que los gastos de capital para todo el año estén entre US$ 30.000 millones y US$ 37.000 millones (un aumento de US$ 2.000 millones del rango que informó anteriormente) que, según la compañía, estaría impulsado por inversiones en servidores y centros de datos con y sin IA, incluida la construcción de nuevos centros de datos. (Los gastos de capital, en términos generales, son lo que una empresa gasta en activos físicos, como fábricas o equipos).

"Nuestra perspectiva actualizada refleja nuestra comprensión cambiante de nuestras demandas de capacidad de inteligencia artificial (IA) a medida que anticipamos lo que podemos necesitar para las próximas generaciones de investigación fundamental y desarrollo de productos", dijo la compañía en el comunicado del jueves, y agregó que espera "nuestros ambiciosos esfuerzos de investigación y desarrollo de productos de IA a largo plazo requerirán crecientes inversiones en infraestructura más allá de este año”.

El año pasado, Meta lanzó nuevas herramientas de inteligencia artificial para marcas en una medida destinada a impulsar su negocio publicitario, que se había visto afectado por los cambios de privacidad de la App Store de Apple que entraron en vigor en 2021. Li dijo que “la adopción inicial de estas funciones ha sido fuerte ” y que las inversiones en anuncios de IA “seguirían siendo un gran área de atención para nosotros en 2024”.

Zuckerberg también dijo a principios de este mes que Meta planea construir su propia inteligencia artificial general, conocida como AGI, en una señal del deseo de la compañía de seguir siendo un actor serio en la carrera armamentista de la IA.

La compañía también ha seguido invirtiendo fuertemente en su unidad Reality Labs, que alberga sus inversiones en la construcción del metaverso, la visión de Meta para una forma inmersiva de Internet que se basa en la realidad virtual y aumentada.

En 2023, Meta registró una pérdida de más de 16.000 millones de dólares para Reality Labs. Li dijo que la compañía espera que las pérdidas operativas de Reality Labs aumenten "significativamente" este año.